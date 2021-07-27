Он добыл золото отменными киками в голову. В финале Владу противостоял македонец, чье выступление стало сенсацией.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины свыше 80 кг

Финал

Владислав Ларин (Россия) — Деян Георгиевски (Македония) — 15:9

Великолепное выступление сборной России по тхэквондо в Токио закончилось золотой медалью Владислава Ларина в самой тяжелой весовой категории — свыше 80 кг.

В первом раунде он победил того самого знаменосца Тонга — Питу Тофатофуа, тхэквондиста-лыжника, который выступал на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Счет — 24:3. В четвертьфинале Ларин оформил еще один разгром — в бою со словенцем Иваном Трайковичем (16:3). Полуфинал стал самым легким боем Владислава в японской столице — 30:3, Влад смел с долянга китайца Хонгуя Суя.

Ларин был фаворитом турнира, но не таким однозначным, как Максим Храмцов, в понедельник взявший золото в категории до 80 кг. Владислав — лидер мирового рейтинга 80 кг+, но отрыв от корейца Ин Ке-дона невелик. А в качестве его главного конкурента рассматривался кубинец Рафаэль Альба, который идет первым в рейтинге сайта taekwondodata.com — в весе 87 кг+. На чемпионате мира по тхэквондо категорий больше, чем на Олимпиаде, и на ЧМ-2019 Альба победил в весе свыше 87 кг, а Ларин — до 87 кг.

Однако в Токио кубинец проиграл уже в 1/8 финала — 22-летнему македонцу Деяну Георгиевски. А в полуфинале Георгиевски выбил Ин Ке-дона. В мировом рейтинге Деян идет на 39-м месте, так что его выступление на Олимпиаде стало очень большой сенсацией.

Ларин аккуратно провел первый раунд, который завершил точным панчем в жилет — 2:0. Тренер македонца почему-то запросил видеоповтор, хотя все было очевидно.

Второй раунд Владислав начал с отменного рубящего удара ногой — с акс-кика, как это называют в ММА и кикбоксинге. Отрыв увеличился до пяти очков, однако вместо того, чтобы развить преимущество, Ларин пропустил несколько ударов, и на перерыв соперники ушли при счете 9:7 в пользу россиянина.

Но в начале третьего раунда Влад выбросил великолепный хай-кик, а затем добавил еще несколько очков ударами ногой в корпус. 15:9 — и у России появилось второе золото в тхэквондо.

Ларин родился в деревне Коткозеро (республика Карелия, Олонецкий район). Когда Владу было пять лет, он вместе с семьей переехал в столицу республики — Петрозаводск. Сначала занимался спортивной гимнастикой, но сломал руку и перешел в тхэквондо. Ему тогда было шесть лет.

«Наверное, за мою детскую карьеру у меня вообще ни одной пропущенной тренировки не было, — вспоминал он в интервью карельскому телеканалу «САМПО ТВ 360». — То есть чтобы я пошел с друзьями гулять. Могу пропустить, только если заболел либо в школе какие-то итоговые контрольные были. Это заслуга родителей. Они заставляли меня [ходить на тренировки] в какой-то момент, и я за это им очень благодарен».

«Черный пояс я получил довольно рано — в 12 или 13 лет, — рассказал Ларин во время прямого эфира на YouТube-канале Inside Taekwondo. — Думал, что дойду до черного пояса и завяжу с тхэквондо. Но, как видите, задержался».

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Прямой эфир состоялся за четыре месяца до Олимпиады. Там Ларин также назвал проблему тхэквондо в России — имена тхэквондистов людям вообще ни о чем не говорят.

«Спроси про спортивную гимнастику — хотя бы три фамилии спортсменов назовут, спроси про тхэквондо — не назовут ни одной, — сказал Влад. — Хочется, чтобы после того, как произносили слово «тхэквондо», люди сразу могли назвать фамилии, связанные с нашим видом спорта. Узнавали ли меня на улице? В Петрозаводске ко мне еще никто не подходил. Такой момент был в другом месте. Мало кто знает, но я выступаю в двойном зачете — за Карелию и за Сахалинскую область. Как-то приезжал на Сахалин, сидел там в аэропорту перед вылетом. И тут подходит какая-то женщина, спрашивает: «Вы случаем не тхэквондисты?» «Да», — отвечаем. «Здорово, — говорит. — Слежу за вами, молодцы!»

Что ж, теперь Ларина наверняка будут узнавать на улицах родного Петрозаводска.