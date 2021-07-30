Девушка с колдовским амулетом. Бацарашкина снова с золотом!

Виталина Бацарашкина взяла свое второе золото в Токио — в перестрелке за первое место она хладнокровно превзошла кореянку, лидировавшую на протяжении всего финала.

Олимпиада-2020

Стрельба. Женщины. Малокалиберный пистолет (25 м)

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 38 (+4) (олимпийский рекорд)

2. Ким Мин Чжун (Корея) — 38 (+1)

3. Сяо Цзяжуйсюань (Китай) — 29.

Соревнования по стрельбе традиционно открывают олимпийскую программу. И на протяжении долгих лет болельщики привыкли, что первые медали нашей команде приносят меткие люди с пистолетами и винтовками. Например, та же Нино Салуквадзе: в 1988-м она стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СССР, а в Токио приехала уже на девятые в карьере Олимпийские игры как легенда команды Грузии.

И после распада Союза традиция не прервалась — Артем Хаджибеков, Ольга Клочнева, Сергей Алифиренко, Михаил Неструев, Любовь Галкина исправно добывали награды уже сборной России. Но после Афин-2004 — как отрезало. 17 лет у нас не было золотых медалей в стрельбе, а, например, в Лондоне в 2012-м на всю олимпийскую программу у россиян пришлась только одна бронза, и выиграна она была в стендовой стрельбе Василием Мосиным.

Но прошло девять лет — и новое поколение российских стрелков снова в топе. А лицом этого поколения стала Виталина Бацарашкина, в первой части турнира настрелявшая из пневматического пистолета на золото и серебро в команде с Артемом Черноусовым. Но лимит на прослушивание фортепианного концерта Чайковского на олимпийском стрельбище еще не был выбран. Впереди был малокалиберный пистолет.

Три момента

«Рада, что соревнования закончились и я скоро поеду домой. Не думала, что вернусь на родину со столь внушительным медальным багажом. Такие мысли отвлекают, и все летит в тартарары. Но больше всего с Игр запомню три момента — когда стояла на пьедестале».

С такими словами Бацарашкина вышла в микст-зону уже после своего триумфа. Двукратной олимпийской чемпионкой, хотя к этому, повторяет, она не готовилась. Зато проявила завидную предусмотрительность. «На соревнованиях может случиться всякое, поэтому у меня был с собой запасной пистолет. Если что-то вдруг случится с первым», — объясняла счастливая спортсменка в эфире «Матч ТВ». Второе оружие не понадобилось, а вот на пьедестал еще раз подняться было необходимо.

Накануне партнер Бацарашкиной по серебряным командным состязаниям Черноусов уже раздавал интервью в московском аэропорту Шереметьево, когда Виталина готовилась к выступлению во второй части квалификации. В первой, по ее собственным словам, она могла выступить и лучше. «Было слишком много 9,9 — кажется, шесть выстрелов», — вспоминает Бацарашкина уже после финала.

Были такие баллы и во второй половине предварительных соревнований, которые россиянка закончила на третьем месте, позади опытной болгарки Антоанеты Костадиновой и юной китаянки Сяо Цзяжуйсюань. Кроме того, в финал попали и действующая чемпионка в этом виде программы гречанка Анна Коракаки, и призеры ЧМ-2018 немка Дорен Феннекамп и кореянка Ким Мин Чжун. Компания очень представительная.

Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Бацарашкиной

Лидерство в решающей стадии сразу захватила именно Ким. А вот Виталина первые две серии отстреляла не лучшим образом и шла пятой. Но не зря все отмечают хладнокровие Бацарашкиной — она не задергалась, а два следующих раунда отстреляла идеально. И к моменту, когда начали отцеплять отстающих, россиянка была уже не просто далеко от зоны вылета, а в лидерах.

К седьмой из девяти серий стало понятно, что золото должны разыграть между собой Бацарашкина и Ким. Китаянка подобралась близко, но провалила восьмой раунд. В нем не все получилось и у Виталины, которая снова выпустила Ким вперед.

Принести золото в этот момент могла только стрельба без промаха. И Бацарашкина в самый ответственный момент включила режим Терминатора. По мишеням она палила как машина. А вот Ким, удержавшись вровень с россиянкой в последней серии, не выдержала в решающей перестрелке. 4:1 — золото снова наше!

Бацарашкина поедет домой не просто победительницей — триумфатором. Хотя и до этого у нее было серебро Рио, золотые медали чемпионатов мира и Европы и Европейских игр. Но теперь она настоящая звезда — ее отмечают специалисты, славят болельщики и поздравляют даже разработчики серии видеоигр про Ведьмака. С амулетом из которой россиянка взяла все свои медали.

Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations ?



We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!



Read more about @Super_Vitalina success: https://t.co/irYgAgpEG0 pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0 — The Witcher (@witchergame) July 27, 2021

— Ничего магического в моем медальоне нет, — смеется Виталина. — Просто мне нравится эта вселенная, и не вижу препятствий, чтобы его не носить. На прошлых Играх я была с брелоком, на этих — с медальоном, но никаких параллелей с выступлением проводить не буду.

Теперь мы будем верить, что у Бацарашкиной будет такая же долгая и славная карьера, как у той же Салуквадзе, прощавшейся с большим спортом здесь, в Токио. Тогда вплоть до 2036 года медали нам обеспечены.