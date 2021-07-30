И он недоволен собой: «Я вообще-то хотел мировой рекорд».

Мужчины. 200 м н/с. Финал

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,27 ОР

2. Райан Мерфи (США) — 1.54,15

3. Люк Гринбенк (Великобритания) — 1.54,72

У российского плавания в Токио — лучшие результаты за четверть века. Это круто. Это — прорыв. Но, если немного абстрагироваться, то все не настолько уж безоблачно. Из пяти медалей сразу четыре завоевали двое — Климент Колесников и Евгений Рылов. Последний, к тому же, сыграл важную роль в серебряной эстафете 4х200 м.

Вся позолоченность отечественного плавания сейчас, по сути, — это спина Рылова.

Король «спины»

Евгений на зубах вырвал победу на сотне — и это было очень эмоционально. А насчет 200 м уже мало, кто сомневался. Он безгранично доминирует на этой дистанции пять лет. После бронзы в Рио-2016 не проиграл ее ни разу. И к нынешнему олимпийскому финалу подошел лидером мирового рейтинга.

Его золото в этот день было примерно так же предсказуемо, как Адама Пити на 100 м брассом или Кэти Ледеки на 800 м. Остаться без победы на своих дистанциях все он могли исключительно в силу каких-то экстраординарных событий.

Евгений не подвел. Вместе с трехкратным олимпийским чемпионом американцем Райаном Мерфи и японцем Рисуке Ирие россиянин показал лучшую стартовую реакцию. С первых метров вышел в лидеры. Был первым на «полтиннике». И больше никого вперед не пустил. Хотя последние 50 м дались ему ценой невероятных усилий.

Его победа выглядела абсолютной обыденностью. И это — невероятно круто. Рылов сейчас — среди плавательных богов. Они с тренером Андреем Шишиным ценой огромных трудов зарабатывали себе место на этом Олимпе. Все эти годы дуэт планомерно пытался произвести тонкие настройки: не просто выиграть «коронные» 200, но еще и сотню, став королем спины.

Доплывал как мог

При всей внешней схожести, 100 и 200 м в плавании — совершенно разные вещи. На сотню нужны одни мышцы, на двести — другие. Массажисты после одной дистанции буквально перестраивают структуру спортсмена на другую.

— Подготовка к 100 м мешает мне побить рекорд мира на 200, — признавался Евгений весной в интервью «СЭ». — Иной раз я вообще не знаю, что с этим всем делать: просто не могу перестроиться то на одну дистанцию, то на другую. Разрывает.

И уже здесь, в Токио, после золотого финиша на 200 м, когда, казалось бы, все получилось, одна из первых фраз спортсмена в миксте была: «Два золота — хорошо. Но не могу сказать, что я прям доволен. Какой результат у меня был на отсечке 150 м? Нормальный. А потом — все. Доплывал как мог. А я мировой рекорд хотел»...

Мыслить такими категориями — удел элитнейших спортсменов. Ему мало одного золота — нужно два. Ему мало двух побед — нужны мировые рекорды. Побьет их — наверняка вспомнит, что в эстафете у России было «только» серебро. Такие люди двигают спорт вперед. Ненасытные, злые до побед, не признающие никакого другого результата, кроме максимального. Таких спортсмены не только для нашей страны редкость, их во всем мире единицы. Особенные.