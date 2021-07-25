Татьяна — очень обаятельная девушка, а теперь еще и призер Олимпиады.

Тхэквондо. Женщины. Весовая категория до 57 кг. Финал

Татьяна Минина (Россия) — Анастасия Золотич (США) — 17:25

Эту Олимпиаду для сборной России по тхэквондо уже можно признать удачной. В Лондоне-2012 было две медали, столько же и в Токио. Причем тогда были две бронзы, а сейчас — серебро и бронза + половина турнира еще впереди.

В субботу бронзовую медаль завоевал Михаил Артамонов (до 58 кг), а в воскресенье серебро взяла Татьяна Минина. К финалу Татьяна шла уверенной походкой: в 1/8 победила гречанку Фани Тзели 15:7, в 1/4 — Текию Юссуф из Нигера 15:10, в 1/2 — представляющую сборную беженцев Кимию Ализаде Зенурин (родом она из Ирана) — 10:3.

Сильнейшая команда в истории

Для тех, кто разбирается в тхэквондо, такие высокие результаты — совсем не сенсация. Накануне старта ОИ двукратный призер Олимпиад Алексей Денисенко, недавно завершивший карьеру, в интервью Metaratings назвал нынешнюю сборную России сильнейшей в истории.

24-летняя Минина ехала в Токио за медалью. Любой другой результат стал бы неудачей. Минина — пятикратная чемпионка Европы, дважды была второй на чемпионатах мира, 18 раз выигрывала различные открытые турниры. К Олимпиаде она подошла, занимая первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 53 кг. Такой категории на Играх нет, так что Таню заявили в дивизион до 57 кг. В этом весе Минина в мировом рейтинге идет на восьмом месте, а ее соперница по финалу — 18-летняя Анастасия Золотич — на шестом. Так было до Олимпиады — после нее обе девушки поднимутся в рейтинге.

Регламент женских поединков в тхэквондо — три раунда по 2 минуты. На первый перерыв соперницы ушли при счете 12:10 в пользу американки. Дважды она попала в голову, благодаря чему получила 6 баллов. Первый раунд получился очень динамичным, второй же, наоборот, прошел совсем в другом ключе — спортсменки осторожничали. В итоге перед третьим раундом Золотич вела 14:13. Заключительную двухминутку Анастасия начала с точных попаданий. А за минуту до конца ее отрыв составлял уже 7 баллов — 21:14. Окончательный счет — 25:17. Минина проиграла в финале, но серебро — тоже успех.

Пришла посмотреть на тренировку подруги

Про первого российского призера Токио в тхэквондо Михаила Артамонова широкая публика знает немного. Помимо факта о том, что у него есть (или была, или это вообще шутка) традиция есть в «Макдоналдсе» после взвешивания, ничего интересного о Михаиле найти в интернете не удалось. Минина же за свою жизнь дала несколько интервью, да и в Instagram у нее не два поста, как у Артамонова, а больше трехсот.

Она больше известна под девичьей фамилией Кудашова. Татьяна стала Мининой в прошлом году, когда вышла замуж за Константина Минина. Константин — незаурядный тхэквондист, но все же не так успешен, как супруга, — в составе сборной России на Олимпиаде его нет. И еще такой факт — не имеющий отношения к Татьяне, но просто любопытный: брат Константина Вячеслав — тоже тхэквондист и тоже женат на тхэквондистке. Тхэквондо-династия.

Минина родилась и живет в Челябинске. Оттуда же родом и другая российская тхэквондистка — призерка Олимпиады Анастасия Барышникова, выигравшая бронзу в Лондоне (кстати, она тоже замужем за тхэквондистом — Денисенко).

Когда Тане было четыре года, родители отдали ее в художественную гимнастику. Однако в девять лет она внезапно оказалась в секции тхэквондо. «Я пришла посмотреть на тренировку по тхэквондо своей подруги. Тренер почему-то поставил меня в строй. С этого все и началось», — рассказала Минина (тогда еще Кудашова) в интервью «Комсомольской правде» в сентябре 2019-го.

Безупречная репутация

По словам Татьяны, характер у нее мягкий. «Мама воспитывала меня женственной, а не пацанкой, — сказала она в том же интервью. — Я даже на соревнования в детстве ездила в сарафанах. 10 часов на автобусе, вся команда в спортивных костюмах, а я такая девочка-девочка. Откуда эти победы? На ринге приходится проявлять боевой характер. К счастью, он у меня тоже есть. Получается, что я переключаюсь между двумя этими состояниями».

Минина работает под руководством Александра Энса — тренера челябинской школы тхэквондо «Коре» и сборной России. «За всю свою 16-летнюю карьеру в спорте Таня ни разу не пропустила тренировку по неуважительной причине!» — заявил он в недавнем интервью челябинскому порталу 1obl.ru.

Репутация у Татьяны безупречная. Теперь еще и популярности прибавится. До Олимпиады у нее было 5 тысяч подписчиков в Instagram. Будет интересно проверить, сколько станет через неделю.

Российские тхэквондисты могут выиграть еще две медали в Токио: 26 июля выступит Максим Храмцов (до 80 кг), а 27-го — Владислав Ларин (сыше 80 кг). 23-летний Храмцов — чемпион мира и двукратный чемпион Европы, 25-летний Ларин — тоже чемпион мира и двукратный чемпион Европы. А еще они оба возглавляют мировые рейтинги в своих весовых категориях.

В чем разница между тхэквондо ITF и WTF?

В 1966 году генерал Чхве Хон Хи создал Международную федерацию тхэквондо (ITF). В 1972 году штаб-квартира организации переехала в Торонто (Канада) вместе с основателем, который был вынужден покинуть Южную Корею по политическим причинам. Позже штаб-квартира ITF обосновалась в Вене (Австрия).

В 2002-м Чхве Хон Хи скончался. После его смерти в организации произошел раскол. Помимо ITF со штаб-квартирой в Австрии, появилась организация с таким же названием, но со штаб-квартирой в Испании. В странах экс-СССР для избежания путаницы принято называть версии как ИТФ (Австрия) и МФТ (Испания). Обе организации проводят свои чемпионаты мира и Европы.

В 1973-м в Южной Корее была создана Всемирная федерация тхэквондо (WTF), в 1980-м получившая признание МОК. Инициатором создания новой федерации стало правительство Южной Кореи. В 1972-м в Сеуле был построен центр развития тхэквондо «Куккивон», где впоследствии были разработаны правила тхэквондо WTF. Они существенно отличаются от тех, по которым проводятся турниры обеих федераций ITF. Главное отличие — в тхэквондо WTF запрещается бить руками в голову, в связи с чем больший акцент делается на ударах ногами.