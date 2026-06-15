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15 июня, 20:56

Испания не смогла победить Кабо-Верде в первом матче на ЧМ-2026

Руслан Минаев
Марк Кукурелья и Райан Мендеш.
Фото Getty Images

Сборная Испании сыграла вничью со сборной Кабо-Верде в групповом турнире чемпионата мира-2026 — 0:0. Игра проходила на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

Испанцы нанесли по воротам соперника 25 ударов, из которых семь были в створ. У Кабо-Верде шесть ударов и один — в створ.

У «синих акул» весь матч отыграл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. На скамейке запасных остался форвард «Акрона» Жилсон Беншимол.

Испания и Кабо-Верде набрали по одному очку. В другом матче группы H сыграют Уругвай и Саудовская Аравия. Игра состоится 16 июня, начало — в 1.00 мск.

Испанский защитник Пау Кубарси в&nbsp;матче с&nbsp;Кабо-Верде (0:0).Испанский стыд. Репортаж Рабинера из Атланты
Чемпионат мира. Группа H.
15 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Испания
0:0
Кабо-Верде

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