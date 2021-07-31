22-летняя дебютантка спасла золото наших саблисток. Они чуть не уступили в финале Олимпиады

Ольга Никитина пришла на помощь титулованным Софье Великой и Софии Поздняковой. Теперь Ольга — тоже олимпийская чемпионка.

Олимпиада-2020. Сабля, командное первенство. Финал

Россия — Франция — 45:41

Поединок за 3-е место. Корея — Италия — 45:42

Российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли в финале у команды Франции со счетом 45:41. Для Поздняковой это уже второе золото Игр в Токио, а Великая добавила еще одну победу к командному золоту Рио-2016 и командному серебру Лондона-2012.

Положение у саблисток сейчас примерно такое, как у синхронисток или художественных гимнасток. Победе никто не удивится, а вот поражение воспринимается примерно с такой же вероятностью, как если в Токио выпадет снег. У нас в команде — обе финалистки личного турнира, плюс крепкая Ольга Никитина. Уже в Токио она была седьмой, у француженок выше поднялась только Манон Брюне, которая получила бронзу. Все остальные в теории — гораздо ниже классом. Но только в теории.

Фехтовальный бог против команды ОКР

Фехтовальный бог явно невзлюбил нашу команду в Токио. Потому что в виде, где вообще травмы случаются крайне редко, у нас уже два повреждения. И оба — в командных финалах без права на замену.

На этот раз не повезло олимпийской чемпионке Софии Поздняковой: в первом же бою у нее что-то случилось с рукой. Кисть заморозили, но похоже, это заметно выбило Соню из ритма. Свой поединок она уступила с разницей в один удар, а следом совсем неудачно — 2:6 — отфехтовала Великая. На Софью это крайне непохоже, до сих пор в командных турнирах она была безошибочна.

В итоге к середине финала мы разгромно уступали 14:21. И тут на помост вышла 22-летняя Никитина — спортсменка, которой, похоже, больше других была нужна эта медаль. Никитина громче всех кричала и носилась по помосту не хуже спринтера. Таким напором Ольге удалось ввести француженку в самый настоящий ступор. Шарлотта Лембах — вполне опытная фехтовальщица, на 10 лет старше Никитиной — проиграла Ольге целых восемь уколов! Никитина буквально вывела соперницу из строя. После этого боя французы вообще предпочли ее заменить.

София имеет шансы обойти отца по титулам

Дальше для Великой и Поздняковой оставалось дело техники. Хотя старшая Соня заставила понервничать, уступив Брюне один укол. Но на решающий поединок у нас снова выходила великолепная Никитина. Две Софьи ждали исхода, взявшись за руки — это к вопросу, как при такой конкуренции оставаться людьми. Великая, правда, была заметно спокойней. Уж с ее-то опытом нельзя не понимать, что Ольга своего не отдаст.

Когда Никитина нанесла заключительный удар, Позднякова буквально сбила ее с ног объятиями. Теперь София — двукратная олимпийская чемпионка, и это всего в 24 года! Такими темпами у нее есть все шансы не только догнать, но и обойти отца по количеству наград. У президента ОКР Станислава Позднякова их, напомним, четыре.

А еще, символично, что, как и в женской рапире, решающую роль в команде сыграла худшая по рейтингу, дебютантка и самая молодая. На Никитину, как и на Марту Мартьянову, меньше всего ставили. Но без Ольги этой победы легко могло и не быть. Когда вот так в любой момент может выстрелить даже резервист — это черта мега-сильной команды. Почти непобедимой — ведь последний раз мы проигрывали женскую командную саблю еще в 2008-м в Пекине.