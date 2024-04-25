Возрождение чемпионской интриги внезапно, но к нему вел весь академизм «Зенита» весной на своем поле

Обозреватель «СЭ» — о возвращении чемпионской интриги, а также драматичных матчах с участием «Динамо» и «Локомотива».

В РПЛ вернулась жизнь — за счет безжизненности «Зенита»

В РПЛ на ее вершине внезапно вернулась жизнь — за счет безжизненности вчерашнего «Зенита». В момент, когда похороны главной интриги сезона уже прошли со всеми почестями, труп вылез из могилы и пропел: «Ай, не спешите нас хоронить! А у нас еще здесь дела!» Причем она, интрига эта, могла снова умереть самым глупым образом, если бы «Балтика» в концовке сравняла счет в Краснодаре. Это вполне могло быть, но все-таки не случилось.

Зато случившееся в Санкт-Петербурге, как верно заметил Рашид Рахимов, никакое не чудо. Кстати, он знает, как выигрывать в Санкт-Петербурге. Если кто забыл, золотой матч в чемпионском сезоне «Спартака» при Массимо Каррере назывался «Зенит» — «Терек». И главным тренером гостей тогда был именно Рахимов, и он же был одним из первых, кому позвонил с благодарностью Каррера.

Хотя, признаюсь, на этот раз я больше тайма на канал, где транслировался матч «Зенита» с «Рубином», и не заглядывал — настолько не ждал от него никакого подвоха (как, видимо, и сам «Зенит»). Смотрел «Краснодар» и в какой-то момент даже забыл, что такой матч есть, поскольку Казань этой весной до поездки в Санкт-Петербург выглядела очень слабо, и меньше нее тогда набрал только «Пари НН».

А «Зенит» всю весну дома плох и нерезультативен. И «Балтика», и «Оренбург» проиграли на «Газпром-Арене» по 0:1, причем команда Сергея Семака во вторых таймах бросала играть и давала соперникам создавать моменты. Аутсайдеры ими не пользовались, но это были звонки.

«Спартак», находившийся мы помним в каком состоянии (0:2 от «Факела», 0:1 от «Сочи»), весной дважды сыграл там по 0:0, хотя обычно в последнее десятилетие получал в Санкт-Петербурге в среднем по три. В общем, почему-то «Зенит» на своем поле в 2024 году превратился в тех самых академиков с тросточками. И это самым прямым образом привело к тому, что случилось в среду. «Пешком в футболе никого не обыграть», — правильно сказал в телеэфире Владимир Быстров.

И «Зенит» еще отскочил в том плане, что имевший желтую карточку Эракович показывал судье жест очков — протри, мол, — и ему в ответ не предъявили вторую желтую, из-за которой основной защитник сине-бело-голубых пропустил бы матч с «Динамо». Причем серб сделал это, когда аут реально был рубиновский, но это даже не имеет значения. И Клаудинью, который разнузданно вел себя в добавленное время, тоже ничего не получил. Видимо, арбитр в этот момент счел достаточным сам факт первого весеннего поражения «Зенита», чтобы еще добавлять ему негативных эмоций.

У «Рубина» сработало оружие, которое должно работать, по мне, гораздо чаще. Албанский форвард Даку — породистый нападающий, и меня удивляет, что он не забил в чемпионате России гораздо больше. Связываю это исключительно со стилем игры «Рубина» — с явным акцентом на оборону. Играй он в том же «Краснодаре», не думаю, что забивал меньше Кордобы. Вчера у него было 1+1 — победный гол и пас через себя на Мартыновича.

Ветерана, явно довольного своим редчайшим голом еще и потому, что он — бывший капитан «Краснодара», и наверняка рад был помочь бывшим одноклубникам в возродившейся борьбе за золото. А по поводу Даку скажу еще то, что правильно в студии Игорь Корнеев обратил внимание в первую очередь на то, как он перед результативным ударом принял мяч — тонкое первое касание и стало в этом эпизоде ключевым.

У «Краснодара» же невозможно не отметить, как сказали бы в Бразилии, голасо (то есть очень красивый гол) Сперцяна, убежавшего после ввода мяча рукой Сафоновым со своей половины поля, обыгравшего пару соперников на входе в штрафную, а затем и вратаря Латышонка. А еще два мяча в ворота балтийцев забил Кордоба, чья хорошая форма так нужна будет «быкам» на этом этапе сезона. Потому что им просто придется действовать по бразильскому принципу «вы забьете сколько можете, мы — сколько захотим». Если смогут, конечно.

Теперь «Динамо», если выиграет в следующем туре у «Зенита», тоже вернется в гонку, поскольку будет отставать от него всего на три очка. А «Краснодар», в развеселом (как и весь футбол Мурада Мусаева) матче обыгравший 3:2 «Балтику», — уже в ней. И календарь, в котором у «быков» уже нет Кубка, а «Зенит» в его рамках скоро ждет выматывающий двухматчевый финал Пути РПЛ с ЦСКА и затем, возможно, суперфинал, — интригует еще больше.

«Динамо» обыграло «Оренбург». Фото ФК «Динамо»

Тюкавин «в огне», «Динамо» вышло из кризиса. Но его игра далека от совершенства

Мне очень не хотелось бы, чтобы «Оренбург» с такой игрой, которую он показывает практически в каждом матче, вылетал. Что при Марцеле Личке, что теперь при Давиде Деограсии смотреть на эту команду — удовольствие. Она последовательно ломает устоявшийся в России стереотип, что клубу со скромными возможностями выжить в РПЛ можно только при помощи «автобуса».

Вчера оренбуржцы дома проиграли «Динамо», нанеся почти вдвое больше ударов и имея преимущество минимум две трети матча. Как ухитрился не забить головой с пары метров Воробьев (очень неплохой вообще-то игрок) — непонятно, а это было при 0:0. Игра в случае этого гола могла пойти по совсем иному сценарию.

Мастерство игроков новой команды Лички в итоге все-таки взяло верх, а Константин Тюкавин забил в четвертом матче подряд, набрал 20-е очко по системе «гол плюс пас» (12+8) и опять вышел по этому показателю на первое место в лиге. В следующем туре он пройдет проверку «Зенитом», и, если забьет снова, впору будет говорить о выходе игрока на новый качественный уровень. Все-таки именно матч с чемпионом — индикатор того, что с игроком, о котором много говорят, происходит на самом деле.

«Динамо» — не та команда, которая может спокойно довести матч до победы даже при 2:0 — когда Карраскаль с Макаровым вышли вдвоем на вратаря, колумбийцу (автору замечательной предголевой передачи в красивой атаке на второй мяч) можно было делать что угодно, но он, как мы говорили в советском детстве, зафенделил (кто помнит это словечко?) мяч на трибуну, а Мансилья тут же сократил отставание до 1:2. Но концовку до победы «Динамо» все же довело без особых нервов, а его обороне явно придало уверенности возвращение в последних матчах Антона Шунина.

Интересно, как динамовцы воспользуются совершенно неожиданным шансом вернуться в гонку за золото. В любом случае подпортить благостную до этого тура картину петербуржцам они минимум ничьей могут вполне. А у «Оренбурга», которому в основе, возможно, не хватило их лучшего игрока Веры (Деограсия его отчего-то воспитывает и выпустил только на замену), в концовке чемпионата очень тяжелый календарь. Но, повторяю, хоть это и одна из немногих команд РПЛ без современной большой арены, я не хотел бы ее вылета. Потому что «Оренбург» играет в футбол.

«Локомотив» отыгрался с 0:2 в матче с «Пари НН». Фото ФК «Пари НН»

Характер «Локомотива» и антипропаганда футбола от Ненахова

Совершенно невероятной получилась концовка матча «Пари НН» — «Локомотив» с двумя голами гостей в добавленное время (с пенальти и с игры) и превращением в последней двадцатиминутке 2:0 в 2:3. Притом что в первом тайме железнодорожники, играя против команды, уступившей в четырех матчах подряд, не создали ни момента. Хоть и владели территорией и мячом, но пропустили с пенальти. Без чистых форвардов у «Локо» и с вернувшимся после дисквалифиции Гоцуком в штрафной у красно-зеленых ничего не получалось, а из-за нее они долго не били. А если и били, то либо не попадали, либо их блокировали.

В отличие от игры, характер у красно-зеленых — сумасшедший, и мы это видели в сезоне уже с десяток раз. И, кстати, сработал выход Сулейманова против бывших — именно он забил в безнадежной, казалось, ситуации, при 0:2, запустив процесс этого камбэка.

Но самое показательное — то, что после победного мяча Сильянова на шестой добавленной минуте вся команда бросилась праздновать этот гол и эту победу с Михаилом Галактионовым. Такие спонтанные моменты показывают отношение игроков к тренеру. Честно говоря, не думал, что футболисты его так воспринимают. Вынужден признать, что заблуждался. Не готов делать из этого глобальных выводов — просто факт.

А вот что меня расстроило — флеш-интервью в перерыве Максима Ненахова. Защитник «Локомотива» без единого реального достижения в своей довольно заурядной карьере, без каких-либо трофеев (если, конечно, не считать достижением сам факт игры в РПЛ) всем своим видом показывал, что это интервью для него — ненужная повинность, отвечал односложно и с таким видом, будто хуже обязанности для него просто не может быть. Смотреть на это было просто противно.

И не надо говорить, что корреспондент задавал ему какие-то не такие вопросы. Их задают всегда и везде. Нормальные вопросы для перерыва матча, когда не время спрашивать о чем-то глубоком, но надо интересоваться, почему все на поле происходит так, а не иначе. Почему мяч и инициатива — у его команды, а моментов и голов нет.

Если футболист не хочет давать флеш-интервью, то должен заранее об этом сказать, чтобы позвали кого-то другого. Так честно. Но никак не делать то, что сделал Ненахов.

В НХЛ хоккеистам и тренерам, которые добились в миллион раз большего, задают такие же трафаретные, но неизбежные рабочие вопросы. И они отвечают по несколько минут. Потому что у них есть культура отношения к прессе, и они знают, что говорят это для болельщиков, чтобы им было интереснее смотреть матч.

Да, есть Никита Кучеров, который даже после своей сотой передачи в сезоне отвечает в стиле Ненахова, и в этом тоже нет ничего хорошего. Но гениям позволено больше, чем обычным игрокам, потому что они умеют кое-что еще. Пусть Ненахов сделает в футболе хоть что-то, а потом позволяет себе такие ответы — демонстративно «на отвали».

Такие интервью — это антипропаганда футбола, и так далекого сейчас в России от пика популярности. Из-за того, что игроки ведут себя подобным образом, футбол и остается, и останется нишевой историей для узкого круга. И никакой ЧМ-2018 не способен это изменить. Потому что это был потрясающий, но разовый праздник, а люди на будни остались те же.