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Путин: «Выдающаяся история российских спортсменов доказывает, что нет ничего невозможного»

14:58
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Президент РФ Владимир Путин обратился к российским спортсменам во время вручения государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Токио.

«Славная, триумфальная история многих поколений наших выдающихся атлетов доказывает: ничего невозможного нет. Главное — трудиться и обязательно верить в себя», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент отметил, что российским спортсменам не занимать трудолюбия, таланта и веры в страну.

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12361915

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Иван Торопцев все материалы автора

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