Путин: «Выдающаяся история российских спортсменов доказывает, что нет ничего невозможного»
14:58
Президент РФ Владимир Путин обратился к российским спортсменам во время вручения государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Токио.
«Славная, триумфальная история многих поколений наших выдающихся атлетов доказывает: ничего невозможного нет. Главное — трудиться и обязательно верить в себя», — приводит ТАСС слова Путина.
Президент отметил, что российским спортсменам не занимать трудолюбия, таланта и веры в страну.
На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.
Дополнительная информация:
Читайте также
Украинцам пообещали 10 миллионов гривен за победу. И они устроили России сумасшедшую бойню в Гданьске
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю