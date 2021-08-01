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России пора брать реванш в Токио! Чего ждать 2 августа на Олимпиаде

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 21:10
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Теги:
Обзор главных событий 2 августа, 10-го медального дня Олимпийских игр в Токио

В 10-й день японских Игр будет разыграно 22 комплекта наград. Российским болельщикам стоит обратить внимание на велотрек, турниры по спортивной борьбе и гимнастический помост. Также последние матчи в предварительном турнире проведут волейболистки и гандболистки. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Светланы великолепные

Итак, настал тот момент, которого так долго ждали все российские болельщики, — на Играх в Токио начинается турнир по синхронному плаванию! В понедельник пройдут предварительные соревнования в произвольной программе среди дуэтов.

Всего на старт выйдут 22 пары, но явным претендентом на золотые медали будет одна из них. И какая! Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина приехала на свои четвертые Игры, второй раз — в дуэте со Светланой Колесниченко. Девушки на протяжении последних пяти лет доминируют в этом виде программы, и нет предпосылок к тому, что они позволят конкуренткам бороться за место выше второго.

Также в токийском центре водных видов спорта пройдет квалификация у прыгунов в воду — они открывают личные соревнования на трехметровом трамплине. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках могли претендовать на награды, но с треском провалили последнюю попытку и скатились на последнее место. Теперь им предстоит попробовать прыгать отдельно — для выхода в полуфинал нужно быть не ниже 18-го места.

9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Квалификация
13.30 Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Предварительные соревнования

Анастасия Ильянкова.Ильянкова — новая фея брусьев после Мустафиной и Хоркиной. У сборной ОКР — неожиданное серебро

Сидорова взлетает к небу

Первый день финалов на отдельных снарядах в спортивной гимнастике у россиян не задался, но одну медаль все-таки принес — Анастасия Ильянкова взяла серебро на брусьях. Поэтому надеемся на продолжение в понедельник. У девушек в вольных упражнениях за призы будут бороться Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, у мужчин Никита Нагорный попробует подтвердить звание чемпиона мира в опорном прыжке, а компанию ему составит Денис Аблязин. Кроме того, Аблязин выступит на кольцах.

В легкой атлетике в понедельник пройдут пять финалов, но ни в одном из них россияне не представлены. Зато мы с азартом ждем квалификации в женских прыжках с шестом, где в сектор выйдет чемпионка мира Анжелика Сидорова. Норматив для попадания в финал — 4.70 м, тогда как россиянка только в этом сезоне брала 4.91. Также в предварительных соревнованиях у метателей молота выступит Валерий Пронкин. Ему для выхода в следующую стадию нужно послать снаряд на 77.50 м.

3.00 Легкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Квалификация
11.00 Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах
13.20 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация

Российские гандболистки перезагрузились и&nbsp;готовы побеждать.«Мы немного отвлеклись от игры в гандбол». Тренер россиянок — о работе над ошибками на Олимпиаде

Девушки ждут свою судьбу

Российские гандболистки не без труда, но все-таки решили задачу выхода в плей-офф. Но теперь осталось выяснить, какое место в группе они займут и какого соперника получат в четвертьфинале. Как сказал «СЭ» главный тренер команды Алексей Алексеев, матч с Испанией будет не менее напряженным, чем предыдущий с Францией, ведь соперницы стоят на грани непопадания в следующий раунд. А мы надеемся, что девушки смогут закрыть первый этап турнира победой и стать в группе вторыми.

Набирает ход и женская сборная по волейболу — после поражения от Италии на старте девушки одержали уже три победы подряд. Место в плей-офф они уже гарантировали, но, как и в гандболе, заключительный расклад остается неясным. В последнем туре нашим соперником станет Турция — в четвертьфинал соперницы уже тоже вышли, а вот подняться в таблице повыше не откажутся. Россиянкам же нужно удержать второе место.

К сожалению, российские девушки в турнире по пляжному волейболу выступления завершили. Зато в понедельник в борьбу вступят мужчины. У пар Вячеслав Красильников/Олег Стояновский и Константин Семенов/Илья Лешуков турнирный путь вышел разным. Чемпионы мира Красильников/Стояновский попали в 1/8 финала с большим трудом, тогда как Семенов и Лешуков одержали три уверенные победы. При этом в оппоненты и тем и другим достались победители плей-офф «лаки-лузеров». Семенов и Лешуков сыграют с чилийским дуэтом кузенов, Марко и Эстебаном Гримальтами, а Красильников и Стояновский — с испанцами Пабло Эррерой (между прочим, призером еще Игр-2004 в Афинах) и Адрианом Гавирой.

8.00 Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Константин Семенов/Илья Лешуков — Мартин Гримальт/Эстебан Гримальт (Чили)
8.15 Гандбол. Женщины. Испания — Команда ОКР
8.20 Волейбол. Женщины. Команда ОКР — Турция
12.00 Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Пабло Эррера/Адриан Гавира (Испания) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский

Войнова и Шмелева — поехали!

Первые медали будут разыграны на велотреке — у женщин в командном спринте. Здесь есть прекрасный повод поболеть за наших титулованных гонщиц Дарью Шмелеву и Анастасию Войнову. В Рио они взяли серебро, а за прошедшие пять лет собрали внушительную коллекцию самых разных наград. Какая у них цель в Токио — понятно без слов. Надеемся, что у девушек все получится.

В борьбе первый день турнира сложился для россиян не так, как нам хотелось бы. Но у греко-римлян еще сохраняют шансы на бронзовые медали двукратный чемпион мира Сергей Емелин в весе до 60 кг и супертяж Сергей Семенов. Первому в утешительном раунде предстоит бороться с представляющим США Ильдаром Хафизовым, второму — с Элиасом Куосманеном из Финляндии.

А старт во второй соревновательный день примут еще трое россиян. Первым из них в весе до 77 кг начнет выступления чемпион мира Александр Чехиркин, которому предстоит проверить на прочность мексиканца Альфонсо Лейву. В весе до 97 кг двукратный чемпион мира Муса Евлоев в первом раунде поборется с Георгием Мелией из Грузии. А у женщин в категории до 68 кг чемпионка Европы Ханум Велиева начнет турнир схваткой с опытной Даниэлль Лаппаж из Канады.

В первый день новой недели также стартует турнир по гребле на байдарках и каноэ — в четырех дисциплинах пройдут предварительные заезды и четвертьфиналы. У мужчин в каноэ-двойках на 1000 м выступят восьмикратный чемпион мира Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь, в байдарке-одиночке на той же дистанции — Максим Спесивцев и призер Игр в Рио Роман Аношкин. У женщин намечена квалификация в байдарках-одиночках на 200 м, в которой стартуют призер чемпионатов мира Наталья Подольская и Светлана Черниговская, а в байдарке-двойке на 500 м — Кира Степанова и Варвара Баранова.

Тогда как в пулевой стрельбе будут определяться обладатели последних комплектов наград. В воскресенье Леонид Екимов попал в десятку лучших в первой части квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м. Но в финал после второй половины попадут только шестеро лучших. А в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений стартует Сергей Каменский. Здесь из 50 спортсменов в финал пройдут восемь.

В конном спорте завершится турнир по троеборью — в понедельник спортсменов ждут соревнования по конкуру. После двух видов программы Андрей Митин на Гюрзе занимает 37-е место, а Михаил Настенко на Имейджин Иф — 50-е.

3.00 Греко-римская борьба. Женская борьба
3.30 Пулевая стрельба. Мужчины. Малокалиберный пистолет, 25 м. Квалификация
3.30 Гребля на байдарках и каноэ. Квалификация и четвертьфиналы
5.30 Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м. Квалификация
8.30 Пулевая стрельба. Мужчины. Малокалиберный пистолет, 25 м. Финал
9.30 Велоспорт-трек. Женщины. Командный спринт
10.50 Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м. Финал
11.00 Конный спорт. Троеборье. Конкур

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