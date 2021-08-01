Российский финалист мужского одиночного турнира Токио-2020 заявил, что Игры стоят для него в одном ряду с «мэйджорами».

Российский теннисист Карен Хачанов в финале Олимпиады в двух сетах уступил немцу Александру Звереву со счетом 6:3, 6:1. После игры Карен ответил на вопросы журналистов.

Очень хотел приехать на Олимпиаду. Счастлив, что сыграл здесь

— Какие впечатления от финала?

— Зверев провел фантастический матч. У меня был такой же план на игру, как и всегда, но он просто играл лучше. Понимал, что это финал, что игра за золото, но оппонент был сильнее. Больше нечего сказать. Каждый матч — отдельная история. В Монреале я выиграл 6:3, 6:3. Я пытался держать подачу, бороться на подаче соперника. Но Зверев, повторюсь, сыграл невероятно. Он 5 или 6 в мире сейчас — что тут сказать. Сейчас он был сильнее, в предыдущих матчах сильнее был я.

— Слышал ли протесты во время матча?

— Слышал крики, да. Я так понимаю, это протесты против Олимпиады. Но мы привыкли играть при полных трибунах, когда люди кричат порой даже во время розыгрышей... Когда на корте так тихо, как тут в Токио, ты слышишь все вокруг. Но это не отвлекает.

— Серебро на Олимпиаде для вас приравнивается к достижениям на турнирах «Большого шлема»? Или это другое?

— Олимпиада для меня стоит в одном ряду с «Большими шлемами». Поэтому я очень сильно хотел сюда приехать, готовился, настраивался. Если бы мне сказали раньше, что я буду серебряным медалистом, я был бы счастлив. Но всегда хочешь большего, поэтому, конечно, хотелось выиграть.

Для меня серебро — хороший результат. Я счастлив, что сыграл тут несколько хороших матчей, очень доволен турниром. Поздравляю Пабло [Карреньо-Бусту] с бронзой. Он тоже большой молодец!

Карен Хачанов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В предыдущих двух матчах я Зверева тотально обыграл

— Не кажется, что вы немного перегорели перед финалом?

— Бессмысленно анализировать, что могло бы быть. Надо всегда делать выводы. Понятное дело, надо отдавать себе отчет, что сделано правильно, а что могло быть лучше. В любом случае это успешный турнир для меня, успешный турнир для страны. Я здесь боролся и бился. Очень рад, что приехал сюда. Конечно, аппетит приходит во время еды. Особенно когда ты в шаге от выигрыша золота. Есть осадок, сейчас расстроен, злость и все такое, но это часть спорта, нормальная реакция.

Если бы мне кто-то сказал, что я приеду сюда и завоюю медаль, то я бы 100% сказал: «Отлично. Беру! Дайте сразу». Делаем выводы, успешный турнир. Надеюсь, мне это поможет и придаст уверенность, настрой. Пойду дальше в правильном направлении, буду совершенствоваться. Надеюсь, это принесет больше побед в ближайшем будущем.

— Не думали использовать тактические приемы, как это делают многие теннисисты, и немного сбить темп игры?

— Не было такого, что у нас игра велась очень быстро. Когда ты проиграл за 20 минут первый сет, сразу с брейком проигрываешь, летишь в одну кассу, конечно, ты можешь что-то сделать: замедлить чуть ход, больше ходить за полотенцем, в туалет выйти, но этого не было. Все было четко по времени, четко по плану. Честно, не думал об этом (о тактических уловках. — Прим. «СЭ»). Не в этом был ключ к игре Зверева. У него в финале все залетало в корт, принял все, что надо, попал все важные розыгрыши, реально отыграл на очень высоком уровне. Мне где-то не хватило, чтобы я сыграл так же. В этом спорт.

— Во время матча Карреньо-Бусты Медведев закричал: «Он так вообще никогда не играл». Не было такого ощущения и по поводу Зверева, что он не ошибается?

— Было такое ощущение. В этом и есть в какой-то степени прелесть тенниса. Ты все время смотришь не только как ты играешь, но и на то, как играет соперник. Стараешься найти ключ к игре, может, как тактически сыграть, чтобы переломить ход встречи. Я был весь в матче. Не было такого, что эмоции захватили верх и ты просто начал паниковать и что-то делать от балды. Такого не было. Я четко знал, что мне нужно делать. Я был готов до матча, во время матча. Зверев реально сыграл лучше. Предыдущие два матча я его тотально обыграл, но сейчас он был лучше.

Карен Хачанов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Весь этот негатив — политическая фигня. Я не хочу быть в ней замешан

— Что запомнилось на этой Олимпиаде помимо спортивных достижений?

— Деревня с ребятами. Мы всегда рады быть вместе на одном турнире. Это особенное ощущение, ты все время чувствуешь, что ты играешь за страну. Для нас это первый опыт, до этого мы играли только на юниорской Олимпиаде. Рад, что приехал сюда и получил эти эмоции. Был приоритет поехать на Олимпиаду. Очень доволен всем. С ребятами очень хорошо проводили время — шутили, веселились, следили за другими видами спорта. Познакомились даже с другими спортсменами.

— С кем?

— С волейболистами, баскетболистами, легкоатлетами, гандболистами. Кого видели. В основном общались с нашими ребятами, с иностранцами виделись так, в общей зоне.

— Сейчас много негатива в адрес российских спортсменов на Олимпиаде. Чувствовался ли негатив к теннисистам?

— Это политическая фигня, которая происходит достаточно давно. Я не хочу быть в ней замешан. Я четко знаю, что у меня все чисто. С 2018 года я был самым проверяемым теннисистом. У меня взяли пробы 36 или 38 раз. Тут нечего говорить, я могу спокойно это обнародовать. Весь негатив, который складывается — это очень обидно. Надеюсь, что в ближайшее время это поменяется. А то это невыносимо.

— Какие планы на Париж-2024?

— Конечно, хотел бы выступить. Сейчас время показывает, что загадывать ничего наперед нельзя. Поживем — увидим. Если все будет хорошо, то сто процентов выступлю.