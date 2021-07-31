«Не понимаешь, можно ли тебе лишний раз обняться. Все как-то нелепо». Эмоции наших саблисток после золотого финала

София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина выиграли олимпийское золото в командном турнире по женской сабле. А потом честно рассказали о том, как им фехтовалось при пустых трибунах, и поделились ближайшими планами

Олимпийские игры-2020. Фехтование

Сабля, командное первенство. Финал

Россия — Франция — 45:41

В смешанной зоне наши саблистки были очень счастливы, но каждая по-своему. Великая радовалась шумно, юморила и всячески демонстрировала свой триумф. Позднякова помогала подругам с переводом на английский и куталась во флаг ОКР. Ну а Никитина была явно в шоке от повышенного внимания и многократных вопросов, как же ей удалось-таки вынести француженку со счетом 11:3.

— Я старалась не думать о счете и помнить, что говорил мой тренер, — сказала Никитина. — Он просил не торопиться, работать ногами и быть посмелее. Самый сложный момент был уже в решающем бою, когда у меня стало 44 укола. Я в этот момент вспоминала слова Яны Егорян, когда она говорила: вот эта секунда — и все, ты чемпионка. Очень сложно было себя заставить нанести этот последний удар. А потом как будто вообще ничего не помню: на меня налетели девочки с поздравлениями, их объятия — и вот я уже стою в смешанной зоне. Все как один миг.

Великой нужна мотивация помимо фехтования

— Вы готовы остаться в спорте до Парижа-2024? — вопрос Великой.

— Я увидела, что девочки готовы бороться в команде. Они могут все. Но за себя я пока не могу ничего сказать. Может, я теперь буду талисманом этой команды?

— Почему бы нет.

— Скажу так: если мои дети захотят в Диснейленд, я возьму их с собой и поеду на Олимпиаду. Мне нужна еще какая-то мотивация помимо фехтования. Шопинг, встретиться с друзьями — что угодно. Если в Париже что-то такое сложится, я, сто процентов, приеду.

Для 24-летней Поздняковой Игры в Токио получились особенными. Она выиграла два золота и стала догонять по титулам своего отца — четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.

— Папе кто-то сказал, мол, у вас на семью теперь шесть олимпийских медалей, — заметила Позднякова. — А он ответил: почему это шесть? У нее две, у меня — четыре, у нас отдельные копилки.

— Ставите задачу на следующих Играх догнать отца?

— Когда я сюда приехала, я вообще не ставила перед собой задачи выиграть лично. И о золоте в команде тоже не думала. Так что не рассказывай богу о своих планах... Посмотрим.

— Вы по-прежнему собираетесь на будущий год уйти в декрет?

— Я думаю об этом, да. Но это же будет через год, еще много времени.

— Что у вас в финале случилось с рукой? Врачи применяли заморозку.

— Я немного травмировала палец. Но ничего серьезного. Хорошо, что это случилось уже в последней встрече на турнире.

Делать замену было большим риском

— Вас очень тепло поздравила запасная Светлана Шевелева, хотя на помост она не выходила и олимпийского золота в итоге не получила.

— Я подарила ей свой букет. Потому что Света, да и другие девочки, внесла очень большой вклад. Они могли уехать отдыхать, а вместо этого остались и помогали нам готовиться. Света нас поддерживала, разминала, поддерживала. Это не только наша медаль, но и ее и всей нашей команды.

— Почему нельзя было выпустить Шевелеву хотя бы на один бой, чтобы она тоже получила медаль?

— Тут вопрос, за что ты борешься. Бывает, что команда в одни ворота проигрывает, и они выпускают человека, чтобы он получил медаль. Но мы-то хотели выиграть, и в такой момент делать замену было большим риском. Очень жалко, что так вышло. Но я уверена, что Света ничего не растеряет за ту паузу, которую она, возможно, возьмет. И на следующие Игры отберется и будет полноценным членом команды.

— Показалось, что фехтование при пустых трибунах — это по атмосфере немного не то.

— Конечно. Атмосфера не та, и вообще странно, когда не понимаешь, можно ли тебе лишний раз обняться. Все как-то нелепо, что ли. Но правила есть правила, мы должны их соблюдать. Я была на Олимпиаде в Рио в качестве болельщика. Прекрасно понимаю, что это за накал, как круто, когда тебя поддерживают трибуны, «Русский дом» и все такое... Но, к сожалению, фехтование не самый популярный вид спорта. И для нас не редкость, когда даже на крупных соревнованиях на трибунах немноголюдно.