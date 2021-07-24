Анастасия Галашина имела отличный шанс выиграть для команды ОКР первое олимпийское золото Токио, лидируя вплоть до заключительного раунда. Но там обидно уступила китаянке и взяла серебро.

Олимпийские игры-2020

Пулевая стрельба

Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

1. Цянь Ян (Китай) — 251.8 (OR)

2. Анастасия Галашина (Россия) — 251.1

3. Нина Кристен (Швейцария) — 230.6

Стрельба — классика Олимпиад в том смысле, что абсолютное большинство зрителей следит за этим спортом исключительно раз в четыре года. И имя Анастасии Галашиной — первого нашего призера токийских Игр! — будет греметь совсем недолго. А потом появятся новые медали, причем в куда более динамичных и раскрученных дисциплинах. И 24-летняя Настя так и останется героем исключительно для своего узкого, стрелкового круга. А зря! Ведь то, что она совершила в Токио, тянет на настоящий подвиг.

Отдать олимпийское золото последним выстрелом

Галашина квалифицировалась в финал с последней, восьмой позиции. Собственно, один чуть менее точный выстрел — и она вообще бы ни за какие медали не боролась. И не сказать, что это было бы сенсацией. Насте 24 года, Олимпиада в Токио для нее первая. До сих пор самым громким достижением была победа на чемпионате Европы в составе смешанной команды.

Но для пулевой стрельбы, где доминируют китаянки и американки, европейский турнир — это как примерно как вторая лига. На мировом уровне Настя становилась бронзовым призером среди юниоров, но было это целых три года назад, и тоже в команде.

В финале у стрелков все начинается с нуля, результаты квалификации уже не учитываются. И Галашина действительно перевернула страницу и стала стрелять так, словно это она здесь — фаворит и хозяйка положения. Почти на всем протяжении финала Настя лидировала. Когда началась стрельба на выбывание, после 12 выстрелов, Галашина тоже шла первой. Постепенно участниц становилось все меньше, пока не остались они вдвоем с китаянкой Янг. Той вообще 21 год, действующая юниорка.

Перед последним выстрелом Настя имела преимущество в две десятых балла. Это — весомый запас, особенно с учетом того, что китаянка тоже не была идеальна. Янг попала 9,6 при максимуме в 10,9 — нормальный, но не сумасшедший результат. Но Галашина дрогнула: 8,9 — это срыв... Так что Янг победила с олимпийским рекордом, а Насте досталось серебро.

После завершения турнира китаянка плакала. Было от чего: олимпийское золото ей буквально подарили. А Галашина улыбалась так невозмутимо, словно вообще ничего особенного в ее жизни не случилось. Подумаешь, олимпийская медаль, которая могла быть золотой... Впрочем, поэтому Настя, наверное, и стрелок, что ее сложно вывести из себя.

Галашина предпочла стрельбу игре на гитаре

Вообще, Настя Галашина описывает себя как взрывную и вспыльчивую. Но именно стрельба помогает ей успокоиться и держать эмоции под контролем. Стреляет она с 12 лет, почти сразу, как это стало официально можно по российским законам. Начинала, как и многие, с пневматической винтовки у дедушки на даче в Ярославской области. А потом папа — он занимался стрельбой на школьном уровне — предложил записаться в секцию.

Галашина вначале даже протестовала: она мечтала научиться играть на гитаре, а еще занималась плаванием. Но родители настояли: гитара — модное увлечение, но вряд ли принесет практическую пользу в жизни. А вот со стрельбой у Насти сразу стало получаться. Очень быстро она выполнила норматив мастера спорта, а в 18 — уже порой выигрывала у взрослых спортсменок.

Несколько лет назад Галашина говорила, что мечтает, чтобы о стрельбе сняли голливудский фильм, а главную роль сыграла бы Скарлетт Йоханссон. Красивая девушка с оружием — идеальная картинка. Сюжет для такого кино Настя в Токио уже подарила. Тут было все: драма, столкновение характеров, интрига, которая держала в напряжении до самого последнего выстрела... Теперь дело за режиссерами.