Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский выиграли командный турнир гимнастов, обойдя самым последним упражнением сборную Китая.

Олимпийские игры-2020. Спортивная гимнастика.

Мужчины. Командное первенство. Финал

1. Россия (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский) — 262,500

2. Япония — 262,397

3. Китай — 261,894

Мы ждали этого с 1996 года — Артур Далалоян, например, тогда даже не родился. Но ждали не зря — у России, наконец, выросла целая команда гимнастов, которые ничем не уступают звездному поколению Алексея Немова. А в чем-то даже его превосходят.

Никита Нагорный вышел делать свои вольные упражнения, когда все остальные команды уже закончили выступления, — и все зависело только от него. Это напоминало рекордные прыжки Елены Исинбаевой, только вместо переполненного стадиона были пустые трибуны. Но вряд ли Никита вообще это заметил. Он вышел и сделал, в том числе фирменный элемент своего имени. И принес нашим парням олимпийское золото, которого они как никто заслуживали.

Предпоследний шанс для Далалояна

Внешне все это напоминало какой-нибудь чемпионат России. Практически пустые трибуны и тишина, в которой проходили упражнения. Жидкие аплодисменты после удачных приземлений. Но достаточно было посмотреть на лица спортсменов, чтобы понять: это финал — на разрыв.

Даже в буквальном смысле — разрыв ахилла, который Артур Далалоян перенес всего три месяца назад. По идее, сегодня он должен был только начинать ходить на костылях. А вместо этого Далалоян бился за золото. Бился на всех шести снарядах, хотя еще несколько дней назад от вольных и прыжка хотел отказаться. Но — так нужно было команде, да и ему лично в первую очередь.

Для Артура, единственного в этой сборной, Олимпиада в Токио — первая в карьере. Все остальные уже имеют серебряный опыт Рио-2016. А вот Артур тогда на Игры не попал, да и сейчас у него будет всего еще один шанс — в личном многоборье. Ни в один из финалов на отдельных видах Далалоян не отобрался. В отличие от товарищей по команде, для него в этот вечер стояло на карте вообще все.

И Далалоян не подвел. Камера выхватила крупный план, как он выдыхал после прыжка. Не с радостью или гордостью за себя, но только с огромным облегчением. Именно с этим чувством мы встречали каждый выход Артура на снаряд. И с каждым его выступлением становилось все более очевидно, что золото все-таки будет нашим.

ЗОЛОТО! ЗОЛОТО! ЗОЛОТО! ?



Российские гимнасты становятся лучшими в командном многобьорье впервые с 1996 года!



Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин — ГЕРОИ ??? pic.twitter.com/wJfuPR737o — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 26, 2021

Чем Нагорный похож на Исинбаеву

За два снаряда до конца команда ОКР выигрывала у китайцев почти три с половиной балла. Это гигантский разрыв, особенно если учесть, что Китай и Японию на третьем месте разделяли сотые. Впереди у нас оставались перекладина и заключительные вольные. Именно они таили в себе максимальную опасность. Перекладина — пожалуй, наш самый слабый снаряд. А случаев, когда команда проигрывала золото на последнем снаряде, в гимнастике масса. Собственно, именно так случилось в 2018-м, когда мы уступили китайцам, и в 2019-м — тогда, наоборот, взяли реванш и победили.

Никто из россиян на перекладине не был безупречен. После нее Нагорный, Далалоян и Белявский отошли в сторону и долго о чем-то беседовали. А потом встали в круг, взяв с собой Аблязина, и обнялись. Китайцы в этот момент феерили на брусьях. Их отставание сократилось до символических 0,6 балла. Наше преимущество растаяло, все начиналось заново!

На вольных у нас начинал Аблязин. С суперсложным набором Денис справился не до конца — допустил выход за ковер, за что у него сразу сняли три десятые. Итоговая оценка 13,9 закрутила интригу до предела. У китайцев на соседней перекладине тоже получалось не все. Исход финала должен был решить Далалоян, который выходил на вольные вторым.

В квалификации у Артура вольные упражнения совсем не получились. После них Далалоян даже не сдержал слез. В Токио все было иначе, и оценка Далалояна подарила нам надежду на хороший исход. Хотя китайцы на соседней перекладине тоже не отставали.

Все в итоге зависело от Нагорного. Чтобы принести команде золото, ему нужно было получить больше 14,06 балла. Вполне реальные цифры для Никиты, для которого вольные — один из коронных снарядов. Но кто помнит о статистике, когда на кону — золото Олимпиады? Это было похоже на рекордные прыжки Елены Исинбаевой. Такая же мертвая тишина, все давно закончили соревнования, и глаза соперников устремлены только на тебя: справишься или нет? Только планка на этот раз была задана в баллах, а не в метрах.

Нужно было видеть наших парней, когда они встречали Нагорного с помоста. И глаза Никиты — обычно слегка ироничного и заводного, — полные слез и надежды. Его обнимали, хлопали по плечу, говорили, что все нормально. Но как может быть нормально, когда от тебя одного зависит судьба целой команды?!

Никита не подвел, он получил гораздо больше, чем было необходимо. Мы — олимпийские чемпионы! Ну, а китайцев в итоге обошли даже японцы.