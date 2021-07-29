Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги

Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина выиграли золото в женской командной рапире. Но два заключительных поединка нашей команды стали самыми валидольными на турнире.

Женщины. Рапира, командное первенство. Финал

Россия — Франция — 45:34

22-летняя Марта Мартьянова — резервистка, которая не выступала даже в личном турнире — в самом начале олимпийского финала подворачивает ногу и падает навзничь на помост. Марта снимает маску, ее лицо искажено болью. Такого уж точно не ожидал никто. Фехтование — идеальный с коронавирусной точки зрения спорт, здесь все в масках, на социальной дистанции по длине оружия, а жесткие столкновения и травмы почти исключены. И вдруг — падение в самый решающий момент!

Менять спортсменок уже по ходу поединка нельзя. У нашего доктора было ровно пять минут, чтобы поставить Мартьянову на ноги. Поставить в буквальном смысле слова, встать на больную ногу она не могла. Снять тугие фехтовальные гетры, попшикать обезболивающим, туго затейпировать голеностоп и снова одеться — и все за пять минут. «Две минуты осталось!» — кричали наши тренеры, и врач, кажется, сам поставил мировой рекорд по скорости наклеивания пластыря.

Когда прозвучал гонг, Марта завязывала шнурки. Как она после такого сумела собраться — непонятно. Но факт, что больше одного укола Мартьянова вообще никому не уступила. Молодая резервистка, которую не особенно планировали выпускать, оказалась идеальным командным бойцом.

Марта Мартьянова (справа). Фото AFP

Шпагаты Мартьяновой и слезы Коробейниковой

«Марта, давай!» — и откуда эти крики, если зрителей в зале не было? Но тренеры и подруги по команде поддерживали Мартьянову не хуже полных трибун. И Марта фехтовала так, словно выигрывать в финале Олимпиады с травмой для нее — обычное дело. А еще показала несколько шпагатов, достойных гимнастки.

В своем заключительном бою Мартьянова буквально снесла с помоста третий номер француженок Астрид Гайяр. После 5:1 преимущество наших рапиристок достигло 14 ударов. Растерять такой запас за два оставшихся боя практически нереально. Особенно если речь идет о призерах личного турнира — Коробейниковой и Дериглазовой.

Лариса, казалось, сама боялась поверить, что вот-вот станет олимпийской чемпионкой. Для нее такой опыт впервые, ведь в Рио-2016 у женщин командной рапиры не было. Перебарывать себя пришлось основательно, сняв маску после поединка, Коробейникова плакала. В принципе запас в 12 ударов для Дериглазовой означал, что она справится. И спустя считаные минуты золото будет нашим. Но даже в такой момент Лариса просила у команды прощения за собственные ошибки.

Когда Инна нанесла решающий укол, ее ураганом снесла своими объятиями Коробейникова. Марта не могла даже подойти — ее вывела под руку Аделина Загидуллина. Как эта девушка, которая еле ходит, только что носилась по дорожке и наносила удары? Наверное, она и сама не понимает.

Триллер против американок в полуфинале

Вообще, если бы не эпичное сражение еще в полуфинале против американок, Мартьяновой бы в составе не было. Начали наши бой просто катастрофично. Настолько, что с ходу пришлось выпускать запасную Мартьянову вместо чуть поплывшей Аделины Загидуллиной. С ходу войти в бой Марта не смогла, и к середине поединка мы уступали уже 14:20. Дериглазова сократила разрыв до двух уколов, но Коробейникова — кстати, бронзовый призер личного турнира — снова довела его до четырех. И тут на помост снова вышла Мартьянова — 22-летняя девчонка, от которой зависело вообще все.

Марта выдала, наверное, поединок жизни — ее победа 5:3 над дипломированным специалистом по русской литературе Жаклин Дубрович сохранила нам шансы на выход в финал. А Лариса Коробейникова наконец вывела команду ОКР вперед, да еще и принесла Дериглазовой перед решающим боем отрыв сразу в три укола. А там Инну поджидала та самая Кифер, которая отобрала у нее личное олимпийское золото...

Проиграть такой триллер мог кто угодно, но только не Дериглазова. Тем более за команду. Кифер, кажется, сама не поняла, откуда на нее постоянно сыпались уколы. Но Инна вывела-таки нас в финал, где поджидали француженки. А там справедливость восторжествовала, и для Дериглазовой в особенности. Фехтовальный «усэйн болт», абсолютный лидер последней пятилетки выиграла свое второе в карьере олимпийское золото. «Всего» второе, ведь для спортсменки с ее потенциалом этого действительно мало.