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Путин заявил, что ждет новых побед российских спортсменов на предстоящих Олимпиадах

15:43

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет новых побед от российских спортсменов на предстоящих Олимпиадах в Пекине и Париже.

«Следующих стартов ждать недолго. Всего через несколько месяцев на арены зимней Олимпиады в Пекине выйдут ваши товарищи-зимники, зимняя сборная. И меньше, чем через три года многие из вас вновь встретятся со своими соперниками в Париже. И вы, и ваши товарищи, молодое поколение российских атлетов, убедительно подтвердите — я в этом нисколько не сомневаюсь — своими яркими победами в равной, честной, бескомпромиссной борьбе свой статус», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с победителями и медалистами Олимпиады в Токио.

Также президент поблагодарил спортсменов за верность идеалам олимпийского движения, поздравил с достижениями и заслуженными наградами и пожелал новых побед и успехов.

«За каждой завоеванной на XXXII летней Олимпиаде медалью — своя большая личная, человеческая история, долгий, самоотверженный путь к спортивной вершине. И вы прошли его самым достойным образом», — добавил Путин.

На минувшей Олимпиаде в Токио российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12361967

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Иван Торопцев все материалы автора

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