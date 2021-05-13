Финал ЛЧ перенеcли в Порту. В 2022-м его должен принять Санкт-Петербург. Стоит ли переживать?

Коронавирус продолжает влиять на футбол.

Что случилось

Главный матч клубного сезона в Европе перенесли из Стамбула в Порту на стадион «Драгау». Об этом еще в начале недели сообщили AP, Times и Sky, а в четверг УЕФА подтвердил информацию. Дата встречи «Челси» и «Манчестер Сити» не изменилась — 29 мая. Игру смогут посетить по 6 тысяч болельщиков каждого клуба, хотя итоговая вместимость «Драгау» на финал еще не подтверждена.

Дело в пандемии коронавируса, которая все еще не утихает. В Турции, где было запланировано проведение финала Лиги чемпионов, заболеваемость в последнее время растет. Еще в середине апреля встал вопрос по поводу переноса решающей встречи евросезона из Стамбула. 14 апреля ТАСС взял комментарий у пресс-службы Европейского футбольного союза. Там заверили: «Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула, как и планировалось».

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Est?dio do Drag?o in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



Full story: ?? — UEFA (@UEFA) May 13, 2021

Что изменилось

На тот момент суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Турции составлял 59 187 человек и был рекордным. Сейчас число зараженных меньше — если верить Worldometers.info, то 12 мая в Турции зафиксировали 13 209 новых коронавирусных больных (9 место в мире). Но это все равно много на фоне других стран. В России — 8 217 человек, в Великобритании — 2 284.

В прошлую пятницу правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран. Также туда были вошли Мальдивы и Непал. По возвращении из стран, находящихся в «красном списке», жители Великобритании должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счет. Такие меры ставили под вопрос прибытие на матч английских болельщиков (УЕФА ранее сообщал, что стадион «Ататюрк» сможет принять 8 тысяч фанатов).

Футболистов тоже могли не пустить, и это не устраивало Футбольную ассоциацию: в «Челси» и «Манчестер Сити» много футболистов сборной Англии, которые должны сыграть на чемпионате Европы.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» перенесен в Порту после вспышки коронавируса в Турции ? pic.twitter.com/p54M5c6vJz — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 13, 2021

Куда могли перенести матч

Слухи о переносе игры появились еще в середине минувшей недели — до того, как стало известно, что в финал вышли английские «Манчестер Сити» и «Челси». Сообщалось, что игру был готов принять «Уэмбли» — этот вариант продавливал депутат Кевин Бреннан.

В прошлую пятницу «Астон Вилла» предложила УЕФА свой стадион «Вилла Парк» на время решающего матча Лиги чемпионов. Однако стадион в Бирмингеме не соответствует стандартам УЕФА — там недостаточно большая ложа прессы и нехватка точек для операторской съемки.

Почему именно Порту

Европейский футбольный союз выпустил полноценное заявление на своем сайте: «УЕФА рассматривал вопрос о переносе матча в Англию, но, несмотря на всесторонние усилия Футбольной ассоциации и властей, добиться необходимых исключений из карантинных мер (для представителей УЕФА, вещателей, спонсоров и VIP-персон — прим. «СЭ») не удалось.

Власти Португалии и Португальская федерация футбола пришли на выручку. Они быстро согласовали все с УЕФА и предложили подходящее место для проведения финала. Поскольку Португалия входит в «зеленый список» Великобритании, болельщикам и игрокам не придется отправляться на карантин.

Мы принимаем это решение не без сожаления по поводу работы, которую турецкие футбольные власти проделали за последние два года для организации финала в Стамбуле. УЕФА благодарен им за постоянное партнерство и сотрудничество, а также за понимание. УЕФА изучит дальнейшие возможности для города Стамбула".

Крупнейший город Турции должен был принять финал Лиги чемпионов еще в 2020 году, но из-за пандемии вся решающая стадия плей-офф турнира была перенесена в Лиссабон — четвертьфиналы, полуфиналы и финал прошли на «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луж». Два года подряд финал пройдет в одной стране — никогда в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов такого не случалось.

Что будет с финалом ЛЧ в Петербурге

Стамбул был выбран хозяином финала Лиги чемпионов-2020 еще в 2017 году — в борьбе за это право он победил все тот же «Эштадиу да Луж». Однако в прошлом году из-за пандемии финал был экстренно перенесен в Лиссабон, из-за чего сдвинулся календарь на один год. Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, но его перенесли на 2022-й.

Стамбул второй год подряд лишают проведения решающей игры евросезона, и УЕФА наверняка будет искать пути дать турецкому городу финал в дальнейшем. Однако перенос финала в Санкт-Петербурге еще на год не рассматривается. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин: «Перенос финала из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году, как и планировалось».

The New York Times ранее сообщал, что УЕФА может отдать Стамбулу финал Лиги чемпионов-2023 — это будет компенсацией и подарком Европейского футбольного союза на столетие со дня основания Турецкой республики. Однако на 2023-й запланировано проведение решающей игры в Мюнхене.