Рублев рассказал, что не готовился к миксту перед победой на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что не готовился к миксту перед выступлением на Олимпиаде в Токио.

«Подготовки вообще не было. Был вариант, что я сыграю с Вероникой Кудерметовой или Настей Павлюченковой. До последнего было не ясно. И уже непосредственно в Токио все решили. Мы с Настей провели всего одну тренировку. Мы ведь никогда не играли микст. Я до Олимпиады нигде не играл его на профессиональном уровне. Тем более я точно не парный игрок. И, насколько понимаю, Настя тоже. Поэтому и для меня, и для нее все это было в новинку.

За счет чего мы с Павлюченковой выиграли Олимпиаду? Очень много факторов. Много где сложилось. Мы не жалели себя, боролись за каждый мяч, не важно, против кого играли. Когда играли против опытных парников, у них было чуть больше давления, потому что они вроде как опытные, должны играть парные комбинации, тренировали микст. И должны у нас спокойно обыгрывать, поскольку мы с Настей не парные игроки, никогда вместе не выступали. Возможно, никто не ожидал от нас ничего, думал, что попасть на нас — выгодный вариант. К тому же и я, и Настя играем очень агрессивно, у нас преимущество в скорости. Всё это сложилось в нашу пользу", — приводят «Известия» слова Рублева.

В августе 2021 года Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой завоевал золото Олимпиады в Токио. В финале они обыграли другую российскую пару, Елена Веснина/Аслан Карацев (6:3, 6:7, 13:11).