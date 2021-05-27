Фердинанд считает, что Сульшер должен остаться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о работе главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы (1:1, по пенальти — 10:11).

«Я думаю, что даже с таким результатом Сульшер сделал достаточно, чтобы получить хорошее трансферное окно и продолжить работу с командой в следующем сезоне.

Мне кажется, что от «Манчестер Юнайтеда» нужно требовать трофеев в следующем сезоне, потому что менталитет этого клуба основан на победах», – приводит слова Фердинанда BBC со ссылкой на BT Sport.

Для «Вильярреала» это первый трофей в истории. В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.