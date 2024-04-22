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22 апреля, 23:55

Безруков прокомментировал конкуренцию в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поделился мнением о четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов, а также назвал фаворита турнира.

— Как тебе победа «Реала» над «Манчестер Сити»?

— Я думаю это самая огненная пара, смотрел обе игры. Для любителей футбола такие матчи — настоящее удовольствие. Я кайфанул, особенно от первой игры. Хотя второй матч тоже был очень интересный. Впервые вижу, чтобы команда так доминировала соперником и по итогу проиграла. Но это именно то, за что мы любим футбол — за его непредсказуемость.

— Кто из четырех оставшихся команд фаворит Лиги чемпионов?

— Думаю, явного фаворита здесь нет. Хотя очень хочется, чтобы победила «Боруссия». Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс, снова не чемпион... Надеюсь, наконец, это уже сбудется и он станет чемпионом. Он заслужил, — цитирует Безрукова Metaratings.ru.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией». «Реал» сразится с «Баварией».

Источник: https://metaratings.ru/news/ruslan-bezrukov-khochu-chtoby-borussiya-vyigral-ligu-chempionov-rois-zasluzhil-356102/
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