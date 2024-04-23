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Моуринью назвал матч, который изменил его карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, какой матч изменил его карьеру.

По словам 61-летнего португальца, ключевым стало противостояние «Порту» с «Манчестер Юнайтед» (2:1, 1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2003/04. Португальский клуб под руководством Моуринью стал победителем турнира в том сезоне.

«У меня было много необычных празднований, но, вероятно, именно эта победа изменила направление моей карьеры», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе. Также специалист возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Порту
Жозе Моуринью
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