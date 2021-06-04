В УЕФА выбрали пятерку лучших голов Лиги чемпионов сезона-2020/21
16:55
УЕФА представил пятерку лучших голов Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Рейтинг возглавил форвард «Порту» Мехди Тареми, который ударом через себя забил «Челси». Второй — капитан «Барселоны» Лионель Месси, эффектно поразивший ворота «ПСЖ». На третьем месте форвард «Челси» Оливье Жиру.
«Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале турнира (1:0) и получил право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0269-126898caba6b-ad4c4c546423-1000--%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
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