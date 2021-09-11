Кремлевский прием олимпийцев: речь Президента и слова чемпионов Токио
11 августа Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград российским спортсменам — триумфаторам Олимпиады в Токио. Орденов были удостоены все золотые медалисты, а также взявшая серебро гимнастка Дина Аверина. Она стала кавалером ордена Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев, в том числе легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая, пловец Евгений Рылов, теннисист Андрей Рублев, стрелок Виталина Бацарашкина и другие.
Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.
На Олимпиаде команда ROC (ОКР, Олимпийского комитета России) заняла пятое место в общем медальном зачете: спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
В субботу Владимир Путин наградил в Кремле олимпийских чемпионов, а ранее в этот день помощник Президента Игорь Левитин вручил госнаграды российским атлетам, ставшим серебряными и бронзовыми призерами Токио-2020.
Владимир Путин во вступительном слове сказал:
— Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Понимаю, как это было непросто, — все понимают, как это было непросто, вся страна — пожалуй, в отдельных моментах запредельно трудно. Это огромная физическая, эмоциональная нагрузка как в ходе подготовки, так и самих олимпийских стартов, и жесткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, — они тоже внесли свою лепту, эти трудности.
Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали всё, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России, и, как я уже сказал, сражались достойно, подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество.
Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах золотые чемпионы, вы главные герои и — не побоюсь этого слова — гордость России. Олимпиада в Токио убедительно подтвердила ваше безусловное мировое лидерство и в то же самое время преемственность лучших отечественных традиций воспитания чемпионов. В их основе — идеалы и ценности олимпизма, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству в интересах всей большой олимпийской семьи.
Президент также отметил:
— Успехи российской команды на Олимпиаде, ваш вклад в развитие отечественного спорта, ваш пример для молодых людей — вы и сами все молодые люди, но, тем не менее, подаете пример своим сверстникам и более молодым, подрастающим поколениям — является чрезвычайно важным для развития страны и, безусловно, заслуживает благодарности государства, высоких наград Родины.
Среди значимых итогов Игр — традиционно потрясающие своей филигранной точностью, энергетикой, рисунком выступления наших выдающихся мастеров синхронного плавания. Здесь у России абсолютное лидерство. Как и в спортивной борьбе, где атлеты неизменно щедро наполняют копилку нашей сборной золотыми медалями.
Не первый раз радуют болельщиков российские фехтовальщики — за ними в Токио командное и личное первенство.
Были и долгожданные яркие победы в пулевой стрельбе, плавании, тхэквондо, в теннисе, боксе, и надо сказать, что победы были просто блестящие.
Отмечу золото в легкой атлетике, где наша сборная последние годы переживает совсем не легкий период. Мы верим, что он скоро закончится и российские представители этого вида спорта снова вернутся в лидеры, и, как уже говорил, вернутся триумфально - так же, как и мужская, и женская сборные по спортивной гимнастике.
Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось — мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и — надеюсь, уверен — будет в будущем.
На Олимпийских играх в Токио мы увидели, как велик потенциал российской национальной сборной. Позвольте пожелать всем вам успехов. Уверен, что такая целеустремленность, настроенность на результат, она сохранится и будет реализовываться в будущем.
Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич после награждения сказала:
— Вы знаете, я не являюсь военнослужащей, но мне хочется сказать: я служу Российской Федерации. Говорят, что спортсмены, сосредоточившись на своих задачах, многого не видят и не понимают в жизни страны и мира. Я хочу сказать, что это не так. Я родилась практически с появлением новой России, прекрасно понимаю, что собой представляла Российская империя, Советский Союз в мире, как трудно поднимать страну, возвращать ей былое величие. И, на мой взгляд, всегда проще неконструктивно критиковать, чем дальновидно и кропотливо трудиться.
Мы, спортсмены, всегда стараемся вам помогать и поддерживать. И в этот раз, стоя на пьедестале, мы про себя так пели гимн нашей страны, что я уверена: его слышал весь мир. Мы хотим жить и работать на благо нашей Родины, великой и процветающей России.
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина после награждения сказала главе государства:
— Перед отъездом на Игры в Токио очень хотелось с вами встретиться снова — оно так и случилось. Мы все прекрасно понимали, что эти Игры будут тяжелыми, непредсказуемыми, — в какой-то степени оно так и случилось, но мы смогли привезти на Родину существенное количество медалей — 20 золотых. 128 наших спортсменов стали призерами Олимпийских игр, и это действительно достойный результат. Все это стало возможно благодаря тому, что мы с вами единая, многонациональная команда.
На Играх в Японии мы заметили рост конкуренции, и, конечно же, мы должны сделать определенные выводы, посмотреть на результаты наших соперников и здраво оценить. Конечно же, немаловажно, чтобы интересы и позиции спортсменов были надежно и профессионально защищены. Ведь это, прежде всего, вопрос имиджа страны и суверенитета. И, конечно же, мы в этом готовы помогать.
Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина заметила:
— Я бы хотела выразить большую благодарность всем наставникам, которые подготовили всю нашу команду. И еще отдельно я хотела бы отметить первых тренеров. Мой спортивный путь длиной в 25 лет подошел к концу: три выигранные Олимпиады, 14 золотых медалей чемпионатов мира и шесть золотых медалей чемпионатов Европы. Я счастлива, что моя спортивная жизнь была невероятно насыщенной и интересной.
Всего этого не было бы без тех людей, которые всегда были рядом, на которых я могла положиться, — это, конечно же, моя семья, мои друзья и моя команда. Я очень рада, что многие присутствуют сегодня здесь. Я не знаю, каким будет мой дальнейший путь, но я точно знаю одно: я навсегда останусь патриотом своей страны, человеком слова и дела.
Чемпион Олимпиады в вольной борьбе, знаменосец команды России на церемонии закрытия Абдулрашид Садулаев сказал:
— Для многих из нас Олимпийские игры — это соревнования, к которым мы готовились всю свою жизнь, и эти медали мы завоевали для нашей Родины. Я выиграл эту Олимпиаду, принес золото России, но я и представить не мог, что для меня еще большей наградой станет честь нести знамя нашей страны на церемонии закрытия Олимпийских игр. Меня переполняет чувство великой гордости, что может быть сравнимо с несением Знамени Победы на Параде в честь 9 Мая.
Сегодня мы вдохновлены на новые спортивные победы и готовы передавать наш опыт и знания нашим младшим поколениям, которые посещают секции и спортивные залы. Мы будем заниматься, развиваться духом и физически, чтобы вновь и вновь флаг нашей страны поднимался над пьедесталом и звучал наш гимн.
Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева после вручения ей награды попросила главу государства подписать книгу о первом космонавте Юрии Гагарине:
— Орден, которым были награждены сегодня мои сокомандники, назван в честь великого человека — Александра Невского, заступника земли нашей. Иван III — это собиратель земель наших, Петр I — реформатор. Что же объединяет всех этих великих людей вместе и лично с вами? Это верность служению Родине. Я хочу поблагодарить от лица всех спортсменов и всех тренеров лично вас. Только ваша жесткая позиция в отстаивании спорта и наших интересов, прав наших спортсменов на участие в Олимпийских играх помогла нам в честной борьбе отстаивать честь Родины.
Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы открыли спорт для нашей страны, ведь никто до этого не вкладывал столько в спорт, сколько это делаете вы. Я хочу, чтобы сегодняшний день навсегда остался в памяти моей семьи, — не сочтите за наглость, но я бы хотела, чтобы, с вашего позволения, вы подписали мне книгу как раз о великом Юрии Гагарине.
Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Мария Шурочкина не сдержала эмоций:
— Я уже поплакать успела. У меня всегда был вопрос, плачете ли вы в такие моменты. Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и вы в том числе, а я поплакала. Многое было против нас, но русский дух от препятствий только крепчает, и, как мы знаем, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это точно. И хочется сказать большое спасибо нашей великой любимой стране за поддержку, мы ее чувствовали даже на таком большом расстоянии.
Дина Аверина в своей речи сказала главе государства:
— Спасибо вам большое за вашу неоценимую поддержку нашей команды на Олимпийских играх в Токио. Спасибо большое всему тренерскому коллективу, врачам, специалистам Федерации [художественной гимнастики], Олимпийскому комитету за помощь и поддержку. Пока мы вместе и едины, мы непобедимы.
Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев пригласил президента на совместную тренировку:
— Для нас огромная честь выступать перед вами в стенах древнего Кремля. Выступая в Токио, мы выступали без триколора, на пьедестале не играл наш гимн, но я ни капельки не сомневаюсь в том, что мы доказали всему миру, стоя на пьедестале, какую страну мы представляем, и я не сомневаюсь в том, что каждый из спортсменов знал, какую могучую державу мы представляем.
Знаю, что вы занимаетесь спортом, посещаете залы. Хотел пригласить вас, Владимир Владимирович, на совместную тренировку к нам, на любую из олимпийских баз. Для нас это будет стимулом, мотивацией для новых побед.
Двукратная олимпийская чемпионка Токио по стрельбе Виталина Бацарашкина сказала:
— Олимпийские игры — это особые соревнования для каждого спортсмена, и нам выпала честь продолжить в Токио яркую летопись российского спорта. Соревнования по стрельбе традиционно открывают олимпийскую программу, и мне посчастливилось завоевать первую золотую медаль для нашей страны. Мы благодарны вам за создание полноценных условий для подготовки олимпийцев по всей территории нашей большой страны, и мы ценим внимание руководства страны, глав регионов и руководителей на местах. Мы готовы к новым победам во славу российского спорта.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заметила:
— Я вас всех безумно люблю. Олимпиада в Токио была сложной, была особенной, но мы, спортсмены, чувствовали вашу поддержку, поддержку всего народа, поддержку всей страны, и это давало нам силы на наши победы.
Победа — это большой труд многих людей. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в достижении [результата], в подготовке нас, спортсменов, всех, кто причастен к нашим победам и медалям. И хочу всех вас поздравить с олимпийскими медалями и пожелать ярких побед в Париже.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный среди прочего сказал:
— Как бы ни было нам тяжело, как бы ни пытались нас задеть, отнимая у нас флаг, гимн, пытаясь выставить нас не россиянами, мы все равно все выступаем за Россию, потому что Россия — это наша Родина, а гимн — в наших сердцах.
Я хочу выразить слова благодарности нашей команде. В последнее время мы все мечтали именно о командном золоте, потому что команда — это не только спортсмены, команда — это и тренеры, и специалисты, и массажисты, врачи, физиотерапевты, наши болельщики. Команда — это Россия.
Я родом из Ростова-на-Дону, и для меня спорт — это был единственный путь в большой мир, и каждый присутствующий здесь имеет свою историю, но эта каждая история — история победы. Мы гордимся тем, что сегодня мы можем сделать свой вклад в победу нашей замечательной Родины, нашей великой России.
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сказал главе государства:
— Хотел бы поблагодарить вас за вклад в развитие спорта. Это на самом деле очень важно как для страны, так и для всех, кто здесь присутствует, потому что все шли к этому с раннего возраста, все стремятся, это мечта многих детей — быть на пьедестале Олимпийских игр. Хотел бы за это поблагодарить.
Также хотел бы поблагодарить — все отметили — за вклад, а также хотел бы поблагодарить за последний год, потому что он был сложный, мы сидели все карантине, и за предоставленные все условия, чтобы мы не болели коронавирусом и чтобы смогли спокойно дойти до этой Олимпиады. Все условия были идеальными, за исключением того, что приходилось, конечно, сидеть на базах, но это был самый наилучший и логичный выход, и мы как раз были готовы [к тому], что произошло в Токио — что мы все были закрыты и находились только на территории олимпийской базы.
После награждения Путин сказал:
— Смотрю в зал — вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные. Вроде было бы и этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях.
Мне было очень приятно слышать, когда вы говорили о стране, о Родине, связали даже сегодняшний день и ваши награды с выдающимся деятелем нашей страны — с Александром Невским. Это все говорит о том, что вы цельные, такие серьезные, уже взрослые, продвинутые люди, в самом широком смысле этого слова.
Я, когда выступал в начале, сказал такие серьезные слова: вы — гордость России. Хочу подтвердить это еще раз: так оно и есть. Я искренне желаю вам подтверждения вашего высокого статуса, ваших успехов. Уверен, что так оно и будет. И у кого бы как дальше ни сложилась жизнь в спорте или вне его, все-таки олимпийская медаль — это то «золотое достоинство», которого добиваются единицы.
Конечно, все мы стараемся что-то сделать: и государство в силу своих возможностей, тренерский состав, врачи, массажисты и так далее, но все-таки впереди на лихом коне тот, кто добивается успеха, — это вы!
По материалам kremlin.ru, ТАСС, РИА Новости
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