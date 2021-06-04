В УЕФА выбрали пятерку лучших голов Лиги чемпионов сезона-2020/21

УЕФА представил пятерку лучших голов Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Рейтинг возглавил форвард «Порту» Мехди Тареми, который ударом через себя забил «Челси». Второй — капитан «Барселоны» Лионель Месси, эффектно поразивший ворота «ПСЖ». На третьем месте форвард «Челси» Оливье Жиру.

??? Гол турнира! ???



Получено почти 1,3 миллиона голосов...



Победителем становится игрок «Порту» Мехди Тареми за блестящий удар через себя в матче с «Челси»! ?#ЛигаЧемпионов — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 4, 2021

«Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале турнира (1:0) и получил право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы.