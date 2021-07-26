Великий русский вечер на Олимпиаде! Позднякова взяла золото и сжала в объятиях отца-чемпиона

Великая потерпела третий укол судьбы подряд, но она все равно великая.

Олимпийские игры-2020. Фехтование. Женщины. Сабля. Финал

София Позднякова (Россия) — Софья Великая (Россия) — 15:11

На Олимпиаде всегда слова типа «драма», «сенсация» немного обесцениваются. Хотя это главное событие в жизни любого спортсмена за 4-5 лет. Но когда драм в течение двух недель по десять на дню, от этого невольно устаешь. Но забудьте на время о волевой победе в спортивной гимнастике, наших волейболистах, медальных зачетах и просто вдумайтесь. Софья Великая в 36 лет штурмовала в четвертый раз Олимп в мировой сабле. В 2008-м она, дебютантка, была четвертой, обидно уступив бронзу со счётом 14-15. В 2012-м вынесла олимпийскую чемпионку Пекина Ольгу Харлан — но уступила в финале малоизвестной на тот момент кореянке Ким Джи Ён. Больше ничего стоящего та в жизни не выиграла.

Спустя четыре года Великая снова дошла до финала и повторно уступила дебютантке — Яне Егорян. 14-15 в сабле, где все решают доли секунды. Может быть, пора задуматься, как в волейболе, о продолжении поединка до разницы в 2 укола.

И сейчас Великая тоже дошла до русского финала, против третьей дебютантки, но с заметной фамилией. С другой стороны сетки вышла София Позднякова — дочь президента Олимпийского комитета России и четырехкратного олимпийского чемпиона (однажды в личном первенстве). Но и сама она уже чемпионат мира в команде и индивидуальном качестве выигрывала — выскочкой ее никак не назовешь.

И снова поражение. Великая уже сказала, что придется оставаться на пятую Олимпиаду. Станислав Поздняков в разговоре с журналистами прокомментировал: «Мы с удовольствием возьмем». По крайней мере здесь все могут быть довольны.

Позднякова была смелее

И вот сейчас все шло для россиянок. Главные соперницы, украинка Харлан и американка Загунис, самоустранились. Мариэль противопоставить Великой ничего не смогла, Ольга вылетела сама в первом раунде. Великой и Поздняковой суждено было встретиться.

И вот финал. Позднякова начинает отлично и поддавливает криком. Но второе очко у нее отнимают — в ответ на кулуарные разговоры о том, что, мол, ну понятно же, кому судьи помогут! Намечается перелом — Великая выходит вперед 3:1.

В финале понимаешь, насколько тезки разные. Великая будто поймала дзен и стала стоиком. За время финала от нее практически ни одного звука. И видно, как замер зал — внушительная российская делегация (за исключением, может быть, Станислава Позднякова) не знала, за кого болеть. Все это сильно контрастировало по сравнению с тем криком, что стоял на боях французов.

Как же венгры любят фехтование! pic.twitter.com/HMzfWL2sxE — Lublineс93 (@Lublinec931) July 26, 2021

Дочь президента ОКР по-спортивному наглее и рвется в атаку. Великая скорее выжидает. И теряет свое преимущество на счете 7:4. С этого момента будто становится все понятно. На перерыв лидером уходит все-таки Великая — и даже не замечает вынесенного стульчика. Позднякова присаживается прямо на дорожку — выложилась. Поэтому талантливо тянет время, прося повторы и проверяя саблю. Но в итоге, подгоняя себя истошным ревом, уходит вперед. 15:11 — в этот раз Великая была дальше от золота, чем с Егорян.

Празднование с отцом

А затем были те кадры, которые становятся в спорте легендарными. Дочь побежала праздновать победу с отцом. Это была квинтэссенция счастья. Затем глава ОКР убегал от толпы журналистов, чтобы позвонить жене. Не плакал, но был заметно растроган. Вслед за ним журналисты вбежали толпой в некий запретный лаунж, а стюард вместо попыток выгнать подарил мне в знак дружбы с Россией бумажного лебедя. Как из параллельной вселенной.

Что поразило — так это спокойствие Поздняковой. Вот уж олимпийское. Просто рассказала про вещий сон, в котором Великая взяла серебро. Порассуждала о быстроте проходящей секунды. На чистом английском объяснила чувства иностранцам. Наверное, так и должны реагировать аристократичные фехтовальщицы на свои успехи. Под концерт Чайковского — самое то.

Станислав Поздняков уходит от журналистов, чтобы поделиться радостью от победы дочери. pic.twitter.com/Thm1Zb5Wl4 — Lublineс93 (@Lublinec931) July 26, 2021

Ну а Великую, конечно, все же жалко. Она тоже парировала обстоятельства философски: «Придется ехать на пятую Олимпиаду: пока говорю это во Вселенную, но так как осталось три года, возможность для этого есть — год отдохнуть, год лицензию завоевать и выступить».

Еще бы преодолеть серебряный комплекс. Сегодня было очевидно, что это можно называть именно так. Великая не могла сдержать очередную более молодую саблистку. Впору вспоминать истории Евгении Медведевой, которая якобы просила придержать в юниорах Алину Загитову.

Правда, трагедия Великой в четыре раза жестче.