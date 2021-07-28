«Я не хочу его больше видеть!» Как иностранный журналист спровоцировал Медведева вопросом о «русских обманщиках» на Олимпиаде

Наш теннисист вышел в четвертьфинал Олимпиады и был измотан не только соперником, но и скандалом в микст-зоне.

Матч третьего круга с Фабио Фоньини получился для Даниила Медведева на удивление энергозатратным. Все начиналось просто — итальянец к четвертому гейму поставил рекорд по ударам в сетку, сломал ракетку и истерил после каждого второго розыгрыша. Даниил легко взял сет 6:2, но перед заключительным геймом пришлось взять еще и медицинский тайм-аут.

В итоге игра затянулась на 2,5 часа, за которые Даня и Фабио успели несколько раз попикироваться. Хотя чаще дискуссии были трехсторонние с участием судьи. Но главный конфликт произошел у Медведева в микст-зоне. С чилийским (!) журналистом. Он перелетел через Тихий океан, чтобы спросить о «русских читерах».

Толпа иностранцев на подходе Медведева. Чилиец-оппонент Даниила — слева в большой белой маске и футболке. pic.twitter.com/vkDLhTlCSP — Lublineс93 (@Lublinec931) July 28, 2021

Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью

Вопрос из-за маски был слышен не очень хорошо, Медведев переспросил. Тогда чилиец выдал:

— Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?

Медведев вспылил:

— Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью. Впервые в жизни! Тебе должно быть стыдно из-за своего вопроса. (тут Даниил указал пальцем и обратился к сотрудникам ITF). Я больше не хочу видеть этого человека в микст-зоне, никогда в моей жизни. Я не хочу отвечать на его вопросы. Наверное, вам стоит озаботиться, чтобы его не было на Олимпиаде.

Чилиец в беседе с корреспондентом «СЭ» представил свою точку зрения:

— Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, Даниил просто не понял вопрос.

По моему скромному мнению, чилиец слукавил. Так или иначе, даже в теннисе антидопинговая тема, судя по всему, будет жить еще Олимпиады две-три точно.

Во втором сете потемнело в глазах

Затем Медведев подошел к русским репортерам:

— Что у вас спросил иностранный журналист, которому вы не стали отвечать?

— Он спросил что-то вроде: «Русские носят на себе клеймо обманщиков?». Первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос. Просто глупый вопрос.

— Что случилось по ходу первого сета? Вы взяли медицинский тайм-аут.

— В первом сете стало тяжело дышать, заблокировалась диафрагма, если так правильно говорить по-русски. Вызвал врачей, чувствовал себя некомфортно. Во втором сете в какой-то момент просто потемнело в глазах, дышать было очень трудно. Пытался сгибаться, сесть, ничего не помогало. Перед последним сетом, когда было 10 минут, встал под холодный душ. Тут уже все или ничего. Либо не сможешь играть, либо станет легче. Мне повезло, стало легче. Буду знать на следующий раз, что можно так сработать.

— Что было с судьями? Очень много сегодня было разговоров на корте.

— У меня точно не было никаких проблем с Фабио. Я не знаю, что он говорил по-итальянски, я же не понимаю. (улыбается) Может быть, он был недоволен мной. Могу его понять, я весь матч ходил и ныл, что мне жарко, то, другое. Но я делал это не против него, действительно так чувствовал, плюс старался стратегически дать себе побольше времени отдохнуть. Поэтому с ним проблем нет. После игры мне показалось, что у него ко мне тоже претензий нет. Хорошо, если не было слышно то, что я говорил во время матча. Повторять не буду, я некрасивые веди произносил.

— Перед Олимпиадой был опрос, и оказалось, что только 1 процент знает хотя бы одного россиянина, выступающего на Олимпиаде, это была Мария Ласицкене. Не задевает, что в России вас не знают?

— Во-первых, я знаю Марию Ласицкене! Если быть честным, в некоторых видах спорта я тоже не разбираюсь. Но наших золотых медалистов теперь знаю. Стараюсь делать все, чтобы люди в России полюбили теннис. Я, Андрей, Карен и в этом году Аслан проделали большую работу, чтобы люди в России нас знали. Два года назад я не сыграл на Кубке Кремля, а там много людей пришло посмотреть на Андрея. А еще пять лет назад трибуны заполнялись на 10 процентов. Думаю, сейчас ситуация уже намного лучше. Вообще я за популяризацию спорта в России. В каком-то смысле это задевает, но это и мотивирует показывать высокие результаты.

— Перед следующим матчем понадобятся дополнительные обследования?

— Нет. Диафрагма проходит быстро. Завтра должно быть нормально. Тренера я вызвал, потому что у меня начало сводить ноги. Это не травмы. Даже если матч будет завтра, буду готов. Но слышал, что в таком случае все равно играть буду вечером.

— Удается следить за выступлениями других россиян на Олимпиаде?

— Да, я подписан, на телеграм-канал Олимпийского комитета России! Там все сообщают. Даже перед соревнованиями предупреждают, я включаю трансляции на телефоне, потому что телевизора в номере нет. Я слежу, смотрю, болею. Вчера как раз попал на наш золотой заплыв на спине. Включил — оп, выиграли. Круто же!