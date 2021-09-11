Кремлевский прием олимпийцев: речь Президента и слова чемпионов Токио

В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград российским чемпионам и призерам Олимпиады-2020.

11 августа Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград российским спортсменам — триумфаторам Олимпиады в Токио. Орденов были удостоены все золотые медалисты, а также взявшая серебро гимнастка Дина Аверина. Она стала кавалером ордена Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев, в том числе легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая, пловец Евгений Рылов, теннисист Андрей Рублев, стрелок Виталина Бацарашкина и другие.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.

На Олимпиаде команда ROC (ОКР, Олимпийского комитета России) заняла пятое место в общем медальном зачете: спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

В субботу Владимир Путин наградил в Кремле олимпийских чемпионов, а ранее в этот день помощник Президента Игорь Левитин вручил госнаграды российским атлетам, ставшим серебряными и бронзовыми призерами Токио-2020.

Вручение государственных наград победителям Олимпийских игр. Фото Кристина Кормилицына, «Известия»

Владимир Путин во вступительном слове сказал:

— Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Понимаю, как это было непросто, — все понимают, как это было непросто, вся страна — пожалуй, в отдельных моментах запредельно трудно. Это огромная физическая, эмоциональная нагрузка как в ходе подготовки, так и самих олимпийских стартов, и жесткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, — они тоже внесли свою лепту, эти трудности.

Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали всё, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России, и, как я уже сказал, сражались достойно, подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество.

Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах золотые чемпионы, вы главные герои и — не побоюсь этого слова — гордость России. Олимпиада в Токио убедительно подтвердила ваше безусловное мировое лидерство и в то же самое время преемственность лучших отечественных традиций воспитания чемпионов. В их основе — идеалы и ценности олимпизма, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству в интересах всей большой олимпийской семьи.

Президент также отметил:

— Успехи российской команды на Олимпиаде, ваш вклад в развитие отечественного спорта, ваш пример для молодых людей — вы и сами все молодые люди, но, тем не менее, подаете пример своим сверстникам и более молодым, подрастающим поколениям — является чрезвычайно важным для развития страны и, безусловно, заслуживает благодарности государства, высоких наград Родины.

Среди значимых итогов Игр — традиционно потрясающие своей филигранной точностью, энергетикой, рисунком выступления наших выдающихся мастеров синхронного плавания. Здесь у России абсолютное лидерство. Как и в спортивной борьбе, где атлеты неизменно щедро наполняют копилку нашей сборной золотыми медалями.

Не первый раз радуют болельщиков российские фехтовальщики — за ними в Токио командное и личное первенство.

Были и долгожданные яркие победы в пулевой стрельбе, плавании, тхэквондо, в теннисе, боксе, и надо сказать, что победы были просто блестящие.

Отмечу золото в легкой атлетике, где наша сборная последние годы переживает совсем не легкий период. Мы верим, что он скоро закончится и российские представители этого вида спорта снова вернутся в лидеры, и, как уже говорил, вернутся триумфально - так же, как и мужская, и женская сборные по спортивной гимнастике.

Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось — мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и — надеюсь, уверен — будет в будущем.

На Олимпийских играх в Токио мы увидели, как велик потенциал российской национальной сборной. Позвольте пожелать всем вам успехов. Уверен, что такая целеустремленность, настроенность на результат, она сохранится и будет реализовываться в будущем.

Вручение государственных наград победителям Олимпийских игр. Фото Кристина Кормилицына, «Известия»

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич после награждения сказала:

— Вы знаете, я не являюсь военнослужащей, но мне хочется сказать: я служу Российской Федерации. Говорят, что спортсмены, сосредоточившись на своих задачах, многого не видят и не понимают в жизни страны и мира. Я хочу сказать, что это не так. Я родилась практически с появлением новой России, прекрасно понимаю, что собой представляла Российская империя, Советский Союз в мире, как трудно поднимать страну, возвращать ей былое величие. И, на мой взгляд, всегда проще неконструктивно критиковать, чем дальновидно и кропотливо трудиться.

Мы, спортсмены, всегда стараемся вам помогать и поддерживать. И в этот раз, стоя на пьедестале, мы про себя так пели гимн нашей страны, что я уверена: его слышал весь мир. Мы хотим жить и работать на благо нашей Родины, великой и процветающей России.

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина после награждения сказала главе государства:

— Перед отъездом на Игры в Токио очень хотелось с вами встретиться снова — оно так и случилось. Мы все прекрасно понимали, что эти Игры будут тяжелыми, непредсказуемыми, — в какой-то степени оно так и случилось, но мы смогли привезти на Родину существенное количество медалей — 20 золотых. 128 наших спортсменов стали призерами Олимпийских игр, и это действительно достойный результат. Все это стало возможно благодаря тому, что мы с вами единая, многонациональная команда.

На Играх в Японии мы заметили рост конкуренции, и, конечно же, мы должны сделать определенные выводы, посмотреть на результаты наших соперников и здраво оценить. Конечно же, немаловажно, чтобы интересы и позиции спортсменов были надежно и профессионально защищены. Ведь это, прежде всего, вопрос имиджа страны и суверенитета. И, конечно же, мы в этом готовы помогать.

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина заметила:

— Я бы хотела выразить большую благодарность всем наставникам, которые подготовили всю нашу команду. И еще отдельно я хотела бы отметить первых тренеров. Мой спортивный путь длиной в 25 лет подошел к концу: три выигранные Олимпиады, 14 золотых медалей чемпионатов мира и шесть золотых медалей чемпионатов Европы. Я счастлива, что моя спортивная жизнь была невероятно насыщенной и интересной.

Всего этого не было бы без тех людей, которые всегда были рядом, на которых я могла положиться, — это, конечно же, моя семья, мои друзья и моя команда. Я очень рада, что многие присутствуют сегодня здесь. Я не знаю, каким будет мой дальнейший путь, но я точно знаю одно: я навсегда останусь патриотом своей страны, человеком слова и дела.

Абдулрашид Садулаев. Фото Кристина Кормилицына, «Известия»

Чемпион Олимпиады в вольной борьбе, знаменосец команды России на церемонии закрытия Абдулрашид Садулаев сказал:

— Для многих из нас Олимпийские игры — это соревнования, к которым мы готовились всю свою жизнь, и эти медали мы завоевали для нашей Родины. Я выиграл эту Олимпиаду, принес золото России, но я и представить не мог, что для меня еще большей наградой станет честь нести знамя нашей страны на церемонии закрытия Олимпийских игр. Меня переполняет чувство великой гордости, что может быть сравнимо с несением Знамени Победы на Параде в честь 9 Мая.

Сегодня мы вдохновлены на новые спортивные победы и готовы передавать наш опыт и знания нашим младшим поколениям, которые посещают секции и спортивные залы. Мы будем заниматься, развиваться духом и физически, чтобы вновь и вновь флаг нашей страны поднимался над пьедесталом и звучал наш гимн.

Вручение государственных наград победителям Олимпийских игр. Фото Кристина Кормилицына, «Известия»

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева после вручения ей награды попросила главу государства подписать книгу о первом космонавте Юрии Гагарине:

— Орден, которым были награждены сегодня мои сокомандники, назван в честь великого человека — Александра Невского, заступника земли нашей. Иван III — это собиратель земель наших, Петр I — реформатор. Что же объединяет всех этих великих людей вместе и лично с вами? Это верность служению Родине. Я хочу поблагодарить от лица всех спортсменов и всех тренеров лично вас. Только ваша жесткая позиция в отстаивании спорта и наших интересов, прав наших спортсменов на участие в Олимпийских играх помогла нам в честной борьбе отстаивать честь Родины.

Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы открыли спорт для нашей страны, ведь никто до этого не вкладывал столько в спорт, сколько это делаете вы. Я хочу, чтобы сегодняшний день навсегда остался в памяти моей семьи, — не сочтите за наглость, но я бы хотела, чтобы, с вашего позволения, вы подписали мне книгу как раз о великом Юрии Гагарине.

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Мария Шурочкина не сдержала эмоций:

— Я уже поплакать успела. У меня всегда был вопрос, плачете ли вы в такие моменты. Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и вы в том числе, а я поплакала. Многое было против нас, но русский дух от препятствий только крепчает, и, как мы знаем, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это точно. И хочется сказать большое спасибо нашей великой любимой стране за поддержку, мы ее чувствовали даже на таком большом расстоянии.

Ирина Винер-Усманова и Дина и Арина Аверины. Фото Кристина Кормилицына, «Известия»

Дина Аверина в своей речи сказала главе государства:

— Спасибо вам большое за вашу неоценимую поддержку нашей команды на Олимпийских играх в Токио. Спасибо большое всему тренерскому коллективу, врачам, специалистам Федерации [художественной гимнастики], Олимпийскому комитету за помощь и поддержку. Пока мы вместе и едины, мы непобедимы.

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев пригласил президента на совместную тренировку:

— Для нас огромная честь выступать перед вами в стенах древнего Кремля. Выступая в Токио, мы выступали без триколора, на пьедестале не играл наш гимн, но я ни капельки не сомневаюсь в том, что мы доказали всему миру, стоя на пьедестале, какую страну мы представляем, и я не сомневаюсь в том, что каждый из спортсменов знал, какую могучую державу мы представляем.

Знаю, что вы занимаетесь спортом, посещаете залы. Хотел пригласить вас, Владимир Владимирович, на совместную тренировку к нам, на любую из олимпийских баз. Для нас это будет стимулом, мотивацией для новых побед.

Вручение государственных наград победителям Олимпийских игр. Фото Кристина Кормилицына, «Известия»

Двукратная олимпийская чемпионка Токио по стрельбе Виталина Бацарашкина сказала:

— Олимпийские игры — это особые соревнования для каждого спортсмена, и нам выпала честь продолжить в Токио яркую летопись российского спорта. Соревнования по стрельбе традиционно открывают олимпийскую программу, и мне посчастливилось завоевать первую золотую медаль для нашей страны. Мы благодарны вам за создание полноценных условий для подготовки олимпийцев по всей территории нашей большой страны, и мы ценим внимание руководства страны, глав регионов и руководителей на местах. Мы готовы к новым победам во славу российского спорта.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заметила:

— Я вас всех безумно люблю. Олимпиада в Токио была сложной, была особенной, но мы, спортсмены, чувствовали вашу поддержку, поддержку всего народа, поддержку всей страны, и это давало нам силы на наши победы.

Победа — это большой труд многих людей. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в достижении [результата], в подготовке нас, спортсменов, всех, кто причастен к нашим победам и медалям. И хочу всех вас поздравить с олимпийскими медалями и пожелать ярких побед в Париже.

Никита Нагорный и Давид Белявский. Фото Кристина Кормилицына, «Известия»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный среди прочего сказал:

— Как бы ни было нам тяжело, как бы ни пытались нас задеть, отнимая у нас флаг, гимн, пытаясь выставить нас не россиянами, мы все равно все выступаем за Россию, потому что Россия — это наша Родина, а гимн — в наших сердцах.

Я хочу выразить слова благодарности нашей команде. В последнее время мы все мечтали именно о командном золоте, потому что команда — это не только спортсмены, команда — это и тренеры, и специалисты, и массажисты, врачи, физиотерапевты, наши болельщики. Команда — это Россия.

Я родом из Ростова-на-Дону, и для меня спорт — это был единственный путь в большой мир, и каждый присутствующий здесь имеет свою историю, но эта каждая история — история победы. Мы гордимся тем, что сегодня мы можем сделать свой вклад в победу нашей замечательной Родины, нашей великой России.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сказал главе государства:

— Хотел бы поблагодарить вас за вклад в развитие спорта. Это на самом деле очень важно как для страны, так и для всех, кто здесь присутствует, потому что все шли к этому с раннего возраста, все стремятся, это мечта многих детей — быть на пьедестале Олимпийских игр. Хотел бы за это поблагодарить.

Также хотел бы поблагодарить — все отметили — за вклад, а также хотел бы поблагодарить за последний год, потому что он был сложный, мы сидели все карантине, и за предоставленные все условия, чтобы мы не болели коронавирусом и чтобы смогли спокойно дойти до этой Олимпиады. Все условия были идеальными, за исключением того, что приходилось, конечно, сидеть на базах, но это был самый наилучший и логичный выход, и мы как раз были готовы [к тому], что произошло в Токио — что мы все были закрыты и находились только на территории олимпийской базы.

Вручение государственных наград победителям Олимпийских игр. Фото Кристина Кормилицына, «Известия»

После награждения Путин сказал:

— Смотрю в зал — вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные. Вроде было бы и этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях.

Мне было очень приятно слышать, когда вы говорили о стране, о Родине, связали даже сегодняшний день и ваши награды с выдающимся деятелем нашей страны — с Александром Невским. Это все говорит о том, что вы цельные, такие серьезные, уже взрослые, продвинутые люди, в самом широком смысле этого слова.

Я, когда выступал в начале, сказал такие серьезные слова: вы — гордость России. Хочу подтвердить это еще раз: так оно и есть. Я искренне желаю вам подтверждения вашего высокого статуса, ваших успехов. Уверен, что так оно и будет. И у кого бы как дальше ни сложилась жизнь в спорте или вне его, все-таки олимпийская медаль — это то «золотое достоинство», которого добиваются единицы.

Конечно, все мы стараемся что-то сделать: и государство в силу своих возможностей, тренерский состав, врачи, массажисты и так далее, но все-таки впереди на лихом коне тот, кто добивается успеха, — это вы!

По материалам kremlin.ru, ТАСС, РИА Новости