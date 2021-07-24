Молодой тхэквондист принес России вторую медаль Олимпиады. Кто он?

Побороться за бронзу нашему бойцу помог успех соперника.

Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг

1. Вито Делль'Акуила (Италия)

2. Мохамед Жендуби (Тунис)

3. Михаил Артамонов (ОКР) и Чжун Чан (Корея)

Тхэквондо WTF в программе Олимпийских игр с 2000 года. Данный вид единоборств за это время принес России пять медалей. В 2000-м серебро взяла Наталья Иванова (свыше 67 кг), в 2012-м по бронзе выиграли Алексей Денисенко (до 58 кг) и Анастасия Барышникова (свыше 67 кг), в 2016-м Денисенко стал вторым — но уже в категории до 68 кг. В Токио же бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов.

В 1/8 финала Артамонов проиграл Мохамеду Халилу Джендуби (18:25). По словам главного тренера сборной России Вадима Иванова (интервью ТАСС), в этом поединке Михаил пропустил «неоправданно много ударов». Так Артамонов лишился шанса побороться за выход в финал. Но не лишился шанса побороться за бронзу. Благодаря тому, что тунисец дошел до финала, Артамонов попал в утешительный раунд, где сначала победил Соломона Демсе из Эфиопии (27:5), а потом аргентинца Лукаса Гусмана (15:10) и взял медаль, а заодно и реваншировал поражение на чемпионате мира 2019 года (4:13).

Михаил родился в Санкт-Петербурге, ему 24 года (отпраздновал день рождения 20 июля), выпускник Университета имени Лесгафта, начал заниматься тхэквондо в 12 лет. Его успех на Играх — не сенсация. Артамонов дошел до финала ЧМ-2017, где проиграл корейцу Юн Чжо Чжеону лишь одно очко — 23:24. В 2016-м стал третьим на чемпионате Европы, а в 2018-м — первым. Плюс к этому в 2018-м он выиграл турнир «Гран-при» в Риме.

Тхэквондо ВТФ — совсем не такой популярный вид спорта в России, как вольная борьба или бокс, тем более как ММА. Интервью со спортсменами практически нет, поэтому и об Артамонове известно совсем немного. В интернете удалось найти лишь одно интервью с Михаилом — порталу mger2020.ru в июле 2017 года. Из интересного — на вопрос о том, какие у него есть приметы, Артамонов ответил: «Когда я настраиваюсь, то проговариваю про себя, что все будет отлично. А так чего-то особенного нет... Ах да, еще в «Макдональдс» сходить после взвешивания».

А вот интервью Артамонова после выигрыша бронзы ОИ-2020 — «Матч ТВ»:

«Сейчас мои эмоции поменялись. Соревнования закончились довольно-таки удачно. Теперь можно расслабиться и наслаждаться моментом. Я не ждал, что получится бороться за бронзу, но фаворит из Кореи в полуфинале проиграл тунисцу — тому же, кому уступил и я. После этого у меня появился шанс.

Первый утешительный бой со спортсменом из Эфиопии был довольно проходным. Другое дело — аргентинец, с которым было намного труднее. Я проиграл ему на чемпионате мира, поэтому сейчас нужно было собраться и взять реванш. При поддержке, родителей, тренеров и спортсменов, которые меня готовили, удалось это сделать, — добавил бронзовый медалист Игр. Я знал, что это будет напряженный поединок. Никто не хочет проиграть два раза за день — это очень негативное чувство. Во втором раунде я почувствовал, что нельзя отпускать победу".