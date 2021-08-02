Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию делится эмоциями после Токио-2020.

На Игра в Токио российские фехтовальщики стали победителями в медальном зачете в своем виде спорта. Саблистка София Позднякова на свой счет записала две золотые медали. Она сумела победить в финале Софью Великую, а также помочь своей сборной завоевать чемпионский титул в командной сабле. У Станислава Позднякова, отца двукратной олимпийской чемпионки и президента ОКР — четыре олимпийских золота. Сможет ли дочь обогнать отца по количеству наград? Корреспондент «СЭ» пообщался с Софией Поздняковой — о финале против Великой, командной сабле и планах на карьеру.

Всегда хочется большего, будем двигаться дальше

— Что вы сейчас чувствуете?

— Приятно возвращаться домой с медалями. Очень рада, что столько людей поддерживало. Что-то невероятное.

— Можно сказать, учитывая медали, что все мечты исполнены?

— Никогда нет такой высоты, после которой можешь взять и остановиться. Всегда хочется большего. На данном этапе я довольна собой и всеми тренерами, руководителями. Будем двигаться дальше.

— Вы говорили, что хотите взять паузу в карьере.

— На данном этапе я думаю о том, чтобы уйти в декретный отпуск на год. Там уже посмотрим.

— Есть шанс, что увидим вас в Париже?

— Возможно.

— Ваш отец присутствовал на всех поединках. Это помогало?

— В какие-то моменты, когда я была маленькой, то это, наоборот, отвлекало. Я переживала в некоторой степени на соревнованиях, но сейчас это огромная поддержка.

— У него четыре золотых медали на Олимпиадах, у вас — две. Есть задача превзойти отца?

— Я хотела и говорила, что хочу быть пятикратной. На данном этапе я уже думаю, что все должно быть постепенно. Посмотрим.

С Великой нам нечего делить и доказывать

— Финал одиночной против Великой, которую вы прекрасно знаете. Как к этому можно подготовиться?

— Никак. Это вопрос момента, здесь и сейчас. Я была чуть сильнее. Она прекрасный соперник и подруга по команде. Приятно, что с ней был финал.

— Какой диалог был с Софьей после финала одиночной сабли?

— Все прошло очень полюбовно, весело и с улыбкой. На дорожке все соперницы, но как только мы снимаем маски, то мы подруги по команде. Нам нечего делить и доказывать. Я очень горжусь Соней. Все было нормально, никто никого подушкой не душил.

— То, что здесь сейчас происходит, насколько для вас привычно?

— Вообще непривычно! В первый раз такое. Даже теряюсь. Нам скинули видео, как за нас все болеют и переживают — это очень здорово. Это очень крутой, первый опыт и он самый незабываемый.

— Все эмоции в Токио оставили?

— Оставили большую часть на дорожке, так как болела еще за подруг по команде. Финал был не простой. Сейчас есть удовлетворение работой и радость за девочек.

— Говорили, что Софья Великая для вас в команде была как мама. Как это проявляется?

— Да, действительно. Она опекает нас, она помогает нам, и она наш старший товарищ. Очень приятно. Хочется за нее держаться и чувствовать надежную руку партнера.

У меня не было никакой установки на медали

— Сложно было перестроиться из личной сабли в командную? Учитывая, что вы были противниками.

— Несложно. Личное — это личное. В команде нужно работать как единое целое, поэтому для меня не было трудностей.

— Была какая-то цель на эту Олимпиаду?

— У меня не было никакой установки на медали. Хотелось просто показать результат. Я маме говорила: «Ну пусть будет так, как будет». Так она подумала, что я не совсем замотивирована. Я сказала, что будет нормально. А получилось чуть больше, чем нормально.

— Как проходил ваш типичный день в Токио?

— Мы жили в деревне. За пределы деревни нельзя было выходить. Жили в нормальных условиях несмотря на то, что говорили про картонные кровати и что стены можно пробивать.

— Как повлияло отсутствие зрителей?

— Со зрителями веселее, да и какой-то азарт просыпается. Но у нас не такой популярный вид спорта, как футбол или фигурное катание. Мы привыкли, что зрителей не так много. Для нас это не было большой проблемой.

— Чем занимались в самолете?

— В основном спала.