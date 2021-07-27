Так не бывает! У России золото в плавании спустя четверть века! Рылов и Колесников оформили космический дубль!

Американцы не проигрывали эту дистанцию 25 лет! Но сегодня Райан Мерфи — только третий.

Олимпиада-2020. Плавание

Мужчины. 100 м, спина

1. Евгений Рылов (Россия) — 51,98 ЕР

2. Климент Колесников (Россия) — 52,00

3. Райан Мерфи (США) — 52,19

4. Томас Чеккон (Италия) — 52,30

5. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,51

6. Уго Гонсалес (Испания) — 52,78

Когда я только-только начинал смотреть большие спортивные события, на олимпийских орбитах кружились звезды Алексея Немова и Александра Попова. Они навсегда остались в моем мире легендами — абсолютными и недостижимыми.

Для тех, кто начинает включаться в спортивную лихорадку сейчас, такими же столпами станут Никита Нагорный и Евгений Рылов.

Шел на пределе

С Атланты-96, где блистали как раз Немов и Попов, у России не было побед в командных соревнованиях у гимнастов. Столько же — четверть века — золотых медалей в плавании (была великая виктория Ларисы Ильченко в Пекине-, но то — открытая вода). И теперь эта 25-летняя стена неудач сломана. Да что там — разбомблена.

Вчера мужики умудрились обойти главных соперников на их территории — в самом сердце японской гимнастики. Сегодня рано-рано утром по Москве исторический прорыв случился и в бассейне.

В финале 100 м на спине Рылов и Колесников сражались между собой с первых метров. Климент, спринтер от бога, выигрывал после первого полтинника. Евгений, гений тактики и раскладки по дистанции, выдал все лучшее на втором.

— Я перебрал. Шел на пределе. Практически за гранью. Еще мгновение — и Климент бы «съел» меня, — рассказывал он после.

Удел великих

Парней разделило всего 0,02. Пару лет назад общался с официальными хронометристами. Они мне рассказывали, что 0,04 — это один сантиметр. Получается, Рылова и Колесникова раздело 0,5 см. Вот она — цена золота.

— Проигрывать столько — безумно обидно, — не стал отрицать очевидное Климент. Человек, который два года назад едва не закончил с большим спортом из-за проблем со здоровьем.

— У меня в голове был тот самый финиш Фелпса, — поделился Рылов. Речь о финале Олимпиады-2008 на 100 м баттерфляем. Фаворитом тогда считался серб Милорад Чавич. Он же лидировал всю дистанцию. Но Майкл в самый последний момент умудрился перевернуть все. Тот финиш вошел в олимпийскую историю. Еще на 99 м преимущество серба было очевидным. А на сотом случилось американское чудо. Легендарное касание. Их разделила 0,01. Благодаря этому Фелпс сделал то, чего никому прежде не удавалось — выиграл восемь золотых за одну Олимпиаду.

Для Рылова это касание значит не меньше, чем-то — для Фелпса. Выгрызать в такие моменты — удел великих.

Связь поколений

Колесников, рассуждая о своем серебре, отметил: «Главное, что мы никого не пропустили». О чем речь — все поняли.

— Да это просто круто! — прокомментировал Евгений. — Раньше американцы никогда не проигрывали спину, а тут мы вдвоем забираем у них первые два места. Да, рекорд мира еще не побит. Но это можно подправить, — подмигнул новоиспечённый олимпийский чемпион.

Интересно, что в этом золоте есть реальная связь поколений. Александр Попов очень хорошо общается с тренером Рылова Андреем Шишиным. Где-то консультирует, где-то подсказывает. И нет никаких сомнений, что он, Попов, этот финал смотрел. И для него тот факт, что 25-летнюю серию неудач прервал именно Евгений, отдельный повод для радости.

А еще интересно то, что оба спортсмена попросили журналистов сильно их не мучить. У Климента впереди 100 м кроль, а у Рылова — 200 м спина. И цель у обоих только одна — золото! Это абсолютно реально.