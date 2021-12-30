«Россию хотели оставить без золота». Солдатова о серебре Дины Авериной на Олимпиаде-2020

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова высказала свое мнение о серебре россиянки Дины Авериной на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Действительно, складывается впечатление, что все это было заранее запланировано. Россию хотели оставить без золота — в итоге так и поступили. На этой Олимпиаде Дина показала максимум: она не уронила предмет, не потеряла его, не упала. Очень странно и неожиданно, что по итогам она выполнила все и проиграла. Думаю, Дина сама была к этому не готова. Она привыкла: если все делает чисто, то побеждает», — приводит слова Солдатовой RT.

На летних Олимпийских играх в Токио российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала судейство позором.