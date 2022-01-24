Спринтер, участвовавший в летней Олимпиаде в Токио, на зимних Играх в Пекине выступит в скелетоне

Скелетонист Натан Крамптон на Олимпиаде в Пекине станет первым представителем сборной Американского Самоа на зимних Играх за 28 лет.

36-летний спортсмен прошлым летом представлял свою страну на летних Играх. В Токио Крамптон выступал в беге на 100 метров, но не сумел пройти дальше квалификационных забегов. Это не помешало Натану набрать нужный рейтинг для отбора в Пекин в скелетоне.

До сих пор полинезийское островное государство было представлено на зимней Олимпиаде только один раз — в Лиллехаммере в 1994 году экипаж Фаауга Муагутутиа и Брэда Кильца выступил в бобслейных двойках. Крамптон из интернациональной семьи — среди его предков есть китайцы, полинезийцы и европейцы. Он родился в Кении, учился в Австралии, а большая часть его семьи сейчас живет на Гавайях. Также Натан баллотируется на выборах в Комиссию спортсменов МОК.