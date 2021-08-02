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Золотые Рылов и Бацарашкина, невероятные фехтовальщицы и другие чемпионы: крутые и неожиданные победы России на Олимпиаде

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 03:40
Виталина Бацарашкина, Евгений Рылов и София Позднякова. Фото «СЭ»
Виталина Бацарашкина, Евгений Рылов и София Позднякова. Фото «СЭ»
Теги:
Российские звезды Токио на первой неделе Игр.

Спортсмены команды ROC (Олимпийского комитета России) за девять дней после открытия Олимпиады-2020 завоевали 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

25&nbsp;июля. Токио. Виталина Бацарашкина&nbsp;&mdash; олимпийский чемпион Токио в&nbsp;стрельбе из&nbsp;пневматического пистолета с&nbsp;10 метров.
Виталина Бацарашкина завоевала второе золото Олимпийских игр в&nbsp;Токио.Девушка с колдовским амулетом. Бацарашкина снова с золотом Олимпиады!

Виталина Бацарашкина и стрелки

Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Токио. 24-летняя серебряный призер Рио-2016 не дрогнула после сбоя электроники и провела погоню в финале в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Бацарашкина закрыла серию без побед российских стрелков на Олимпиадах с 2004 года, а затем взяла еще две награды: серебро в миксте с Артемом Черноусовым после на этот раз неудачного последнего выстрела и еще одно золото в личном виде. Медали добавились к обсуждаемому талисману спортсменки — медальону школы кота из игры «Ведьмак».

Первую награду российской команды в Токио принесла также стрелок. В первый медальный день Анастасия Галашина в драматичной развязке упустила золото и взяла серебро в стрельбе из пневматической винтовки. В пулевой стрельбе у россиян на этих Играх — еще несколько запоминающихся стартов.

27&nbsp;июля. Токио. Климент Колесников и&nbsp;Евгений Рылов.
Климент Колесников и&nbsp;Евгений Рылов.Геройство Рылова и Колесникова на фоне провала остальных. Как оценивать выступление российских пловцов в Токио?

Евгений Рылов и плавание

Евгений Рылов и Климент Колесников разыграли золото на 100-метровке на спине, Евгений одержал победу и стал первым российским чемпионом Олимпиады в плавании с 1996 года. Далее 24-летний спортсмен взял еще две награды: серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем и второе личное золото (сил не хватило только на медаль в комбинированной эстафете 4х100 м). Рылов — уникальный абсолютный чемпион Игр в плавании на спине из России. Его маску с котиками обсуждают, а слова соперников во главе с американцем Райаном Мерфи — внешне никак не задевают.

Рылов и Колесников бились на фоне в целом неудачного выступления сборной по плаванию. Обидные или провальные результаты и хейт ввели других российских пловцов в растерянность или уныние. В том числе оставшуюся без реализации олимпийской мечты Юлию Ефимову и восходящую звезду Евгению Чикунову.

31&nbsp;июля. Токио. Олимпийские чемпионки Токио Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая.
София Позднякова, Ольга Никитина, Софья Великая и&nbsp;Светлана Шевелева: российские саблистки&nbsp;&mdash; № 1 на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио!22-летняя дебютантка спасла золото наших саблисток. Они чуть не уступили в финале Олимпиады

София Позднякова, команды саблисток и рапиристок

София Позднякова и Софья Великая разыграли золото в турнире саблисток. Для Великой повторилась история Рио-2016, где в финале она уступила соотечественнице Яне Егорян. 24-летняя Позднякова одержала главную победу в карьере на глазах своего отца, четырехкратного олимпийского чемпиона и главы ОКР Станислава Позднякова. Далее знаменосец россиян в Токио Великая вместе с Софией взяла золото в команде (как и пять лет назад). Чемпионки не заменились в финале, несмотря на повреждения. Главной героиней красивого возвращения в поединке с француженками стала 22-летняя дебютант Ольга Никитина.

Яркую победу в командном первенстве одержали российские рапиристки. На пути к золоту Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова победили свою обидчицу в личном турнире, американку Ли Кифер. Героиней финала с француженками стала 22-летняя запасная Марта Мартьянова. Она продолжила фехтовать и побеждать после серьезной травмы ноги (права на обратную замену не было, команде грозила дисквалификация). После награждения спортсменка покинула зал в коляске со слезами. А до и после вместе с Дериглазовой и Коробейниковой выиграла и радовалась с девизом «Кто понял жизнь, тот не спешит».

Мужчины взяли в Токио два серебра — шпажисты и рапиристы завоевали награды командного первенства.

26&nbsp;июля. Олимпийские чемпионы из&nbsp;России: Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и&nbsp;Никита Нагорный (слева направо).
Российские девушки стали чемпионками Олимпиады в&nbsp;Токио.Наши гимнастки вынесли американок без Байлз! Еще одна историческая победа России на Олимпиаде в Токио

Никита Нагорный, Ангелина Мельникова и команды гимнастов

Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото Олимпиады в командном первенстве впервые с 1996 года, женская — впервые в современной истории с 1992-го. И таких золотых дублей не было с тех же Игр в Барселоне, когда за команду еще выступала Оксана Чусовитина.

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский обошли сборную Китая последним упражнением и не скрывали эмоций — от слез до победного крика. Решающее выступление — за 24-летний Нагорным, который затем взял бронзу в личном многоборье. Истории преодоления есть у каждого, наиболее яркий сюжет рисовали об экстремально быстром восстановлении перед Токио 25-летнего Далалояна.

Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова одержали сенсационную победу и обошли США после отказа Симоны Байлз от продолжения соревнований. 21-летняя Мельникова — самая опытная в сборной, затем завоевала бронзу личного многоборья. Вместе с ней в команде победили две 16-летние гимнастки — Уразова и не проходившая год назад по возрастному цензу Листунова.

28&nbsp;июля. Шереметьево. Олимпийский чемпион Максим Храмцов со&nbsp;своей девушкой.
Максим Храмцов.Русский тхэквондист впервые в истории выиграл Олимпиаду. Его называют Красная Машина

Максим Храмцов и тхэквондисты

Максим Храмцов стал первым олимпийским чемпионом из России в тхэквондо. Боец по прозвищу Красная Машина приехал в Токио в статусе фаворита, лидера мирового рейтинга в своей категории и первого российского чемпиона мира. Свою победу 23-летний Храмцов посвятил умершей полгода назад маме. После турнира стало известно: Максим завоевал золото с рецидивом травмы руки, которую сломал в мае и повторно повредил за пару недель до Игр.

Владислав Ларин завоевал золото на следующий день после Храмцова. По ходу своего турнира боец прошел в том числе знаменитого знаменосца Тонга, тхэквондиста-лыжника Питу Тофатофуа. До двух чемпионов награды Токио в тхэквондо российской сборной принесли Михаил Артамонов (бронза) и Татьяна Минина (серебро).

Олимпийские чемпионы Анастасия Павлюченкова и&nbsp;Андрей Рублев.
1&nbsp;августа. Токио. Анастасия Павлюченкова, Аслан Карацев, Елена Веснина и&nbsp;Андрей Рублев (слева направо).Павлюченкова и Рублев выиграли российский финал Олимпиады. Золото и серебро в миксте — первые для нашей сборной в истории

Рублев с Павлюченковой и теннисисты

Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова победили Елену Веснину и Аслана Карацева в первом в истории российском финале на Олимпиаде. Наше противостояние в миксте получилось драматичным. Рублев после вылета в одиночке по ходу турнира смешанных дуэтов говорил о своем статусе «лузера» и некой «утешиловке». После чемпионства по настоянию партнерши пообещал ценить свое золото, а о выступлении в миксте снова подумать ближе к Парижу-2024. Олимпийская чемпионка Рио-2016 в женской паре Веснина осталась без второго золота и накануне вместе с Вероникой Кудерметовой драматично упустила бронзу Токио.

Карен Хачанов проиграл русскому немцу Александру Звереву мужской финал. И все равно остался доволен выступлением на Олимпиаде. Иную оценку своей игре дал первая ракетка России Даниил Медведев, который вместе со всеми страдал от токийской жары. Медведев стал участником скандала с вопросом чилийского журналиста о допинге и «русских читерах», а после четвертьфинала уничтожил ракетку с нецензурным отзывом о Пабло Карреньо Бусте: «Да никогда в жизни он так не играл». Большее разочарование пережил разве что серб Новак Джокович, который далеко зашел в одиночном разряде с микстом и остановился в паре шагов от золотого карьерного шлема.

Лилия Ахаимова (слева) и&nbsp;Ангелина Мельникова (справа) медалей сегодня не&nbsp;завоевали, но&nbsp;с&nbsp;радостью поздравили с&nbsp;серебром Анастасию Ильянкову.
Российские теннисисты Аслан Карацев, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Карен Хачанов и&nbsp;Андрей Рублев.Россия на Олимпиаде-2020: золотой покер в конце недели!

Наши на Олимпиаде

Россияне запомнились другими яркими выступлениями с преодолением или важными достижениями. В том числе:

— Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли России первую медаль Олимпиады в академической гребле с 2004 года — серебро в двойке распашной без рулевого.

— Анна Пракатень взяла серебро — и это первая личная медаль гребцов в одиночке на Играх с Москвы-1980.

— Елена Осипова в стрельбе из лука завоевала два уникальных серебра в команде и личном первенстве, когда золото было очень близко.

— Дзюдоисты Мадина Таймазова и Тамерлан Башаев провели непростые и запоминающиеся поединки на пути к бронзе.

— Мужская и женская сборные России дошли до финала в баскетболе 3х3, вид дебютировал в олимпийской программе.

Продолжение — на заключительной неделе Олимпиады-2020.

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