«Вильярреал» победил «МЮ» в серии пенальти 11:10 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Лига Европы. Финал

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 11:10

Голы: Х.Морено, 29 (1:0). Кавани, 55 (1:1).

Серия пенальти: Х.Морено — 1:0. Мата — 1:1. Раба — 2:1. Алекс Теллес — 2:2. Пако Алькасер — 3:2. Бруну Фернандеш — 3:3. А.Морено — 4:3. Рэшфорд — 4:4. Парехо — 5:4. Кавани — 5:5. Мойсес Гомес — 6:5. Фред — 6:6. Альбиоль — 7:6. Джеймс — 7:7. Коклен — 8:7. Шоу — 8:8. Марио Гаспар — 9:8. Туанзебе — 9:9. Пау Торрес — 10:9. Линделеф — 10:10. Рульи — 11:10. де Хеа — 11:10 (вратарь).

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 88), Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (А.Морено, 88), Пино (Пако Алькасер, 77), Парехо, Капуэ (Раба, 120+3), Тригерос (Мойсес Гомес, 77), Х.Морено, Бакка (Коклен, 60).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака (Мата, 120+3), Линделеф, Байи (Туанзебе, 115), Шоу, Рэшфорд, Погба (Джеймс, 115), Мактоминэй (Алекс Теллес, 120+3), Бруну Фернандеш, Гринвуд (Фред, 100), Кавани.

Предупреждения: Капуэ, 53. Байи, 82. Фойт, 84. Кавани, 113.

Судья: Тюрпен (Франция).

26 мая. Гданьск. Стадион «Энерга».

В среду в англоязычных соцсетях весь день вспоминали легендарный финал Лиги чемпионов-1999, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Баварию» со счетом 2:1 благодаря двум голам в добавленное время. Тот матч состоялся как раз 26 мая, то есть ровно 22 года назад.

26.05.99 = that night in Barcelona ?

26.05.21 = that night in Gda?sk?#UELfinal pic.twitter.com/UCdtlSn57h — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

Как вы помните, победный мяч тогда забил молодой Уле Гуннар Сульшер — суперзапасной, который часто выручал «красных дьяволов», а сейчас их тренирует. Норвежец помог «МЮ» во второй раз выиграть Кубок/Лигу чемпионов, а теперь «Юнайтед» мог во второй раз взять титул в Лиге Европы.

Не секрет, что Сульшера консультирует сэр Алекс Фергюсон. Уле Гуннар этого никогда не скрывал, и в начале тренерской карьеры в «МЮ» постоянно созванивался с великим шотландцем. Конечно, сэру нельзя сейчас сидеть на скамейке, но его присутствие на стадионе явно помогает и игрокам, и Сульшеру. Поэтому Фергюсон полетел в Гданьск на финал Лиги Европы в составе делегации англичан.

Sir Alex Ferguson and Wayne Rooney are both in attendance this evening. #UELFinal pic.twitter.com/1CKKZcCPeP — Squawka News (@SquawkaNews) May 26, 2021

До перерыва все складывалось по сценарию 22-летней давности: «МЮ» пропустил в первом тайме после стандарта и выглядел хуже соперника. Но было бы странно, если бы все повторилось точь-в-точь: два гола в добавленное время забивают невероятно редко, тем более в финалах. И сами футболисты «Юнайтед» тянуть не стали — Кавани сравнял счет в начале второго тайма.

Неясно, когда «МЮ» было проще — тогда с «Баварией» или сейчас с «Вильярреалом» во главе с Унаи Эмери. Для бывшего тренера «Спартака» Лига Европы — естественная среда обитания: три победы с «Севильей», финал с «Арсеналом», а теперь и с «Вильярреалом». Как он это делает — загадка. Бывают кубковые тренеры, а Эмери — тренер конкретного турнира.

Сам матч получился довольно пресным. Достаточно сказать, что гол Кавани на 54-й минуте оказался последним ударом в створ в двухчасовой игре, а всего их было три. «Вильярреал» подчеркнуто действовал вторым номером, так как осознавал статус аутсайдера. А «МЮ» хотя и владел мячом две трети времени, но делал все очень осторожно и медленно. Может быть, сказывалась неопытность Сульшера — для него это первый финал во главе «Юнайтед».

Какое начало выдал «Вильярреал»! Морено хватали за футболку, а он все равно прорвался и забил ?



Пока магия Эмери работает ?



Чем ответит «МЮ» во втором тайме?https://t.co/nBYVllCrQ2 pic.twitter.com/BUvKvIU5vv — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

КАВАНИ! Кто, если не он? Быстрее всех разобрался в серии рикошетов и сравнял — 1:1 ?



Эдинсон стал самым возрастным игроком «МЮ», забивавшим в финале еврокубков.



У него 6 голов в 4 последних матчах в ЛЕ — просто фантастика ? pic.twitter.com/O53BRjOd2D — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

За тягучие 120 минут зрителей (кстати, их было почти 10 тысяч) вознаградили серией пенальти. Она должна была стать яркой — уж точно зрелищнее двух часов основного времени о овертайма. Но очень долго никто не мазал, хотя вратарь «Вильярреала» Рульи несколько раз касался мяча или отбивал его в ворота. Де Хеа же выглядел хуже — вероятно, голкипер «МЮ» не изучал манеру исполнения ударов соперников.

Серия зашла не просто далеко, а аномально далеко. Настолько, что очередь добралась до голкиперов. И если Рульи реализовал свой удар, то Де Хеа пробил отвратительно.

11:10 — великая серия пенальти закончилась очередным триумфом Эмери в Лиге Европы.