Зидан снова ушел из «Реала». Француз устал, а его преемником хотят видеть Рауля

Вернется ли в третий раз?

«Реал» официально объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера.

«Пришло время принять его решение и выразить ему нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет «Реал». Зидан — одна из величайших легенд «Реала». Он знает, «Реал» был и всегда будет его домом», — говорится в сообщении клуба.

48-летний француз уходит с поста главного тренера «Реала» уже второй раз. Первый был в 2018 году, когда Зизу принял решение оставить должность после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Он снова возглавил сливочных всего 284 дня спустя — 11 марта 2019-го, после провалов Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари. В прошлом сезоне Зидан выиграл с «Реалом» чемпионский титул в ла лиге.

Новость об уходе француза не стала неожиданностью. О том, что Зизу хочет уйти, стало известно еще в середине мая. Как писало издание Marca, сам он рассказал игрокам «Реала» о своем решении после ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Челси». Притом что его контракт со сливочными действовал еще год — до лета 2022-го.

Причины

По информации Marca, данный шаг Зидан обдумывал уже несколько месяцев. Триггером стало позорное поражение от клуба третьего дивизиона «Алькояно» в Кубке Испании. Тогда же Зизу переболел коронавирусом, а когда вернулся, публично потребовал уважения к своей работе и работе футболистов «Реала». В минувшем сезоне француз не чувствовал себя достаточно комфортно и уверенно, хотя руководство и выражало ему всяческую поддержку. Журналисты говорят о моральном истощении Зизу — наверное, это можно обозначить термином «усталость металла».

Кроме того, в клубе задумываются о глобальной перестройке, и уход Зидана — лишь ее часть. Очевидно, что команду покинут многие опытные игроки. В «Реале» полагают, что им нужен тренер, который сможет провести эту перестройку и у которого не будет той тесной эмоциональной связи с ветеранами, что была у Зизу.

Кто вместо?

Еще в середине мая, когда стало известно о грядущем уходе Зидана, назывались два основных претендента — это легенда «Реала» Рауль, работающий с молодежной командой клуба, и Массимилиано Аллегри.

Правда, итальянец, по всей видимости, вернется в «Ювентус». В четверг днем, примерно за полчаса до официального заявления «Реала» об уходе Зидана, два авторитетных итальянских журналиста-инсайдера Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо сообщили в Twitter, что Аллегри договорился со «Старой синьорой» и вернется в Турин. Косвенным подтверждением этого является и уход из «Ювентуса» генерального директора Фабио Паратичи, который, по сути, и выдавил в свое время Аллегри из клуба.

Massimiliano Allegri back to Juventus, the verbal agreement has been reached today morning — he's gonna sign the contract in the next few hours. Juventus are also preparing the official statement. ??? #Juve



It's gonna be official in the next 24 hours. ? @DiMarzio — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021

Есть вариант с Антонио Конте, который покинул «Интер». О такой возможности сообщило в среду издание AS.

Однако кандидат номер один — все же Рауль. Он же, кстати, лидирует и в опросе Marca на эту тему. Экс-форварда сливочных хотят видеть главным тренером 56% респондентов, у Конте — 24%, Аллегри набрал 20%.