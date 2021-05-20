В «Монако» верили в Головина, но команду убили ошибка защитника и великолепный Мбаппе

Монегаски остались без трофея, проиграв «ПСЖ» финал Кубка Франции.

Кубок Франции. Финал

«Монако» — «ПСЖ» — 0:2 (0:1)

Голы: Икарди, 19 (0:1). Мбаппе, 81 (0:2).

«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Дисаси (Бадиашиле, 74), Кайю Энрике, Агилар (Диатта, 46), Головин, Тшуамени, Фофана (Мартинш, 60), Фолланд (Фабрегас, 74), Бен Йеддер (Йоветич, 60).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Дагба, 68), Керер, Маркиньюс, Диалло, Данилу Перейра, Гей, Паредес (Эррера, 79), Мбаппе, Икарди (Кин, 79), Ди Мария (Сарабия, 90).

Предупреждение: Маркиньюс, 86.

Судья: Летексье.

19 мая. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

Ровно два года назад Александр Головин голом и результативной передачей обезопасил «Монако» от вылета из лиги 1. Тогда монегаски опасались соседа по таблице — «Амьен». Теперь команда из княжества разучилась бояться даже «ПСЖ», впервые за много лет обыграв парижский клуб в обоих матчах чемпионата (3:2, 2:0). Собственно, именно за этим и ехал российский полузащитник во Францию, однако клубу потребовалось три сезона, чтобы вернуть прежний уровень притязаний.

В воскресенье Нико Ковач может вывести красно-белых в Лигу чемпионов, а в среду монегаски вышли биться за трофей, который не выигрывали ровно тридцать лет. Одни эти цифры говорят сами за себя, но еще лучше понимаешь, как давно это было, вспоминая, что «Монако» тогда тренировал Арсен Венгер, одним из столпов обороны был Клод Пюэль, а в атаке играл нынешний президент Либерии Джордж Веа. Да и последний финал у монегасков случился в 2010-м, когда в их составе отметились экс-защитник «Зенита» Пюигренье и перешедший из ЦСКА Маазу.

Это для «ПСЖ», который добрался до решающего кубкового матча седьмой раз подряд, такие встречи — почти будни. Хотя, будь так на самом деле, парижане не пытались бы до последнего оспорить дисквалификации Кимпембе и Неймара. В случае же с «Монако» финалы — история, и уровень отношения к ним соответствующий. Поэтому, если вынести за скобки голкипера Маецки, Ковач отказался от привычной для Кубка ротации и выбрал сильнейший состав, в котором присутствовала пятерка профильных защитников, а Головин с Фолландом из глубины поддерживали выдвинутого на острие Бен Йеддера.

Фактически Ковач снова выбрал рецепт, в феврале принесший победу над «Парк де Пренс». Однако тренерский замысел подразумевал не только максимальную плотность около собственной штрафной, но и такой же уровень надежности. И там точно не учитывалась дикая ошибка, которую допустил неаккуратно обработавший передачу от своего голкипера Дисаси. Кажется, именно этого защитника сильнее всех усыпило растянувшееся на несколько минут предматчевое общение с футболистами президента Франции Эммануэля Макрона.

Воришка Мбаппе обокрал защитника и выкатил мяч Икарди перед пустыми воротами



Зацени единственный мяч первого тайма финала Кубка Франции ?



И подключайся на второй:https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/jrLGexgAvA — Матч ТВ (@MatchTV) May 19, 2021

Мбаппе же мгновения оказалось достаточно, чтобы вцепиться в мяч, как почуявший запах крови хищник, и вывести Икарди уже на пустые ворота. И хотя шока у «Монако» это не вызвало, характер игры серьезно изменился. Случившееся требовало от монегасков в целом и персонально от Головина совсем другого футбола. Но если прессинг на стадии перехода парижан в атаку работал здорово, то реальной остроты у ворот Наваса практически не возникало, а редкие удары уходили в небеса. Разве что Дисаси снова оказался нерасторопен и не смог воспользоваться хорошей подачей штрафного в исполнении Головина.

Логично, что в перерыве правого защитника Агилара сменил вингер Диатта, а российский полузащитник стал действовать в более комфортной для себя зоне левого инсайда. Остроты добавилось, но Ковачу этого показалось недостаточно, и спустя четверть часа после начала второго тайма «Монако» перешел на сверхатакующую схему. С Йоветичем на острие, а Головин, несмотря на выход флангового игрока Желсона Мартинша, остался на поле и в третий раз за матч поменял позицию. После ухода Фофана наш легионер выполнял роль «восьмерки», действуя чуть выше Тшуамени. При Леонарду Жардиме и Роберте Морено это было привычным делом, тогда как Ковач едва ли не впервые использовал Головина в центральной зоне.

On se tourne vers la @Ligue1UberEats ?

Avec la Ligue des Champions en ligne de mire ?



? #RCLASM pic.twitter.com/jvOLv1F9Gv — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) May 19, 2021

Но недолго — до появления Фабрегаса. Полузащитник сборной России впервые за долгое время доиграл до финального свистка, который, к сожалению, не принес ему первый французский трофей. Для этого каждому футболисту красно-белых, включая Головина, требовалось прыгнуть выше головы. А игра ва-банк против «ПСЖ», который Маурисио Покеттино уже научил образцовым контратакам, равносильна самоубийству, что и продемонстрировали организовавшие второй гол Ди Мария и Мбаппе. Форвард, который фактически выиграл этот трофей, оказался слишком крут для своей бывшей команды. «Монако» же остается бросить все силы на чемпионат, где в воскресенье в Лансе будет еще один финал без права на ошибку.