Елена Веснина упустила возможность стать двукратной олимпийской чемпионкой, но помогла Аслану Карацеву завоевать медаль Игр в Токио.

Олимпиада-2020. Теннис. Микст. Финал

Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11

Впервые с 2008 года на Олимпиаде состоялся российский финал. И интересно, что именно в миксте — в этом виде у нашей страны вообще никогда не было медалей, а сейчас будет сразу две. Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев на пути в полуфиналах обыграли две сильные пары, в составе которых были первые ракетки мира в одиночных разрядах. Эшли Барти со своим партнером с этого турнира уезжает с бронзовой медалью — Новак Джокович же не позволил Нине Стоянович рассчитывать на подобное, отказавшись от игры в миксте в матче за 3-е место.

Елена с Асланом и Анастасия с Андреем вместе, конечно, никогда не играли — первые хотя бы уже выступали на турнирах «Большого шлема», а вот вторые встали в пару только на Олимпиаде. Индивидуально они сильные спортсмены, но при этом в парных разрядах звезда — Елена Веснина. Спортсменка уже олимпийская чемпионка, пусть и в женском парном турнире.

Убедительное преимущество Павлюченковой и Рублева

Аслан и Лена как более сыгранные спортсмены практически сразу же сделали брейк — Карацев сыграл резаным навылет. Но Настя и Андрей тут же вернули счет в игре, совершив обратный брейк. Здесь уже была ошибка Весниной на подаче. «Лучшая!» — обычно кричит именно она, но в первой партии это неожиданно стало репликой Андрея Рублева в адрес Насти Павлюченковой. И действительно, на этом они не остановились и взяли подачу Аслана. У Андрея подобных проблем не возникло, и Павлюченкова с Рублевым берут первый сет с комфортным счетом 6:3.

В итоге Лена и Аслан чуть лучше начали матч, оформив брейк. Но потом не смогли удержать преимущество и отдали инициативу Насте и Андрею. Те не растерялись и свое преимущество удержали, а вот в игре Карацева наступил спад. Это и было решающим моментом в первой партии.

Впервые они могли выиграть матч без королевского тай-брейка. Для этого нужно было побеждать во втором сете в стиле первого. Но на то это и две лучшие пары турнира, что легко не было никому — Аслан и Лена отыгрались с пары брейк-поинтов в начале партии. При этом Настя и Андрей брали свои подачи гораздо проще соперников. Брейков так ни у кого и не было, так что решать вопросы пришлось на тай-брейке — пока не королевском, а обычном. Лена и Аслан сначала вырвались вперед, но Павлюченкова и Рублев догнали их. Слишком много проблем испытывали на своей подаче и Веснина, и Карацев, но раз за разом удерживали ее. Но тай-брейк ценой невероятных усилий все-таки удалось удержать — все перевели в подобие третьей партии.

Очередная победа королей тай-брейков

Интересна статистика тай-брейков пар на этом турнире — Лена и Аслан выиграли все без исключения, но не везде играли королевские. Настя и Андрей один обычный отдали японцам, а все матчи завершали королевским тай-брейком, и все из них оставались на их стороне. Сначала у Павлюченковой/Рублева не складывалось — Настя отдала свою подачу, потом классно стал подавать Аслан, переигрывая обоих соперников. Но соперники не хотели отпускать их слишком далеко — разрыв был минимальным. Потом они все-таки отпустили Лену и Аслана, у которых появилось неплохое преимущество в три мяча.

Спасла подача Рублева, которая страдала на турнире не так, как у Карацева. Потом уже Лена не смогла хорошо отподавать, а Настя и Андрей заработали матчбол. Его благополучно отыграли Аслан и Лена, как и второй, а потом у них появился свой. Который и им реализовать не удалось. И только на четвертый раз у Павлюченковой и Рублева получилось — Настя классно подала на матч.

Тай-брейк выдался напряженным — сначала 7:4 выигрывали Аслан и Лена, потом проиграли пять мячей подряд, но сумели сравнять счет и выстоять на двух матчболах. Но Настя и Андрей все-таки взяли матч — возможно, помогла тренировка королевских тай-брейков, ведь ни одного поединка с участием Павлюченковой и Рублева без третьей партии не было. А еще мог повлиять эмоциональный выплеск Андрея, когда ему показалось, что тренер Аслана Карацева слишком активно болеет за него и его партнершу.

Елена Веснина в своей день рождения упустила возможность стать двукратной олимпийской чемпионкой, зато сделала призером Игр Аслана Карацева. А у России теперь два новых победителя олимпийского турнира и первые две медали в миксте. Всего же в Токио теннисисты завоевали два серебра и одно золото — в три раза больше, чем в Бразилии.