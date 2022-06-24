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Чусовитина объяснила, почему передумала завершать карьеру после восьмой Олимпиады

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Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, почему передумала завершать карьеру.

«Ничего такого не произошло, о чем можно было бы говорить как о каком-то знаковом событии. Просто, когда после Игр минуло какое-то время, все улеглось, успокоилось, я сама задала себе вопрос: почему я должна заканчивать со спортом, если на самом деле этого не хочу? Тем более что по-прежнему чувствую в себе силу и даже некоторую нереализованность», — цитирует Чусовитину RT.

Она добавила, что первоначальное решение завершить карьеру сделала из-за мнения окружающих.

46-летняя спортсменка выступала на восьми Олимпиадах подряд начиная с 1992 года. На счету Чусовитиной золото Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году и серебро Пекина-2008.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1018346-chusovitina-zavershenie-karera
Оксана Чусовитина
Спортивная гимнастика
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Чусовитина рассказала, почему передумала завершать карьеру
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