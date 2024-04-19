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Сегодня, 10:42

Моуринью рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что будет болеть за «Реал» в Лиге чемпионов.

«Мне бы хотелось, чтобы Лигу чемпионов выиграл «Реал». Клуб и Карло Анчелотти этого заслуживают», — цитирует Моуринью Madrid Xtra.

«Манчестер Сити» по сумме двух матчей проиграл «Реалу» и закончил свое выступление в Лиге чемпионов. «Реал» в полуфинале турнира сыграет с «Баварией», которая на стадии 1/4 финала выбила «Арсенал».

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой португалец завоевал три трофея.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Жозе Моуринью
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