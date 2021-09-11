Путин заявил, что ждет новых побед российских спортсменов на предстоящих Олимпиадах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет новых побед от российских спортсменов на предстоящих Олимпиадах в Пекине и Париже.

«Следующих стартов ждать недолго. Всего через несколько месяцев на арены зимней Олимпиады в Пекине выйдут ваши товарищи-зимники, зимняя сборная. И меньше, чем через три года многие из вас вновь встретятся со своими соперниками в Париже. И вы, и ваши товарищи, молодое поколение российских атлетов, убедительно подтвердите — я в этом нисколько не сомневаюсь — своими яркими победами в равной, честной, бескомпромиссной борьбе свой статус», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с победителями и медалистами Олимпиады в Токио.

Также президент поблагодарил спортсменов за верность идеалам олимпийского движения, поздравил с достижениями и заслуженными наградами и пожелал новых побед и успехов.

«За каждой завоеванной на XXXII летней Олимпиаде медалью — своя большая личная, человеческая история, долгий, самоотверженный путь к спортивной вершине. И вы прошли его самым достойным образом», — добавил Путин.

На минувшей Олимпиаде в Токио российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.