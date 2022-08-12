Левитин заявил, что вся Россия испытывала яркие эмоции, наблюдая за успехами олимпийцев

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что каждая медаль, завоеванная спортсменами на Олимпийских играх в Пекине и Токио, вызывала яркие эмоции у россиян.

12 августа в московском спорткомплексе «Лужники» проходит церемония вручения государственных наград участникам Олимпийских игр в Пекине и Токио.

«Олимпийские игры проходили в беспрецедентных условиях новой коронавирусной инфекции, со сложными условиями логистики. Тем не менее была каждая победа, каждая медаль наших спортсменов. Вся страна испытывала яркие эмоции, наблюдая за нашими героями. Наши спортсмены достигли высоких результатов. Сегодня ведется работа по подготовке предложения главе государства по награждению тренеров и специалистов по итогам Игр в Пекине», — приводит слова Левитина ТАСС.

Российские спортсмены на Играх в Пекине завоевали 31 медаль — 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. На летних Олимпийских играх в Токио российская сборная в общей сложности завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые).