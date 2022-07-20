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Токио-2020

Сегодня, 18:43

СМИ: экс-директора оргкомитета Игр в Токио подозревают в получении крупной взятки

Иван Шитик
Корреспондент
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Члена оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020, японский бизнесмен Харуюки Такахаси подозревается в получение крупной взятки, сообщает Kyodo.

Компания, которую возглавлял Такахаси, получила от компании мужской и офисной одежды AOKI, которая выступила одним из спонсоров Игры, за консалтинг около 45 миллионов иен (по курсу на тот момент — около 400 тысяч долларов). Примерно в то же время AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для комитета и использование олимпийской символики.

Согласно правилам МОК, директор оргкомитета как госслужащий не имеет права получать вознаграждения за деятельность, связанную с его работой.

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