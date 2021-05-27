Фердинанд считает, что Сульшер должен остаться в «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о работе главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы (1:1, по пенальти — 10:11).
«Я думаю, что даже с таким результатом Сульшер сделал достаточно, чтобы получить хорошее трансферное окно и продолжить работу с командой в следующем сезоне.
Мне кажется, что от «Манчестер Юнайтеда» нужно требовать трофеев в следующем сезоне, потому что менталитет этого клуба основан на победах», – приводит слова Фердинанда BBC со ссылкой на BT Sport.
Для «Вильярреала» это первый трофей в истории. В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/54077738?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=60aecb96e7130202defa3aa6%26%27Trophy%20wins%20must%20be%20there%20next%20season%27%262021-05-26T22%3A34%3A27.069Z&ns_fee=0&pinned_post_l
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