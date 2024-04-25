Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Возрождение чемпионской интриги внезапно, но к нему вел весь академизм «Зенита» весной на своем поле

Рабинер подвел итоги матча «Зенит» — «Рубин»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Зенит» проиграл «Рубину».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Обозреватель «СЭ» — о возвращении чемпионской интриги, а также драматичных матчах с участием «Динамо» и «Локомотива».

В РПЛ вернулась жизнь — за счет безжизненности «Зенита»

В РПЛ на ее вершине внезапно вернулась жизнь — за счет безжизненности вчерашнего «Зенита». В момент, когда похороны главной интриги сезона уже прошли со всеми почестями, труп вылез из могилы и пропел: «Ай, не спешите нас хоронить! А у нас еще здесь дела!» Причем она, интрига эта, могла снова умереть самым глупым образом, если бы «Балтика» в концовке сравняла счет в Краснодаре. Это вполне могло быть, но все-таки не случилось.

Зато случившееся в Санкт-Петербурге, как верно заметил Рашид Рахимов, никакое не чудо. Кстати, он знает, как выигрывать в Санкт-Петербурге. Если кто забыл, золотой матч в чемпионском сезоне «Спартака» при Массимо Каррере назывался «Зенит» — «Терек». И главным тренером гостей тогда был именно Рахимов, и он же был одним из первых, кому позвонил с благодарностью Каррера.

Дмитрий Кабутов и&nbsp;Клаудиньо. «Зенит» наказан за пижонство. «Краснодар» близко — и у него легче календарь

Хотя, признаюсь, на этот раз я больше тайма на канал, где транслировался матч «Зенита» с «Рубином», и не заглядывал — настолько не ждал от него никакого подвоха (как, видимо, и сам «Зенит»). Смотрел «Краснодар» и в какой-то момент даже забыл, что такой матч есть, поскольку Казань этой весной до поездки в Санкт-Петербург выглядела очень слабо, и меньше нее тогда набрал только «Пари НН».

А «Зенит» всю весну дома плох и нерезультативен. И «Балтика», и «Оренбург» проиграли на «Газпром-Арене» по 0:1, причем команда Сергея Семака во вторых таймах бросала играть и давала соперникам создавать моменты. Аутсайдеры ими не пользовались, но это были звонки.

«Спартак», находившийся мы помним в каком состоянии (0:2 от «Факела», 0:1 от «Сочи»), весной дважды сыграл там по 0:0, хотя обычно в последнее десятилетие получал в Санкт-Петербурге в среднем по три. В общем, почему-то «Зенит» на своем поле в 2024 году превратился в тех самых академиков с тросточками. И это самым прямым образом привело к тому, что случилось в среду. «Пешком в футболе никого не обыграть», — правильно сказал в телеэфире Владимир Быстров.

И «Зенит» еще отскочил в том плане, что имевший желтую карточку Эракович показывал судье жест очков — протри, мол, — и ему в ответ не предъявили вторую желтую, из-за которой основной защитник сине-бело-голубых пропустил бы матч с «Динамо». Причем серб сделал это, когда аут реально был рубиновский, но это даже не имеет значения. И Клаудинью, который разнузданно вел себя в добавленное время, тоже ничего не получил. Видимо, арбитр в этот момент счел достаточным сам факт первого весеннего поражения «Зенита», чтобы еще добавлять ему негативных эмоций.

У «Рубина» сработало оружие, которое должно работать, по мне, гораздо чаще. Албанский форвард Даку — породистый нападающий, и меня удивляет, что он не забил в чемпионате России гораздо больше. Связываю это исключительно со стилем игры «Рубина» — с явным акцентом на оборону. Играй он в том же «Краснодаре», не думаю, что забивал меньше Кордобы. Вчера у него было 1+1 — победный гол и пас через себя на Мартыновича.

Ветерана, явно довольного своим редчайшим голом еще и потому, что он — бывший капитан «Краснодара», и наверняка рад был помочь бывшим одноклубникам в возродившейся борьбе за золото. А по поводу Даку скажу еще то, что правильно в студии Игорь Корнеев обратил внимание в первую очередь на то, как он перед результативным ударом принял мяч — тонкое первое касание и стало в этом эпизоде ключевым.

Матвей Сафонов и&nbsp;Эдуард Сперцян радуются победе над &laquo;Балтикой&raquo;. Шедевр Сафонова и Сперцяна помог «Краснодару» продолжить чемпионскую гонку

У «Краснодара» же невозможно не отметить, как сказали бы в Бразилии, голасо (то есть очень красивый гол) Сперцяна, убежавшего после ввода мяча рукой Сафоновым со своей половины поля, обыгравшего пару соперников на входе в штрафную, а затем и вратаря Латышонка. А еще два мяча в ворота балтийцев забил Кордоба, чья хорошая форма так нужна будет «быкам» на этом этапе сезона. Потому что им просто придется действовать по бразильскому принципу «вы забьете сколько можете, мы — сколько захотим». Если смогут, конечно.

Теперь «Динамо», если выиграет в следующем туре у «Зенита», тоже вернется в гонку, поскольку будет отставать от него всего на три очка. А «Краснодар», в развеселом (как и весь футбол Мурада Мусаева) матче обыгравший 3:2 «Балтику», — уже в ней. И календарь, в котором у «быков» уже нет Кубка, а «Зенит» в его рамках скоро ждет выматывающий двухматчевый финал Пути РПЛ с ЦСКА и затем, возможно, суперфинал, — интригует еще больше.

«Динамо» обыграло «Оренбург».
Фото ФК «Динамо»

Тюкавин «в огне», «Динамо» вышло из кризиса. Но его игра далека от совершенства

Мне очень не хотелось бы, чтобы «Оренбург» с такой игрой, которую он показывает практически в каждом матче, вылетал. Что при Марцеле Личке, что теперь при Давиде Деограсии смотреть на эту команду — удовольствие. Она последовательно ломает устоявшийся в России стереотип, что клубу со скромными возможностями выжить в РПЛ можно только при помощи «автобуса».

Вчера оренбуржцы дома проиграли «Динамо», нанеся почти вдвое больше ударов и имея преимущество минимум две трети матча. Как ухитрился не забить головой с пары метров Воробьев (очень неплохой вообще-то игрок) — непонятно, а это было при 0:0. Игра в случае этого гола могла пойти по совсем иному сценарию.

Мастерство игроков новой команды Лички в итоге все-таки взяло верх, а Константин Тюкавин забил в четвертом матче подряд, набрал 20-е очко по системе «гол плюс пас» (12+8) и опять вышел по этому показателю на первое место в лиге. В следующем туре он пройдет проверку «Зенитом», и, если забьет снова, впору будет говорить о выходе игрока на новый качественный уровень. Все-таки именно матч с чемпионом — индикатор того, что с игроком, о котором много говорят, происходит на самом деле.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;) радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Оренбурга&raquo;. «Динамо» в Оренбурге: мастерство и много везения. Тюкавин догнал Кордобу и опередил Кассьерру

«Динамо» — не та команда, которая может спокойно довести матч до победы даже при 2:0 — когда Карраскаль с Макаровым вышли вдвоем на вратаря, колумбийцу (автору замечательной предголевой передачи в красивой атаке на второй мяч) можно было делать что угодно, но он, как мы говорили в советском детстве, зафенделил (кто помнит это словечко?) мяч на трибуну, а Мансилья тут же сократил отставание до 1:2. Но концовку до победы «Динамо» все же довело без особых нервов, а его обороне явно придало уверенности возвращение в последних матчах Антона Шунина.

Интересно, как динамовцы воспользуются совершенно неожиданным шансом вернуться в гонку за золото. В любом случае подпортить благостную до этого тура картину петербуржцам они минимум ничьей могут вполне. А у «Оренбурга», которому в основе, возможно, не хватило их лучшего игрока Веры (Деограсия его отчего-то воспитывает и выпустил только на замену), в концовке чемпионата очень тяжелый календарь. Но, повторяю, хоть это и одна из немногих команд РПЛ без современной большой арены, я не хотел бы ее вылета. Потому что «Оренбург» играет в футбол.

«Локомотив» отыгрался с 0:2 в матче с «Пари НН».
Фото ФК «Пари НН»

Характер «Локомотива» и антипропаганда футбола от Ненахова

Совершенно невероятной получилась концовка матча «Пари НН» — «Локомотив» с двумя голами гостей в добавленное время (с пенальти и с игры) и превращением в последней двадцатиминутке 2:0 в 2:3. Притом что в первом тайме железнодорожники, играя против команды, уступившей в четырех матчах подряд, не создали ни момента. Хоть и владели территорией и мячом, но пропустили с пенальти. Без чистых форвардов у «Локо» и с вернувшимся после дисквалифиции Гоцуком в штрафной у красно-зеленых ничего не получалось, а из-за нее они долго не били. А если и били, то либо не попадали, либо их блокировали.

В отличие от игры, характер у красно-зеленых — сумасшедший, и мы это видели в сезоне уже с десяток раз. И, кстати, сработал выход Сулейманова против бывших — именно он забил в безнадежной, казалось, ситуации, при 0:2, запустив процесс этого камбэка.

Но самое показательное — то, что после победного мяча Сильянова на шестой добавленной минуте вся команда бросилась праздновать этот гол и эту победу с Михаилом Галактионовым. Такие спонтанные моменты показывают отношение игроков к тренеру. Честно говоря, не думал, что футболисты его так воспринимают. Вынужден признать, что заблуждался. Не готов делать из этого глобальных выводов — просто факт.

Александр Сильянов и&nbsp;Михаил Галактионов после победы над &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Сумасшедшая развязка в Нижнем: «Локо» уступал 0:2 к 75-й минуте, но победил! У Юрана пятое поражение подряд

А вот что меня расстроило — флеш-интервью в перерыве Максима Ненахова. Защитник «Локомотива» без единого реального достижения в своей довольно заурядной карьере, без каких-либо трофеев (если, конечно, не считать достижением сам факт игры в РПЛ) всем своим видом показывал, что это интервью для него — ненужная повинность, отвечал односложно и с таким видом, будто хуже обязанности для него просто не может быть. Смотреть на это было просто противно.

И не надо говорить, что корреспондент задавал ему какие-то не такие вопросы. Их задают всегда и везде. Нормальные вопросы для перерыва матча, когда не время спрашивать о чем-то глубоком, но надо интересоваться, почему все на поле происходит так, а не иначе. Почему мяч и инициатива — у его команды, а моментов и голов нет.

Если футболист не хочет давать флеш-интервью, то должен заранее об этом сказать, чтобы позвали кого-то другого. Так честно. Но никак не делать то, что сделал Ненахов.

В НХЛ хоккеистам и тренерам, которые добились в миллион раз большего, задают такие же трафаретные, но неизбежные рабочие вопросы. И они отвечают по несколько минут. Потому что у них есть культура отношения к прессе, и они знают, что говорят это для болельщиков, чтобы им было интереснее смотреть матч.

Да, есть Никита Кучеров, который даже после своей сотой передачи в сезоне отвечает в стиле Ненахова, и в этом тоже нет ничего хорошего. Но гениям позволено больше, чем обычным игрокам, потому что они умеют кое-что еще. Пусть Ненахов сделает в футболе хоть что-то, а потом позволяет себе такие ответы — демонстративно «на отвали».

Такие интервью — это антипропаганда футбола, и так далекого сейчас в России от пика популярности. Из-за того, что игроки ведут себя подобным образом, футбол и остается, и останется нишевой историей для узкого круга. И никакой ЧМ-2018 не способен это изменить. Потому что это был потрясающий, но разовый праздник, а люди на будни остались те же.

Матчи «Зенита» и «Краснодара» до конца чемпионата-2023/24
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
9
29
Читайте также
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра Иванова
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
ОНК сообщила об отсутствии жалоб на условия в СИЗО у замминистра обороны Иванова
Зеленский указал на возможную неоднозначную реакцию на исход конфликта с РФ
Популярное видео
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
ЦСКА — «Спартак»: во сколько начнется трансляция дерби Москвы 2024
Однажды его возненавидели тысячи фанатов. А ветеран «Спартака» предложил четвертовать
РПЛ: «Зенит» проиграл «Рубину», ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 21-го тура
Петржела: «Зенит» своим поражением дал «Краснодару» небольшой шанс»
Гладилин рассказал, почему у «Спартака» проблемы с результативностью
Кобелев не уверен, что «Краснодар» обойдет «Зенит» в следующем туре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Очень медленный «Зенит». Если Вендел и Клаудиньо не понимают, что надо выкладываться на 100 процентов...» Кобелев о победе «Рубина»

Однажды его возненавидели тысячи фанатов. А ветеран «Спартака» предложил четвертовать
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости