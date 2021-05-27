Футбол
Лига Европы

Новости

Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Полузащитник «Вильярреала» Капуэ признан игроком недели в Лиге Европы

16:44
Теги:

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капуэ, сообщает официальный Twitter турнира 27 мая.

Ранее француз стал лучшим игроком финала Лиги Европы. В финале его команда победила «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти — 11:10). Капуэ был заменен в концовке дополнительного времени.

В завершившемся сезоне 32-летний футболист провел 38 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах и забил один мяч.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия выйдет в плей-офф в случае победы над Швейцарией и Швецией. Расклады чемпионата мира
Турнирные таблицы чемпионата мира-2021: положение на 26 мая
Суперталант из Дагестана: бросил вызов Чимаеву, невероятен в грэпплинге, а в Америке начал как Хабиб
Команда Эмери в пятый раз вышла в финал Лиги Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры