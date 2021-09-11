Путин: «Выдающаяся история российских спортсменов доказывает, что нет ничего невозможного»

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским спортсменам во время вручения государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Токио.

«Славная, триумфальная история многих поколений наших выдающихся атлетов доказывает: ничего невозможного нет. Главное — трудиться и обязательно верить в себя», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент отметил, что российским спортсменам не занимать трудолюбия, таланта и веры в страну.

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.