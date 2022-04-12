Вице-президента FINA обвинили в запугивании судей на Олимпиаде

Против вице-президента Международной федерации водных видов спорта (FINA) Чжоу Цзихун выдвинуты обвинения в запугивании судей и «неэтичном поведении» на Олимпиаде в Токио.

57-летняя функционер из Китая якобы высказывала претензии арбитру из Новой Зеландии Лизе Райт за слишком низкие оценки китайским прыгунам в воду. Чжоу, которая по факту является одним из тренеров сборной КНР, обвиняла Райт в предвзятости по отношению к спортсменам из Китая и обещала, что это будет иметь для судьи самые неприятные последствия.

Как сообщает Inside the Games, технический комитет FINA явных ошибок в работе судьи Лизы Райт не обнаружил, а вот с поведением Чжоу Цзихун теперь разбирается этическая комиссия Международной федерации. Ранее вице-президент FINA уже была замечена в давлении на судей на крупных соревнованиях.