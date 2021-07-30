25-летний российский дзюдоист лишил третьего олимпийского золота великого Тедди Ринера, но проиграл в полуфинале — хотя был очень близок к победе

Олимпиада-2020

Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Поединки за 3-е место

Яков Хаммо (Украина) — Тамерлан Башаев (Россия) — 0:1 (Иппон)

Тедди Рине (Франция) — Хисаеси Харасава (Япония) — 1:0 (Иппон)

В 1/8 финала Башаев разобрался с сенегальцем Мбаником Ндиайе (иппон в основное время), а в четвертьфинале Тамерлану попался фаворит турнира Тедди Ринер — двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, человек, который за 14 лет выступлений на самом высоком уровне проиграл лишь три схватки (теперь уже четыре).

Главная сенсация

Ндиайе — крупный парень (133 кг на взвешивании). Ринер — еще больше: 205 см, 139 кг. В победу Башаева верилось слабо. Но он выиграл. Схватка перешла в дополнительное время, где Тамерлану уже на 29-й секунде удалось уложить великого чемпиона на татами. После того, как Башаев сделал проход вниз, Ринер потерял равновесие, а затем безуспешно попытался сконтрить (рука соскользнула). Тамерлан этим воспользовался, толкнув французского дзюдоиста. Тедди упал на бок и потерпел поражение вазари. Это главная сенсация всего олимпийского турнира по дзюдо.

В полуфинале Башаев вышел против грузина Гурама Тушишвили. Тот в четвертьфинале победил самого массивного участника турнира по дзюдо — а может быть, и всей Олимпиады — бразильца Рафаэла Силву (рост — 203 см, вес — 180,5 кг). Силва и Ринер встретились в утешительном матче — Тедди одержал блестящую победу: бросок с переворотом, а затем — рычаг локтя. Да, Тедди сделал так, что 180-килограммовый борец перевернулся через себя и упал на спину. Фантастический уровень. Ринер показал, что приехал в Токио в хорошей форме. Тем ценнее успех Башаева. Тедди же в итоге стал бронзовым призером, выиграв у японца Хисаеси Харасавы.

И еще кое-что о габаритах: наверное, ни в одном спорте нет таких крупных спортсменок, как в дзюдо — в весовой категории свыше 78 кг. Тут девушки не сильно уступают мужчинам. Например, в Токио за бронзу боролась Ирина Киндзерская (украинка, представляющая Азербайджан), чей вес — 149,5 кг.

Бронза вместо золота

Итак, полуфинал — Башаев (128,3 кг) vs Тушишвили (118,4 кг). Тамерлан отлично начал схватку, уже на 1-й минуте сделав вазари. Чаще всего одного вазари достаточно для победы. Но в этой схватке получилось совсем иначе. Тушишвили, понимая, что шанс на золото уплывает, резко взвинтил темп, начал бороться очень агрессивно. В конце концов, он приземлил Башаева на бок, сравняв счет. Тут уже завелся Тамерлан. Когда началась четвертая минута, Башаев попробовал бросить соперника через бюдро, находясь, как показалось со стороны, в довольно неудобной позиции. Тушишвили тут же воспользовался ошибкой российского дзюдоиста — повалил, уложил на лопатки, накрыл и победил иппоном.

В поединке за бронзу Башаев встретился с Яковом Хаммо из Украины — и победил иппоном. Причем сначала сделал бросок на вазари, а потом уже уложил соперника на всю спину. Тамерлан после сенсационного выигрыша у Ринера мог рассчитывать на золото, но и бронза — тоже отличный результат.