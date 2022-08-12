Тарпищев и Покровская получили государственные награды

Президенту Федерации тенниса России (ФТР) Шамилю Тарпищеву и главному тренеру сборной России по синхронному плаванию Татьяне Покровской вручили государственные награды, сообщает ТАСС.

Награды специалистам вручил помощник президента РФ Игорь Левитин. Тарпищеву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Покровской — орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Церемония вручения госнаград российским специалистам и тренерам призеров Олимпиады в Токио проходит 12 августа на Большой спортивной арене спорткомплекса «Лужники».

Российская сборная на летних Олимпийских играх в Токио заняла пятое место в медальном зачете. В общей сложности спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые).