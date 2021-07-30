Чемпионка Европы Анна Пракатень завершила олимпийский финал в одиночке на втором месте, уступив 34-летней новозеландке Эмме Твигг. Для Пракатень это первое поражение в сезоне.

Женщины. Одиночка. Финал

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) — 7.13,97 ОР

2. Анна Пракатень (Россия) — 7.17,39

3. Магдалена Лобниг (Австрия) — 7.19,72

Главный гребной день Олимпиады начинался для команды ОКР неприятно. Накануне чемпионка мира американка Меган Калмо выдала мерзкий твит насчет серебра наших Степановой и Орябинской. «Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — мерзкое чувство. Я разочарована ситуацией и сочувствую остальным участникам финала», — написала Калмо в Twitter.

Seeing a crew who shouldn't even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there. — Megan Kalmoe (@megankalmoe) July 29, 2021

Тут нужно понимать, что вообще-то гребное сообщество — супер-дружное. В Токио это чуть ли не единственный вид спорта, где на трибуне — настоящая олимпийская атмосфера. Хлопают и кричат абсолютно всем, даже аутсайдерам. Зрителей, понятно, нет, но с их функцией прекрасно справляются гребцы, уже закончившие или еще не начинавшие выступлений.

Почему все болели за Твигг

Пракатень вышла в финал со вторым временем, уступая три секунды только Эмме Твигг из Новой Зеландии. Именно она и считалась главным фаворитом. Новозеландские журналисты оккупировали трибуну для прессы, а в голосовании на сайте международной федерации более половины участников признались, что будут болеть за Твигг. За Пракатень, для сравнения, отдали всего около 10 процентов голосов.

Новозеландка — живая легенда академической гребли. Игры в Токио для нее уже четвертые в карьере, и дважды подряд — в Лондоне и в Рио — она занимала четвертые места. Каждый раз, оставшись без олимпийской награды, Твигг решала, что с нее хватит и меняла сферу деятельности. Так что после Лондона она получила степень магистра по спортивному праву, а приехав из Бразилии, вообще заявила об уходе из спорта.

Твигг устроилась работать в Международный олимпийский комитет и два года прожила в Лозанне. Решающими для нее стали зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Там новозеландка, впервые получив возможность посмотреть Олимпиаду со стороны, окончательно поняла, что не готова попрощаться с мечтой о медали. Так что Токио для Твигг — четвертая и точно последняя попытка стать олимпийским призером. Ради нее она бросила престижную работу и два года почти не выходила из лодки. Неудивительно, что ей все симпатизировали.

Пракатень, напротив, в одиночке абсолютный новичок. Анна первый сезон, как вышла из более крупных экипажей — четверки и восьмерки. И сходу выиграла чемпионат Европы и отборочную предолимпийскую регату. В Токио она тоже в предварительных заездах еще никому не проигрывала.

Пракатень рада серебру

Пракатень, кстати, редкий пример успешной натурализации с российской стороны. Анна родилась в Минске и до 2016 года представляла Белоруссию. Но затем перебралась в Санкт-Петербург и сменила спортивное гражданство.

Олимпийский финал она начала обескураживающе — последней. Но уже к середине дистанции стало понятно, что все отнюдь не плохо. Пракатень одну за другой догоняла соперниц, и за 500 метров до финиша впереди оставалась одна только Твигг. Она сделала какой-то фантастический отрыв почти в два корпуса лодки. Анна очевидно догоняла, но дистанции для реальной борьбы за золото не хватило.

Все это ужасно напоминало олимпийский финиш легкоатлета Юрия Борзаковского в 2004-м, когда он точно так же вырвался из-за спин и выиграл золото. Чтобы реализовать этот план, Анне не хватило совсем немного.

— После финиша заплакала от радости за серебро, — рассказала Пракатень. — Последние метры дались очень тяжело. С новозеландкой я никогда раньше не гонялась. Была очень рада с ней соревноваться, она легенда. Да, наверное, если бы я со старта не дала ей такого отрыва, можно было бы побороться за золото. Но, с другой стороны, кто знает, можно было и запаниковать. Я решила придерживаться своей тактики. Что могла — я сделала. Этот сезон для меня лучший в карьере, все, о чем я могу мечтать. Это наши Олимпийские игры! Я села в одиночку только полгода назад. Так решил тренер, получилось вообще случайно. Даже не знаю, может, мне надо было пройти свой путь в крупных экипажах, чтобы сейчас стоять