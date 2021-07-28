Интервью после потрясающего выступления на Олимпиаде.

22-летняя Мадина выдала очень запоминающийся перформанс в Токио: сначала победила бывшую чемпионку Европы, затем боролась 15 минут (чистое время схватки) и одержала тактическую победу, следом уложила гречанку потрясающим броском. Полуфинал же с двукратной чемпионкой мира Тзицуру Араи длился почти 17 минут. Это был настоящий триллер.

Когда силы уже были на исходе, Таймазова контратаковала так, что японка упала головой на татами и перевернулась через спину. Но судьи не дали оценку за этот бросок, поединок продолжился, и вскоре Араи поймала россиянку на удушающий. Мадина не постучала в знак сдачи, а отключилась.

Тем не менее Таймазова нашла в себе силы, чтобы через полчаса победить хорватку Барбару Матич и взять бронзу. Большую часть турнира осетинка боролась с подбитой бровью — ее правый глаз полностью закрыла опухоль.

— Чего сейчас больше: радости или разочарования? — вопрос Таймазовой.

— 50 на 50.

Я выходила за победой. Я очень сильно хотела завоевать золото. Выиграть в полуфинале для меня было главной целью сегодня. Я приложила максимум усилий. Все, что могла, оставила на ковре. Но, к сожалению, не получилось попасть в финал.

— Расскажите про спорные ситуации в плане судейства.

— Я не могу судить, говорить что-то об этом. Я считаю, что когда в конце схватки рассматривали, давать оценку или нет, то там была оценка. Что касается партера, то она блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом. Я закричала в этот момент. Но судьи и тогда посчитали, что ее не надо наказывать.

Но для меня это не оправдание нисколько. И после этих моментов я была готова бороться — бороться до победного. К сожалению, я проснулась уже проигравшей. (Улыбается.)

— Как удалось настроиться на схватку за бронзу после такого полуфинала?

— После этой схватки меня поддержали тренеры, сказали забыть, что было, что это уже не вернуть, что нужно забрать медаль во что бы то ни стало. И я тоже решила, что сейчас нужно забыть, что произошло, а потом провести работу над ошибками.

— Не было страшно, что врачи могут не допустить до схватки, учитывая травму глаза?

— Нет. Я бы даже без глаза вышла бороться.

— А правым глазом видите?

— Именно в данный момент я вижу только левым глазом. Но в схватке я вообще об этом не думала, забыла все, что у меня болит, — еще ребра побаливали.

Думаю, завтра у меня будет болеть все.

— Рассечение из-за того, что головами столкнулись?

— Я уже точно не помню, но во второй схватке мне, кажется, прилетел ее локоть (в 1/8 финала Таймазова боролась с Марией Портелой из Бразилии. — Прим. «СЭ»). С каждой схваткой все больше и больше обзор закрывался.

— В каком функциональном состоянии выходили на полуфинал, учитывая, что вторая схватка длилась 15 минут?

— Чувствовала себя хорошо. Даже если бы я чувствовала себя плохо, я все равно вышла бы биться до конца.

— А чувствовали, что японка устала? Со стороны она смотрелась достаточно свежо.

— Были такие моменты. Иногда она встала позже меня, иногда раньше. Безусловно, если столько бороться, устаешь. Но я понимала, что нельзя сдаваться, что нужно бороться до конца.

— И вы не сдались, не постучали. Это намеренно получилось? Или не было уже возможности стучать в той позиции?

— Я не могла себе позволить постучать.

— Что сейчас сказали судьям?

— Сказала бы: «Бог вам судья». Они тоже выполняют свою работу. Каждый выполнял сегодня свою работу. Они так посчитали.

— Но нет такого чувства, что это домашнее судейство и прочие подобные моменты?

— Не буду это комментировать. Пусть это будет на их совести. Я сделала все, что я могла.

***

К журналистам Мадина вышла с улыбкой. Держалась и во время интервью. Но вскоре после его окончания заплакала. Забыть схватку с Араи, конечно, не получится. Да и не стоит забывать — теперь это часть большой истории российского дзюдо.