СМИ: экс-директора оргкомитета Игр в Токио подозревают в получении крупной взятки

Члена оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020, японский бизнесмен Харуюки Такахаси подозревается в получение крупной взятки, сообщает Kyodo.

Компания, которую возглавлял Такахаси, получила от компании мужской и офисной одежды AOKI, которая выступила одним из спонсоров Игры, за консалтинг около 45 миллионов иен (по курсу на тот момент — около 400 тысяч долларов). Примерно в то же время AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для комитета и использование олимпийской символики.

Согласно правилам МОК, директор оргкомитета как госслужащий не имеет права получать вознаграждения за деятельность, связанную с его работой.