Вингер «ПСЖ» Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов

Вингера «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Француз забил мяч во втором матче 1/4 финала турнира с «Барселоной» (4:1). Вместе с парижским клубом он вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

На звание также претендовали полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт, хавбек «Баварии» Йозуа Киммих и Федерико Вальверде из «Реала».

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Боруссией».

В текущем сезоне 26-летний Дембеле провел 36 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач.