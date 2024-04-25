Рожков: «Не хочу, чтобы «Реал» в очередной раз выиграл Лигу чемпионов»

Защитник «Рубина» Илья Рожков в разговоре с «СЭ» рассказал, за какую команду будет болеть в оставшихся матчах Лиги чемпионов, а также высказался о гонке за золото в АПЛ.

— Твой партнер по команде Руслан Безруков сказал, что в оставшихся матчах Лиги чемпионов будет болеть за «Боруссию». У тебя какие предпочтения?

— Я тоже за «Боруссию». Не хочу, чтобы «Реал» в очередной раз выиграл Лигу чемпионов.

— Следишь ли за европейскими чемпионатами?

— Мне нравится, как играет «Манчестер Сити». Но я верю, что чемпионскую гонку в АПЛ выиграет «Ливерпуль» (улыбается), — сказал Рожков «СЭ».

В полуфинальных парах Лиги чемпионов встретятся «Бавария» и «Реал», а также «Боруссия» и «ПСЖ».

После 34 туров «Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии с 74 очками. Лидирует в турнирной таблице «Арсенал» (77 очков). «Манчестер Сити» (73) идет на второй строчке и имеет две игры в запасе.