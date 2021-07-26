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У героя Олимпиады Максима Храмцова полгода назад умерла мама. Он победил ради нее

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 18:40
Максим Храмцов. Фото AFP Татьяна Храмцова — мама Максима. Максим Храмцов. Фото AFP
Максим Храмцов. Фото AFP
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«Вспоминаю маму перед каждым боем», — сказал он журналистам.
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23-летний Максим Храмцов не почувствовал соперников на Олимпиаде и легко взял золото в весовой категории до 80 кг. После окончания турнира он ответил на вопросы в микст-зоне и на пресс-конференции. Оказалось, что за полгода до Игр в семье Максима произошла трагедия — умерла его мама, Татьяна.

— Посвящаю победу своей маме, — сказал Храмцов. — Ее не стало полгода назад. Конечно, я вспоминал ее сегодня. Я вспоминаю ее перед каждым боем.

— Нет, я не думал отказаться от участия в Олимпиаде, — отметил он. — Моя мама очень хотела, чтобы я стал олимпийским чемпионом. И я хотел приехать сюда и победить.

Татьяна Храмцова:
— Очень, очень волнуюсь за сына. Переживаю. И успокоительное пью. Я очень верующий человек. Всегда благословляю его на бой (из документального фильма «Первый»).

Татьяна Храмцова — мама Максима.
Татьяна Храмцова — мама Максима.

***

Также Храмцов рассказал, показалась ли ему победа на Олимпиаде легкой, взял ли он с собой талисман — свитер хоккейной сборной России, и за кого болеет в футболе и ММА.

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Об олимпийском турнире

— Зачем сюда еще приезжать, как не выигрывать Олимпийское золото? Я приехал сюда за золотом.

Выиграл уверенно и спокойно? Возможно. Даже и не знаю. Я просто выходил и делал свое дело. Ощущения? Пока, может, еще не осознал. Примерно те же самые, что и в 2017 году, я первым из россиян выиграл чемпионат мира. Следующая Олимпиада уже через три года, так что буду готовиться к ней.

Я видел, что этот парень (соперник по финалу) устал — что устал сильнее, чем я. Видел, что ему уже достаточно серебра. А когда я вижу, что соперник устал, завожусь еще больше. Я просто бил-бил-бил и к концу боя набрал нормальный отрыв. У меня такая работа, что если я веду, а соперник готовится меня ударить, то я сам начну атаку — чтобы он меня не ударил.

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О переломе незадолго до Олимпиады

— Поехал бы на Олимпиаду в любом случае. Просто старался эту травму побыстрее залечить. Кушал кальций, делал укрепляющие упражнения после того, как снял лангетку. Был уверен, что все будет нормально. И все было хорош, пока за две-три недели до выезда в Токио я не почувствовал боль в руке после удара. Не придал этому значения, а тут в первом бою мой кулак попал на кулак соперника, рука соскочила... По симптомам — то же самое, что было тогда.

О тренировках с Алексеем Денисенко

— Он мне говорил, что я никому здесь не должен, что нужно просто выходить и делать свое дело. Я готовил Денисенко к прошлой Олимпаде, мы очень много тренировались вместе, и это мне очень помогло (там Денисенко стал серебряным призером. — Прим. «СЭ»). Я очень много взял от него.

О хоккее и футболе

— Красный хоккейный свитер [сборной России] сюда не взял — там же герб. А так он у меня с собой. За хоккеем не слежу, смотрю только чемпионаты мира и Олимпиады. Мне футбол нравится, болею за «Манчестер Юнайтед». А из российских клубов ни за кого не болею. Не нравится российский футбол.

Об ММА

— Любимый боец Исраэль Адесанья. Он крутой. Нравится и его поведение, и то, какой он боец.

Максим Храмцов. Фото AFP
Максим Храмцов. Фото AFP

О подарках за золото

— Не знаю, чего хотелось бы, не думаю об этом. Если подарят деньги, купил бы отцу машину.

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