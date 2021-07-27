Все снова решалось последним выстрелом, но на этот раз удача улыбнулась китайцам.

Олимпиада-2020. Пулевая стрельба

Смешанные команды. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

1. Китай

2. Россия (Виталина Бацарашкина, Артем Черноусов)

3. Украина

Легендарный тир Асака, на котором проходит олимпийский турнир по стрельбе, на этот раз принес нам серебро! Вообще, много ли в мире спортивных арен, которые принимали бы две Олимпиады с разницей в 57 лет? В Асаке ведь стреляли еще в 1964 году, и тогда у команды СССР тоже были два серебра. Правда, сравнивать тут некорректно: в Токио-64 в стрельбе разыгрывались всего шесть комплектов наград, в том числе и в экзотической стрельбе с 300 метров из винтовки. Все дисциплины — только мужские.

Теперь же в Асаке дебютировал олимпийский микст! И у команды ОКР были все шансы забрать себе первое в истории олимпийское золото в этой дисциплине, ведь перед последним выстрелом мы шли с китайцами вровень. Но второй раз чуда не случилось. Если в личном турнире последний выстрел принес Виталине Бацарашкиной победу, то на этот раз они с Артемом Черноусовым чуть дрогнули.

Черноусов раньше стрелял из лука

Бацарашкина проводит фантастическую Олимпиаду. Несколько дней назад она принесла команде ОКР первое золото, а теперь выиграла еще и серебро. Почти стопроцентный результат для спортсменки, которая в Рио-2016 также завоевывала серебряную награду. А ведь Виталине всего 24 года! Учитывая традиционное стрелковое долголетие, в ближайшие годы у нее есть все шансы стать рекордсменом по количеству олимпийских медалей.

У Артема Черноусова — своя история. Вплоть до 15 лет он вообще стрелял из лука и, в принципе, мог бы в Токио спокойно использовать стрелы, а не пули. Но потом Артем все же взял в руки пистолет и буквально за пару лет прошел путь от абсолютного новичка до чемпиона Европы. На данный момент он занимается пулевой стрельбой всего около пяти лет. И за это время успел даже выиграть бронзу чемпионата мира — на данный момент, его главное личное достижение.

Интересно, что раньше Черноусов стрелял в миксте вместе со своей будущей супругой — Маргаритой Ломовой. Она, кстати, отобралась и в Токио, но После не сумела выйти в личный финал — и в миксте попала во вторую по рейтингу пару от страны. Так что Артем выступал с Бацарашкиной — у них тоже уже сыгранный дуэт, который совсем недавно взял золото чемпионата Европы.

План Рио уже почти выполнили

Пока что стрелки выступают в Токио выше всяких похвал: уже есть три медали, в том числе и золото. А впереди еще добрая половина турнира, в том числе и еще один микст — на этот раз из винтовки, где у нас будет выступать серебряный призер Игр Анастасия Галашина. Четыре года назад в Рио, для сравнения, у нас были всего четыре медали, из них ни одной золотой.

Бацарашкиной принес удачу талисман — кулон из «Ведьмака», с которым она выступает уже несколько лет. Причем не только в тире, но и в личной жизни: в ближайшее время Виталина собирается выйти замуж. А еще мир, наконец, научится правильно произносить ее сложную фамилию. А то раньше нашу чемпионку как только не называли, даже «Бацирашвили». Но две олимпийские награды — все-таки достаточно, чтобы твоя страна тебя запомнила.