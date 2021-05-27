Полузащитник «Вильярреала» Капуэ признан игроком недели в Лиге Европы
16:44
Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капуэ, сообщает официальный Twitter турнира 27 мая.
? Europa League champion— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 27, 2021
? Player of the Week winner
?tienne Capoue is rewarded for his immense midfield performance ?@hankookreifen | #UELPOTW | #UELfinal
Ранее француз стал лучшим игроком финала Лиги Европы. В финале его команда победила «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти — 11:10). Капуэ был заменен в концовке дополнительного времени.
В завершившемся сезоне 32-летний футболист провел 38 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах и забил один мяч.
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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры
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