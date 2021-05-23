Суареса вышвырнули из «Барселоны». Он перешел в «Атлетико» и привел его к чемпионству

Вендетта по-уругвайски — одна из самых эмоциональных историй сезона.

«Когда мне позвонили и сказали, что на меня больше не рассчитывают, я был ошарашен. Это было тяжело из-за той манеры, в которой все произошло», — так в феврале Луис Суарес описал свои ощущения от ухода из «Барселоны» в интервью El Transistor.

С ним попрощались, как с рядовым игроком, использованным патроном из обоймы — холодно, прагматично, цинично. Обладатель «Золотой бутсы» — 2016 и единственный за 11 лет лучший бомбардир чемпионата Испании, не носящий фамилию Месси или Роналду, не просто резко стал не нужен — о его былых заслугах будто тоже все забыли.

Лучше всего несуразное поведение экс-президента Жозепа Бартомеу описал Лионель Месси в посте в Instagram:

«Ты заслужил соответствующего прощания — как с одним из самых важных игроков в истории клуба. Как с кем-то, кто достиг великих побед с командой и на индивидуальном уровне. Ты не заслужил того, чтобы быть выкинутым так, как это сделали они».

Организация прощальной пресс-конференции, на которой Суарес даже расплакался, никого не одурачила — мирным расставание не получилось. Уругваец жаждал мести.

Мощный дебют

В «Атлетико» нападающий должен был перейти бесплатно, но в итоге «матрасникам» все-таки пришлось заплатить 7 миллионов евро. Оглянувшись назад, можно смело сказать, что это были копейки. Дебют уругвайца состоялся 27 сентября в матче против «Гранады». Выйдя на поле на 70-й минуте вместо Диегу Косты, он вколотил двушку и отдал ассист. Испанский форвард после матча улыбался:

«Мы счастливы, что Луис здесь. Не понимаю, как «Барселона» могла его отпустить. Он поможет нам голами на поле, а его дух воина и мотивация принесут нам трофеи»

Главный тренер Диего Симеоне также не скрывал радости от подписания Суареса, сказав на пресс-конференции в сентябре, что в Луисе он увидел «рвение и желание».

Казалось, что дуэт Суарес-Коста, где, по тонкому замечанию последнего, «один кусает, а другой пинает», станет основополагающим в структуре обновленного «Атлетико». Однако вскоре Коста получил травму и вылетел на месяц, а затем не смог набрать форму и в итоге расторг контракт с «матрасниками».

Взаимная адаптация — ключ к успеху Суареса и «Атлетико»

Однако Суарес продолжил зажигать уже в паре с Жоау Феликсом, а затем и полностью затмил молодого вундеркинда. К февралю уругваец даже выскочил на первую строчку в гонке бомбардиров ла лиги, забив 14 голов в 16 матчах, а «Атлетико» оторвался от преследователей на, казалось, не отыгрываемые 10 очков.

Важно отметить, что форварду в 33 года пришлось адаптироваться к резко сменившемуся тренировочному режиму. Жалкие подобия тренировок от Эрнесто Вальверде и Кике Сетьена остались в прошлом, а им на смену пришел режим жесткой физической подготовки от соотечественника Суареса — Оскара Ортеги. Вряд ли Луис наслаждался тем, как Симеоне постоянно менял его после 70-й минуты в первые месяцы — настолько высоки стали требования по черновой работе на поле по сравнению со временами в «Барселоне».

Обратной стороной стало то, как сам «Атлетико» и Симеоне подстроились под сильные стороны форварда. Фирменные компактные 4-4-2, с которыми ассоциируется мадридская команда эпохи Чоло, трансформировались в 3-4-3 и 3-5-2. По сравнению с предыдущем сезоном, изменились три важных показателя в оценке стиля команды:

Владение мячом — 51.8% против 47.1% в прошлом сезоне;

Почти в два раза увеличвшееся среднее количество передач при владении;

Выросшее количество передач в финальной трети поля:

3-4-3 в матче с «Севильей». Латерали обеспечивают ширину атак, а фланговые атакующие игроки смещаются для комбинаций с Суаресом.

3-5-2 с Феликсом в качестве партнера Суареса по атаке и атакующими инсайдами по бокам — Маркосом Льоренте и Тома Лемаром.

Оба варианта позволяли Суаресу комбинировать с партнерами и получать мяч в непосредственной близости от чужих ворот. У уругвайца не было нужды тянуть одеяло на себя и бессмысленно опускаться в глубину за мячом, как это делает Криштиану Роналду в «Ювентусе». Правильный подход привел к незаурядной эффективности.

Вклад Суареса — не только в цифрах

По итогам чемпионата Суарес стал четвертым бомбардиром ла лиги с 21 мячом в 32 матчах. По системе «гол+пас» он повторил свой прошлогодний результат, набрав 24 балла. Статистически уругваец поучаствовал в каждом третьем голе «матрасников». Кроме этого, невозможно недооценить важность мячей Суареса — именно он принес победу надо «Осасуной» в 37-м туре (2:1), вовремя открывшись в зоне 11-метровой отметки, и именно он воспользовался непростительной ошибкой «Вальядолида» и, подхватив мяч в 50 метрах от ворот, помчался к ним. И хоть Суаресу в январе исполнилось 34 года, было очевидно — уругвайца в этом моменте не догонит никто. Хладнокровное завершение с левой ноги в ближний угол и титул достается «Атлетико».

Суарес стал первым форвардом «матрасников», который забил больше голов за чемпионат со времен Антуана Гризманна в сезоне-2015/16. «Атлетико» Симеоне потратил сотни миллионов евро на поиски нужного нападающего. Джексон Мартинес, Марио Манджукич, Никола Калинич, Лусиано Вьетто, Кевин Гамейро — кто только не побывал на острие, но никто не давал нужной стабильности.

Однако на этом вклад форварда не оганичивается. Заряженность, с которой уругваец подходил к делу, невозможно измерить в показателях, но ее можно увидеть. В майском принципиальнейшем матче с «Барселоной» Суарес был настолько заведен и по-спортивному зол на себя и своих партнеров из-за нереализованных моментов, что казалось будто на кону стоит его жизнь.

В лице Луиса «Атлетико» нашел идеального предводителя пиратской стаи — агрессивного и хладнокровного одновременно. А для выкинутого из Каталонии уругвайца мадридский клуб стал пристанищем и превратился в инструмент свершения вендетты.

После завершения матча с «Вальядолидом» Суарес растрогался и эмоционально подвел черту под этим сумасшедшим сезоном:

«Прошлым летом у меня была сложная ситуация. «Барселона» не ценила меня... Они унизили меня. «Атлетико» открыл для меня свои двери и дал шанс. И я всегда буду благодарен клубу за это доверие»