Полузащитник «Вильярреала» Капуэ признан игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капуэ, сообщает официальный Twitter турнира 27 мая.

? Europa League champion

? Player of the Week winner



?tienne Capoue is rewarded for his immense midfield performance ?@hankookreifen | #UELPOTW | #UELfinal — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 27, 2021

Ранее француз стал лучшим игроком финала Лиги Европы. В финале его команда победила «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти — 11:10). Капуэ был заменен в концовке дополнительного времени.

В завершившемся сезоне 32-летний футболист провел 38 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах и забил один мяч.