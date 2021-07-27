«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой

А ведь она — главная звезда женской сборной в XXI веке.

— Все, я больше никому не нужна?

Ефимова окликнула микст-зону. На привычном месте никого не было. В это время российские журналисты в полном составе сидели на полу и в мыле отрабатывали главную тему дня — первое золото в плавании за 25 лет.

Юля улыбалась. Как всегда. Она сильная. Очень сильная.

Хотя представьте, что творилось у нее внутри. Она провалила свой единственный личный финал. Возможно, на своей последней Олимпиаде. По крайней мере, еще год назад она была уверена, что после Токио Игр в ее карьере больше не будет.

Вместе с тем уже на последнем этапе перед вылетом в Японию она прекрасно понимала: в Токио прорыва не будет. Спортсменка прекрасно видела, что у нее получается на тренировках, и отдавала себе отчет — не то. И после соревнований призналась: так плохо к главному старту сезона она не была готова никогда.

Ирония судьбы в том, что даже в таком состоянии Ефимова могла увезти медаль. Лилли Кинг стала третьей со смешными и для нее, и для Юли 1.05,54. А увести бронзу у заклятой соперницы всегда приятно.

Но и у россиянки ничего в финале не получилось. Не выплыла даже из 1.06. И какое внутренние опустошение ее настигло, когда Юля все это осознала, можно только вообразить.

А она стоит в микст-зоне. Улыбается. Шутит.

Она тащила российское плавание, теперь российское плавание должно помочь ей

Для многих людей в российском спорте этот закат Ефимовой только в радость. Она жесткая, со своим мнением и не боится говорить прямо. За это ее не любили и не любят. Примерно как высотницу Марию Ласицкене. Вот только все та же Ефимова, которая не раз обрушивалась с мощной критикой на федерацию, была спасением этой самой федерации.

Чемпионат мира-2009 в Риме — она принесла команде единственное золото.

ЧМ-2011 — у России четыре медали, две из которых выиграла Юля.

ЧМ-2013. У нее два золота, больше побед у нас не было.

Домашний ЧМ-2015. Россия его проваливает. Единственная награда высшей пробы — сами знаете у кого.

Дальше стало лучше — появились Антон Чупков и Евгений Рылов. Но все та же Ефимова побеждала и на ЧМ-2017, и на ЧМ-2019. Она же приносила стране олимпийские медали в Лондоне и Рио.

А сколько рекламы российскому плаванию было благодаря Ефимовой? Сколько девочек пришло в бассейны, желая стать как она?

Все этой не дает Юлии никаких преференций по части попадания в состав или нахождения в сборной. В этом смысле все должно решаться исходя из здравого смысла и готовности спортсмена на текущий момент. Но вот уважения своей карьерой она заслуживает огромнейшего. Ефимова десятилетие тащила на себе российское плавание. И в этой сложной ситуации наше плавательное сообщество должно хотя бы морально помочь ей.

Очень не хотелось бы, чтобы из-за прихода нового поколения чемпионов Ефимова осталась где-то далеко в стороне. Ведь это ее «Все, я больше никому не нужна?» — не только шутка в микст-зоне. Это обращение ко всем. Это ее переживания.

Юля никогда прежде не оказывалась в такой ситуации и просто не знает, как теперь себя вести и чего ждать дальше. «Дальше» — это вообще главное слово относительно карьеры спортсменки прямо сейчас.

Может, попробовать зайти на Париж-2024?

В миксте мы долго пытали ее на этот счет. Ничего конкретного она не сказала, но по ответам было понятно — Юля не исключает еще одной Олимпиады. И почему бы нет? В следующем году — чемпионат мира в Японии. Еще через год — в Дохе. А там уже и Париж.

Софья Великая вот уже сказала, что словосочетание «пятая Олимпиада» звучит не так страшно. Сергей Тетюхин только на пятой дождался золота, к которому шел всю жизнь. А потом еще остался на шестую. Дмитрий Саутин, на котором живого места не было, тоже оставался на шестую — и в Пекине-2008 взял серебро.

Так что, Юля, оставайся! Такая шикарная карьера заслуживает более красивого завершения, нежели такое вот пятое место.